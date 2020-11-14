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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft: Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere siber saldırı yapılıyor

    Microsoft, koronavirüs aşısı geliştiren yedi önemli şirkete karşı siber saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıların arkasında Rusya ve Kuzey Kore menşeili hacker grupları var.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft: Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere siber saldırı yapılıyor
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    Yazılım devi Microsoft, Rus ve Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Covid-19 enfeksiyonuna karşı aşı geliştiren şirketlere siber saldırı gerçekleştirdiğini tespit ettiğini açıkladı.

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    Şirket tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıların aşı veya terapötik ajan geliştirme çalışmalarına katılan yedi tanınmış şirkete yapıldığı belirtildi.

    Microsoft: Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere siber saldırı yapılıyor
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    Klinik araştırma aşamasında olan firmalar hedefte

    Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bu şirketler arasında aşıları farklı klinik araştırma aşamalarında olan firmalar da var.

    Microsoft, saldırıların arkasında Rusya menşeili Strontium hacker grubunun olduğunu söylüyor. Ayrıca Kuzey Kore'den Zinc ve Cerium olarak tanımlanan iki hacker grubu da suçlamaların odağında.

    Microsoft: Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere siber saldırı yapılıyor
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    Saldırıların büyük kısmı engellendi

    Strontium'un şifre tahmin (brute force) yöntemiyle, Zinc ve Cerium'un ise e-posta üzerinden kimlik avı saldırıları gerçekleştirerek şirket çalışanların hesaplarına sızma girişiminde bulundukları belirtiliyor.

    Yapılan açıklamaya göre saldırıların büyük bir kısmı Microsoft ürünlerinde bulunan yerleşik güvenlik sistemleri tarafından engellendi. Yazılım devi saldırıların başarılı olduğu kısımlar için de bu şirketlere yardım teklifinde bulunduğunu söylüyor.



    https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/13/health-care-cyberattacks-covid-19-paris-peace-forum/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    JourneyToTheWest 55 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aynen kuzey kore ve rusyanın işi gücü yok aşı geliştiren şirketlere saldıracak.Zavallı bill gotess ve zavallı mirkfost.
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    carso (Engin Yıldız) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Vuran kaçar , vurduran gelir" bunu unutmayın kim merak edip yayınlıyor dikkat edin.!!! 😉
    1 Yanıt Yanıtla
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    hemdesa 1 sa. ( Mesaj Silindi ) carso
    Cümledeki anlam bozukluğuna bak anasını satayım, insanın okurken morali bozuluyor.

    Sonuna da gülücük koymuş hıaaaamına AÇCŞVİSGÖDİVÖSŞFÜWGŞWÜCÇZFÜGŞSÜGÇSÜGÇAVĞAÇGİS
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    435 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya bir gidin allah aşkına. Rus hackerlar toplanıp mail virüsü mü atıyorlar? 9 yaşındaki Ruslar mi nedir bu haber öyle

    Bir de Rus oldukları kanısına nereden varmışlar Rus mail servetleri üzerinde bütün dünya mail atabiliyor, atanı Rus hacker mı yapıyor bu
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    Altairoot (Barem ) 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    "Meyve veren ağaç taşlanır" misali.
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