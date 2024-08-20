Microsoft uygulamaları Apple bilgisayarlarda güvenlik açığı oluşturuyor

Microsoft uygulamalarında güvenlik açığı
Cisco Talos'tan güvenlik araştırmacıları tarafından paylaşılan blog gönderisinde açığın saldırganlar tarafından nasıl istismar edilebileceği ve Microsoft'un bu açığı gidermek için neler yaptığı detaylandırıldı. Keşfedilen sekiz güvenlik açığı kullanıcıların gözetlenmesine izin veriyor. Kullanıcılar bu uygulamalara cihaz kaynaklarına erişim izni verdiyse bilgisayar korsanlarının bunları, kullanıcıların haberi olmadan gizlice video veya ses kaydetmek için kullanabileceği anlamına geliyor. Örneğin, kamera ve mikrofon erişimi olan bir görüntülü sohbet uygulaması istismar edilirse, kullanıcıyı uyarmadan kayıt yapmak için kullanılabilir. Excel hariç tüm uygulamalar ses kaydetme özelliğine sahip, hatta bazıları kameraya bile erişebiliyor.
Her uygulama TCC'den izin talep etmek için bir yetkiye ihtiyaç duyuyor. Bu yetkilere sahip olmayan uygulamalar izin talebinde bulunmazlar ve dolayısıyla kameraya ve bilgisayarın diğer bölümlerine erişemezler. Ancak açık, kötü niyetli yazılımların Microsoft uygulamalarına verilen izinleri kullanmasına izin veriyor.
Çözüm üzerinde çalışılıyor
Cisco Talos'a göre Microsoft, üçüncü taraf eklentilerini desteklemek için imzasız kütüphanelerin yüklenmesine dayanan bu açığı “düşük riskli” olarak değerlendiriyor. Açıkların rapor edilmesinin ardından Microsoft, macOS için Microsoft Teams ve OneNote uygulamalarını güncelleyerek açığı ortadan kaldırdı. Excel, Outlook, PowerPoint ve Word'ün savunmasız kalmaya devam ettiği belirtiliyor. Bu uygulamaların ne zaman güncelleneceği şimdilik belirsiz.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/08/19/vulnerability-microsoft-apps-mac/ https://blog.talosintelligence.com/how-multiple-vulnerabilities-in-microsoft-apps-for-macos-pave-the-way-to-stealing-permissions/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.