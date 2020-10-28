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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft para basmaya devam ediyor: Geçen yıla göre %30 daha yüksek kazanç

    2020'nin üçüncü çeyrek raporlarını açıklayan Microsoft, analistlerin tahminlerinden daha yüksek bir şekilde çeyreği tamamladı. Şirketin en büyük gelir kaynağı ise bulut teknolojileri oldu
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft para basmaya devam ediyor: Geçen yıla göre %30 daha yüksek kazanç

    Microsoft, 2021 mali döneminin 1. çeyreğine karşılık gelen zaman dilimi olan 2020 3. çeyrek kazançlarını yayınladı. 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrekte Microsoft, 37.2 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12 artış sağladı.

    Microsoft, net gelirini 13.9 milyar dolar olarak bildirirken yine geçen senin aynı çeyreğiyle kıyaslandığında %30 gibi önemli bir artış elde etti. Microsoft görünüşe göre şimdilik Covid-19'dan olumsuz etkilenen şirketlerden biri olmadı.

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    Bulut teknolojisi büyük artış içerisinde

    Microsoft, 'Verimlilik ve İş Süreçleri'  adını verdiği genel başlıkta gelirini 12,3 milyar dolar olarak açıkladı ve geçen yılın aynı çeyreğine göre geliri % 11 arttı. Bu genel başlık altında verdiği detaylarda ise Office 365 ticari gelirindeki % 21'lik ve LinkedIn gelirindeki % 16'lık artışa odaklanıldı.

    Şirket, en büyük gelirini hızla büyüyen akıllı bulut teknolojisinden kazanmış görünüyor. Microsoft, geçen yılın aynı çeyreğine göre %20 artış sağladığı 'Akıllı Bulut' sektöründen 13,0 milyar dolar kazanç elde etti. Microsoft ve bulut teknolojisi denilince akla gelen Azure, bu çeyreği %48 gibi alışık olunmayan bir yükselişle bitirdi.

    Microsoft'un en az yükseliş yaşadığı genel başlık ise 'Daha Kişisel Bilgisayarlar' oldu. Şirket, Windows ve Xbox ağırlıklı bu başlıktan % 6 artışla 11,8 milyar dolar elde etti. Microsoft, Windows OEM gelirinde % 5 ve arama ağı reklam gelirinde % 10 düşüş yaşadı.

    Microsoft, açıkladığı gelir verileriyle, analistlerin 35,72 milyar dolarlık tahminlerinden daha yüksek değerlerle 2020'nin 3. çeyreğini kapatmış oldu.



    Kaynakça https://www.engadget.com/microsoft-q4-2021-earnings-204828881.html https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2021-Q1/press-release-webcast?ranMID=24542&ranEAID=tv2R4u9rImY&ranSiteID=tv2R4u9rImY-bN7SRY18X3VL90OgwjN.pQ&epi=tv2R4u9rImY-bN7SRY18X3VL90OgwjN.pQ&irgwc=1&OCID=AID2000142_aff_7593_1243925&tduid=%28ir__3fqk6qknxkkfqk3lkk0sohz3zu2xsybilhkdjdbr00%29%287593%29%281243925%29%28tv2R4u9rImY-bN7SRY18X3VL90OgwjN.pQ%29%28%29&irclickid=_3fqk6qknxkkfqk3lkk0sohz3zu2xsybilhkdjdbr00 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MERHaba kız var mı :D

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    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

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    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. en beğenilen
    Bulut teknolojilerinden kazandığı parayı görünce Windows'u geliştirmekle pek vakit harcamıyorlar.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ultra sonic 1 sa. yeni yorumcu
    merak ettiğim bi şey var linkedln geliri noluyor?
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    Clusive 28 dk. ultra sonic
    LinkedIN'ı Microsoft satın aldı. Ücretli üyelik paketleri ile birçok ekstra özellik kazanabiliyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    IceRulez (Osman R.F) 1 sa.
    Ne abi bu bulut teknolojisi bu kadar ??. Ne olduklarını biliyorum onu sormuyorum. Hangi firmalar hangi amaçla ve neden kullanıyorlar ? Bilen birisi aydınlatırsa müteşekkir olurum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    alucard116 (serkan yaşar) 28 dk. IceRulez
    arkadaşımın staj yaptığı şirket türkiyedeki çoğu firma ile anlaşıp o firmaların üretim bandını microsoftun yapay zekasını gene microsoftun cloud una kurup yapay zekaya kontrol ettiriyorlardı yani türkiyedeki fabrikaların yarısı microsofta bağımlı dünyada da durum bu şekilde çok farklı alanlarda bireysel kurumsal cloud kullanılıyor tahmin edemezsin
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 1 sa.
    Kafayı sıyırmadan bulut mulut bu işleri kotarmışlar ise helal olsun! bir de yolda telef olanlar var, en iyisi biz sadece kullanmaya(müşteri olup karlarını biraz daha arttırmaya) devam edelim :) çok kurcalamayalım.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. en beğenilen
    Bulut teknolojilerinden kazandığı parayı görünce Windows'u geliştirmekle pek vakit harcamıyorlar.
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