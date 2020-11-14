Microsoft: Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere siber saldırı yapılıyor

Yazılım devi Microsoft, Rus ve Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Covid-19 enfeksiyonuna karşı aşı geliştiren şirketlere siber saldırı gerçekleştirdiğini tespit ettiğini açıkladı.
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Şirket tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıların aşı veya terapötik ajan geliştirme çalışmalarına katılan yedi tanınmış şirkete yapıldığı belirtildi.
Klinik araştırma aşamasında olan firmalar hedefte
Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bu şirketler arasında aşıları farklı klinik araştırma aşamalarında olan firmalar da var.
Microsoft, saldırıların arkasında Rusya menşeili Strontium hacker grubunun olduğunu söylüyor. Ayrıca Kuzey Kore'den Zinc ve Cerium olarak tanımlanan iki hacker grubu da suçlamaların odağında.
Saldırıların büyük kısmı engellendi
Strontium'un şifre tahmin (brute force) yöntemiyle, Zinc ve Cerium'un ise e-posta üzerinden kimlik avı saldırıları gerçekleştirerek şirket çalışanların hesaplarına sızma girişiminde bulundukları belirtiliyor.
Yapılan açıklamaya göre saldırıların büyük bir kısmı Microsoft ürünlerinde bulunan yerleşik güvenlik sistemleri tarafından engellendi. Yazılım devi saldırıların başarılı olduğu kısımlar için de bu şirketlere yardım teklifinde bulunduğunu söylüyor.
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/13/health-care-cyberattacks-covid-19-paris-peace-forum/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sonuna da gülücük koymuş hıaaaamına AÇCŞVİSGÖDİVÖSŞFÜWGŞWÜCÇZFÜGŞSÜGÇSÜGÇAVĞAÇGİS
Bir de Rus oldukları kanısına nereden varmışlar Rus mail servetleri üzerinde bütün dünya mail atabiliyor, atanı Rus hacker mı yapıyor bu