Microsoft para basmaya devam ediyor: Geçen yıla göre %30 daha yüksek kazanç

Microsoft, 2021 mali döneminin 1. çeyreğine karşılık gelen zaman dilimi olan 2020 3. çeyrek kazançlarını yayınladı. 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrekte Microsoft, 37.2 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12 artış sağladı.

Microsoft, net gelirini 13.9 milyar dolar olarak bildirirken yine geçen senin aynı çeyreğiyle kıyaslandığında %30 gibi önemli bir artış elde etti. Microsoft görünüşe göre şimdilik Covid-19'dan olumsuz etkilenen şirketlerden biri olmadı.

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Bulut teknolojisi büyük artış içerisinde

Microsoft, 'Verimlilik ve İş Süreçleri' adını verdiği genel başlıkta gelirini 12,3 milyar dolar olarak açıkladı ve geçen yılın aynı çeyreğine göre geliri % 11 arttı. Bu genel başlık altında verdiği detaylarda ise Office 365 ticari gelirindeki % 21'lik ve LinkedIn gelirindeki % 16'lık artışa odaklanıldı.

Şirket, en büyük gelirini hızla büyüyen akıllı bulut teknolojisinden kazanmış görünüyor. Microsoft, geçen yılın aynı çeyreğine göre %20 artış sağladığı 'Akıllı Bulut' sektöründen 13,0 milyar dolar kazanç elde etti. Microsoft ve bulut teknolojisi denilince akla gelen Azure, bu çeyreği %48 gibi alışık olunmayan bir yükselişle bitirdi.

Microsoft'un en az yükseliş yaşadığı genel başlık ise 'Daha Kişisel Bilgisayarlar' oldu. Şirket, Windows ve Xbox ağırlıklı bu başlıktan % 6 artışla 11,8 milyar dolar elde etti. Microsoft, Windows OEM gelirinde % 5 ve arama ağı reklam gelirinde % 10 düşüş yaşadı.

Microsoft, açıkladığı gelir verileriyle, analistlerin 35,72 milyar dolarlık tahminlerinden daha yüksek değerlerle 2020'nin 3. çeyreğini kapatmış oldu.

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