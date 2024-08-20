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    Microsoft uygulamaları Apple bilgisayarlarda güvenlik açığı oluşturuyor

    Microsoft uygulamalarında keşfedilen güvenlik açığı Apple bilgisayarları tehlikeye atıyor. Güvenlik açığı sayesinde saldırganlar Mac kullanıcılarının kameralarına dahi erişebiliyor.
    Microsoft uygulamaları Mac’lerde güvenlik açığı oluşturuyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, macOS için geliştirilmiş Teams, Outlook, Word, PowerPoint, OneNote ve Excel gibi bir dizi Microsoft uygulamasında güvenlik açığı keşfetti. Bu açığı kullanan hackerlar kullanıcının mikrofonuna, kamerasına, klasörlerine, ekran kaydına, kullanıcı girdisine ve daha fazlasına erişim sağlayabiliyor.

    Microsoft uygulamalarında güvenlik açığı

    Cisco Talos'tan güvenlik araştırmacıları tarafından paylaşılan blog gönderisinde açığın saldırganlar tarafından nasıl istismar edilebileceği ve Microsoft'un bu açığı gidermek için neler yaptığı detaylandırıldı. Keşfedilen sekiz güvenlik açığı kullanıcıların gözetlenmesine izin veriyor. Kullanıcılar bu uygulamalara cihaz kaynaklarına erişim izni verdiyse bilgisayar korsanlarının bunları, kullanıcıların haberi olmadan gizlice video veya ses kaydetmek için kullanabileceği anlamına geliyor. Örneğin, kamera ve mikrofon erişimi olan bir görüntülü sohbet uygulaması istismar edilirse, kullanıcıyı uyarmadan kayıt yapmak için kullanılabilir. Excel hariç tüm uygulamalar ses kaydetme özelliğine sahip, hatta bazıları kameraya bile erişebiliyor.

    Microsoft uygulamaları Mac’lerde güvenlik açığı oluşturuyor Tam Boyutta Gör
    Saldırı, Microsoft uygulamalarına kötü niyetli kütüphaneler enjekte ederek bu uygulamaların yetkilerini ve kullanıcı tarafından verilen izinleri elde etmeye dayanıyor. Esasında Apple’ın macOS’ta konum hizmetleri, kamera, mikrofon, kitaplık fotoğrafları ve diğer dosyalar gibi şeylere erişmek için uygulama izinlerini yöneten Transparency Consent and Control (TCC) olarak bilinen bir çerçeve bulunuyor.

    Her uygulama TCC'den izin talep etmek için bir yetkiye ihtiyaç duyuyor. Bu yetkilere sahip olmayan uygulamalar izin talebinde bulunmazlar ve dolayısıyla kameraya ve bilgisayarın diğer bölümlerine erişemezler. Ancak açık, kötü niyetli yazılımların Microsoft uygulamalarına verilen izinleri kullanmasına izin veriyor.

    Çözüm üzerinde çalışılıyor

    Cisco Talos'a göre Microsoft, üçüncü taraf eklentilerini desteklemek için imzasız kütüphanelerin yüklenmesine dayanan bu açığı “düşük riskli” olarak değerlendiriyor. Açıkların rapor edilmesinin ardından Microsoft, macOS için Microsoft Teams ve OneNote uygulamalarını güncelleyerek açığı ortadan kaldırdı. Excel, Outlook, PowerPoint ve Word'ün savunmasız kalmaya devam ettiği belirtiliyor. Bu uygulamaların ne zaman güncelleneceği şimdilik belirsiz.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/08/19/vulnerability-microsoft-apps-mac/ https://blog.talosintelligence.com/how-multiple-vulnerabilities-in-microsoft-apps-for-macos-pave-the-way-to-stealing-permissions/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    anahtar arabanın içinde kaldı sinemada kamera var mı 20"lik diş yanağa batmasi balata değişimi garantiyi bozar mı friends english subtitles

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