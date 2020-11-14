Microsoft: Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere siber saldırı yapılıyor

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Yazılım devi Microsoft, Rus ve Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Covid-19 enfeksiyonuna karşı aşı geliştiren şirketlere siber saldırı gerçekleştirdiğini tespit ettiğini açıkladı.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıların aşı veya terapötik ajan geliştirme çalışmalarına katılan yedi tanınmış şirkete yapıldığı belirtildi.

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Klinik araştırma aşamasında olan firmalar hedefte

Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bu şirketler arasında aşıları farklı klinik araştırma aşamalarında olan firmalar da var.

Microsoft, saldırıların arkasında Rusya menşeili Strontium hacker grubunun olduğunu söylüyor. Ayrıca Kuzey Kore'den Zinc ve Cerium olarak tanımlanan iki hacker grubu da suçlamaların odağında.

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Saldırıların büyük kısmı engellendi

Strontium'un şifre tahmin (brute force) yöntemiyle, Zinc ve Cerium'un ise e-posta üzerinden kimlik avı saldırıları gerçekleştirerek şirket çalışanların hesaplarına sızma girişiminde bulundukları belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre saldırıların büyük bir kısmı Microsoft ürünlerinde bulunan yerleşik güvenlik sistemleri tarafından engellendi. Yazılım devi saldırıların başarılı olduğu kısımlar için de bu şirketlere yardım teklifinde bulunduğunu söylüyor.

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/13/health-care-cyberattacks-covid-19-paris-peace-forum/

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