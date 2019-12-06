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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi

    Avast’ın tarayıcı eklentisi kullanıcıların verilerini olması gerekenden daha fazla topluyor. Üstelik bunları alışveriş iştiraki Jumpshot üzerinden değerlendiriyor.
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi
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    Tarayıcı eklentileri arasında anti-virüs programlarının uzantıları büyük popülerliğe sahip. Tam bir koruma sağlamasa da ziyaret edilen web sayfalarının güvenilirliğini sorgulayabilen eklentiler hayat kurtarabiliyor. Bununla birlikte bizzat kendisi de risk oluşturabiliyor.

    Olmaması gerek

    Wladimir Platant tarafından yapılan araştırmalara göre Avast platformunun tarayıcılarda bulunan eklentisi olması gerekenden daha fazla veri topluyor. Üstelik bunu farklı bir platform üzerinden yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül"

    Avast eklentisi normalde kişinin ziyaret ettiği web sayfasının adresini ve varsa meta verilerini toplayarak veri tabanına gönderiyor. Sonrasında gerekli kontrolleri yaparak kullanıcıları uyarıyor.

    Bununla birlikte Avast’ın fazlasını yaptığı tespit edilmiş. Kullanıcı kaç kez siteye girdi, hangi linklere tıkladı, sayfada ne kadar zaman geçirdi gibi pek de güvenlik ile alakası olmayan verilerin tarayıcı tarafından toplandığı ifade ediliyor. Üstelik veriler Avast’ın iştiraki konumunda olan alışveriş analiz firması Jumpshot tarafından toplanıyor.

    Yapılan açıklama sonrasında Opera eklentiyi kaldırmış durumda. Firefox ise kara listeye aldı ve geliştiriciden cevap bekleniyor. Google ise henüz kendi tarayıcısı ile ilgili bir aksiyon almış değil.



    https://www.slashgear.com/avast-extension-removed-from-firefox-and-opera-for-tracking-users-05602354/ Yorum Yaz
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    Galaxy. 5 gün
    Tarayıcı uzantısına gerek var mı ki?
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    DH Misafiri 5 gün
    kaspersky nin tarayıcı eklentisi var
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    b@d0 5 gün
    isterse beni de takip etsin. yıllardır avast lisanslı kullanıyorum ve çok memnunum. adamlar yol yapıyor yol
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    Virinom 6 gün IceRulez
    Yerden göğe kadar haklısınız. Zaten tarayıcı eklentilerinin amacı tahminimce bu haberde de olduğu gibi bilgi edinmek. Bilginin en değerli şeylerden biri olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Firmaların bu yola başvurması elbette hoş değil ancak bu sebepten dolayı firmayı yok etmek de adil olmaz. Bunun bilincinde olanlar eklenti kurmaz, olmayanlar ise farkında olmadan kendi bilgileri ile firmaya ekstra para kazandırır. Eğer sonuçta antivirüs programı yapması gereken işi iyi bir şekilde yapıyorsa göz ardı edilebilir bence.
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    cronus75 6 gün
    Avast çok kaliteli bir güvenlik yazılımı, tarayıcı eklentisini kaldırıp devam edin.
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    Huzur_02 6 gün
    Yıllardır avast'ı lisanslı olarak kullanıyorum bu haberden sonra fikrim (sanırım) değişecek.
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    IceRulez 6 gün Huzur_02
    dostum. tarayıcı eklentisi olmayan antivirus yazılımları bence daha kalitelidir. Örneğin eset. kapsersky. sophos vb.
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