Microsoft: Motorola, Android'li telefonlarında patentlerimizi ihlal ediyor

Son zamanlardaki hızlı yükselişiyle akıllı telefon pazarında liderliğe doğru emin adımlarla yürüyen Android'in başı patent davalarıyla ağrımaya devam ediyor. Apple'ın HTC'e Android'li cihazlarında patent ihlali iddiasıyla ve Oracle'ın Google'a Android'in geliştirilmesi sürecinde bilerek ve doğrudan Java ile ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmasından sonra yazılım devi Microsoft, Android üzerinden Motorola'a benzer bir dava açtığını duyurdu.

Microsoft'un sitesinde yapılan açıklamada Motorola'nın Android'li cihazlarında tamamen yazılımsal özelliklerle (elektronik postaların, takvimlerin ve rehberlerin eş zamanlanması; toplantıların planlanması; sinyal ve batarya seviyesindeki değişiklikleri bildiren uygulamalar) ilgili olan dokuz Microsoft patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Komisyonu ve Washington Yerel Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Yapılan bu resmi açıklamadan sonra Microsoft'ta Fikri Haklardan ve Lisans'dan Sorumlu Baş Hukuk Müşaviri yardımcılığını yürüten Horacio E. Gutiérrez imzası taşıyan internet günlüğü yazısında da "Yaptığımız hukuki girişim sadece Android'li cihazlarda ihlal edilen fikri haklarımıza olan saygıyı sağlamaktır. Apple ve Oracle'ın girişimlerine bakıldığında bu konuda yalnız olmadığımız görülecektir." açıklamasına yer verildi.