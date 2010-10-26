Microsoft, Mac için Windows Phone 7 Connector'ı yayınladı

Bu ayın başında Windows Phone 7 platformunun ilk üyelerini gün yüzüne çıkararak, sistemin resmi lansmanını gerçekleştiren Microsoft, beklenildiği gibi WP7 ile Mac platformuna destek vermeye başlıyor.

Redmond merkezli yazılım devinin Windows Download Center üzerinden yayınladığı Windows Phone 7 Connector isimli yardımcı yazılım; Mac kullanıcılarının iTunes ve iPhoto'da sakladıkları fotoğrafları, müzik dosyalarını, videoları ve podcastleri; Windows Phone 7'li telefonlarla eşzamanlamasına izin veriyor. Şimdilik beta olan WP 7 Connector, Mac OS 10.5 Leopard ve üzeri işletim sistemlerinde çalışabiliyor.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce Microsoft İngiltere'nin üst düzey yöneticilerinden Oded Ran'ın Twitter üzerinden yayınladığı mesajda WP7 ile birlikte Mac kullanıcılarının Zune cihazlarını kendi bilgisayarları ile eş zamanlayabileceklerini dile getirmişti.