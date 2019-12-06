Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi

Tam Boyutta Gör

Tarayıcı eklentileri arasında anti-virüs programlarının uzantıları büyük popülerliğe sahip. Tam bir koruma sağlamasa da ziyaret edilen web sayfalarının güvenilirliğini sorgulayabilen eklentiler hayat kurtarabiliyor. Bununla birlikte bizzat kendisi de risk oluşturabiliyor.

Olmaması gerek

Wladimir Platant tarafından yapılan araştırmalara göre Avast platformunun tarayıcılarda bulunan eklentisi olması gerekenden daha fazla veri topluyor. Üstelik bunu farklı bir platform üzerinden yapıyor.

Ayrıca Bkz. "CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül"

Avast eklentisi normalde kişinin ziyaret ettiği web sayfasının adresini ve varsa meta verilerini toplayarak veri tabanına gönderiyor. Sonrasında gerekli kontrolleri yaparak kullanıcıları uyarıyor.

Bununla birlikte Avast’ın fazlasını yaptığı tespit edilmiş. Kullanıcı kaç kez siteye girdi, hangi linklere tıkladı, sayfada ne kadar zaman geçirdi gibi pek de güvenlik ile alakası olmayan verilerin tarayıcı tarafından toplandığı ifade ediliyor. Üstelik veriler Avast’ın iştiraki konumunda olan alışveriş analiz firması Jumpshot tarafından toplanıyor.

Yapılan açıklama sonrasında Opera eklentiyi kaldırmış durumda. Firefox ise kara listeye aldı ve geliştiriciden cevap bekleniyor. Google ise henüz kendi tarayıcısı ile ilgili bir aksiyon almış değil.

https://www.slashgear.com/avast-extension-removed-from-firefox-and-opera-for-tracking-users-05602354/