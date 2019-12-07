Microsoft kripto para ödüllerine başlıyor

Bir süredir blok zinciri teknolojilerine yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Microsoft kripto para tarafına da el atmış durumda. Azure bulut platformunda topluluğu ödüllendirmek için kripto paraları kullanacak.

Microsoft Azure Heros nedir?

Oyun dünyasında Ethereum alt yapısı ile oyun geliştirme imkânı sunan ve bir de oyun içi kripto para birimine sahip olan Enjin platformu yeni stratejinin kilit noktası. Daha önce Samsung ile bir cüzdan ortaklığı yapan Enjin, Azure platformunun geliştirilmesine katkıda bulunacak.

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Microsoft Azure Heros adıyla başlayan program aktif topluluk üyelerini ENJ kripto parası ile ödüllendirmeyi planlıyor. Böylece topluluk üyelerine hem dişe dokunur bir ödül verilmiş olacak hem de üyelerin daha aktif olması sağlanacak.

Azure bulut altyapısı ve blok zinciri uygulamaları ile ilgili anlatımlar yapan, demolar hazırlayan ve blog yazıları yazan topluluk üyeleri belirli rozetlerden kazanma şansı elde edecek. Daha sonra bu rozetleri Enjin cüzdanında kripto paraya çevirebilecek.

Katkı kategorilerine göre rozetler değişiyor. Örneğin en yoğun kategori olan Inclusive Leader için sadece 100 adet rozet verilecek. Maker Token rozetleri ise 10 bin adede kadar çıkıyor. Rozetler QR kodları ile cüzdana okutulunca kripto paraya dönüşüyor. Sınırlı bir etkinlik olarak Enjin programı sonrasında ENJ kripto parası önemli bir artış gösterdi.

https://www.coinspeaker.com/microsoft-enjin-azure-heroes/