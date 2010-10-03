Microsoft: Motorola, Android'li telefonlarında patentlerimizi ihlal ediyor

Son zamanlardaki hızlı yükselişiyle akıllı telefon pazarında liderliğe doğru emin adımlarla yürüyen Android'in başı patent davalarıyla ağrımaya devam ediyor. Apple'ın HTC'e Android'li cihazlarında patent ihlali iddiasıyla ve Oracle'ın Google'a Android'in geliştirilmesi sürecinde bilerek ve doğrudan Java ile ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmasından sonra yazılım devi Microsoft, Android üzerinden Motorola'a benzer bir dava açtığını duyurdu.
Microsoft'un sitesinde yapılan açıklamada Motorola'nın Android'li cihazlarında tamamen yazılımsal özelliklerle (elektronik postaların, takvimlerin ve rehberlerin eş zamanlanması; toplantıların planlanması; sinyal ve batarya seviyesindeki değişiklikleri bildiren uygulamalar) ilgili olan dokuz Microsoft patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Komisyonu ve Washington Yerel Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.
Yapılan bu resmi açıklamadan sonra Microsoft'ta Fikri Haklardan ve Lisans'dan Sorumlu Baş Hukuk Müşaviri yardımcılığını yürüten Horacio E. Gutiérrez imzası taşıyan internet günlüğü yazısında da "Yaptığımız hukuki girişim sadece Android'li cihazlarda ihlal edilen fikri haklarımıza olan saygıyı sağlamaktır. Apple ve Oracle'ın girişimlerine bakıldığında bu konuda yalnız olmadığımız görülecektir." açıklamasına yer verildi.
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:D:D:D:D:D:
bakın bu harita 3 şirketin hangi alanlarda kapıştığını gösteriyor. cache.gawkerassets.com/...
Apple ve Microsoft olsaydı sadece, ikisi de kullanıcıyı sömüren iki şirket olduğu için, o rekabet daha fazla hoşlarına gidecekti. Ama Google ın, müşteri öncelikli anlayışı, sunduğu ücretsiz servisler onların planlarını alt üst etti. Bir de Google ın yenilikçi ve minimalist anlayışı da kullanıcılar tarafında tutulunca, iyice küplere bindiler.
Lg samsung yada htc yada tüm android camiası değilde sadece motorola.
Aha buldum çünkü bu diğer 3 firma windows phone 7 li cihaz çıkarmaya hazırlanıyor ama motorola çıkarmayacak.
Zaten ihlal edildiği söylenen patentler (elektronik postaların, takvimlerin ve rehberlerin eş zamanlanması; toplantıların planlanması; sinyal ve batarya seviyesindeki değişiklikleri bildiren uygulamalar) şaka gibi. Zaten motorla milestone da standart ui kullanıyor dava açacaksa tüm android üreten firmalara vede google'a açması gerekiyordu.
Neyse meyve veren ağaç taşlanır.
o yuzden aldım guzel bulmuslar hoş robot
akıllı telefon denilince android gelcek akla .
2 sene sonra andorid kalırsa olur.
Hatirlarsaniz Iphone 3G ler ciktiginda da Nokia Apple'a GSM ile ilgili patentleri ihlal ettigi gerekcesiyle dava acmis, yaklasik 400 milyon $ tazminat almisti. Androidli cihaz ureticileri yuksek tazminatlarla karsi karsiya kalabilir.
Pazar liderimi