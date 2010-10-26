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Microsoft, Mac için Windows Phone 7 Connector'ı yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Bu ayın başında Windows Phone 7 platformunun ilk üyelerini gün yüzüne çıkararak, sistemin resmi lansmanını gerçekleştiren Microsoft, beklenildiği gibi WP7 ile Mac platformuna destek vermeye başlıyor.

Redmond merkezli yazılım devinin Windows Download Center üzerinden yayınladığı Windows Phone 7 Connector isimli yardımcı yazılım; Mac kullanıcılarının iTunes ve iPhoto'da sakladıkları fotoğrafları, müzik dosyalarını, videoları ve podcastleri; Windows Phone 7'li telefonlarla eşzamanlamasına izin veriyor. Şimdilik beta olan WP 7 Connector, Mac OS 10.5 Leopard ve üzeri işletim sistemlerinde çalışabiliyor.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce Microsoft İngiltere'nin üst düzey yöneticilerinden Oded Ran'ın Twitter üzerinden yayınladığı mesajda WP7 ile birlikte Mac kullanıcılarının Zune cihazlarını kendi bilgisayarları ile eş zamanlayabileceklerini dile getirmişti.


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OverClocK1ng 9 yıl
1- Program Beta.
2- Phone7 de Multitasking yok.
3- Kopyala yapıştır sonradan gelecek.
4- Birçok özellik Türkiye'de kullanılamayacak.
gibi gibi şeklinde gidiyor...
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MrtAltg 9 yıl
1- programın beta olması pek problem değil sanırım wn azından microsoft bir adım atmış apple
2- multitasking özellik sanki adam gibi iphone 4de var (5-10 program dışında )gelmiş bunda yok diye sorun ediyorsunuz çok büyük sorun ya
3- copy özelliği bu sorun işte ama onun yerinede birşey koymuşlardır o kadar da salak değillerdir sanırım
4- bing özellikleri (zaten eskidnede türkiye desteklenmiyorduyeni birşey değil)ve XBOX live hizmeti dışında türkiyede kullanılmayan bir özellik yok şu an için
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Batuist 9 yıl
wp7 çıktı sorunları teker teker dökülmeye başladı.. bir kaç nesil beklemek lazım bu platform için.. çok çok yeni olduğu için olgunlaşması lazım.. o zamana kadar da bu platforma sahip telefonları alanlar bir nevi kobay gibi birşey olacaklar.. aynı durum android 3.0 içinde geçerli olacak sanırım.. zaten google gibi bir devden ne yaptığını bilmemek oldukça enteresan bir durumdu.. o yüzden en alınası platform yine 2007de çıkıp günümüze dek gelişen ios platformu sanırım ..
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MrtAltg 9 yıl

Batuist

wp7 çıktı sorunları teker teker dökülmeye başladı.. bir kaç nesil beklemek lazım bu platform için.. çok çok yeni olduğu için olgunlaşması lazım.. o zamana kadar da bu platforma sahip telefonları alanlar bir nevi kobay gibi birşey olacaklar.. aynı durum android 3.0 içinde geçerli olacak sanırım.. zaten google gibi bir devden ne yaptığını bilmemek oldukça enteresan bir durumdu.. o yüzden en alınası platform yine 2007de çıkıp günümüze dek gelişen ios platformu sanırım ..

sorun derken ? üstteki yazıda microsoft un mac desteğinden bahsetmiş desteklemediğinden değil ,ayrıca bu kobay olayı sadece wm7 ye mahsus birşey değildir ilk çıkan hertürlü ürün için gecerlidir zaman gösterir +ve - sini
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