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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in büyüme hızında ciddi düşüş var

    Tarihinin en güçlü ilk yarı sonuçlarından sonra dijital yayın hizmeti Netflix, açıkladığı üçüncü çeyrek raporlarına göre büyük bir düşüş yaşadı. Ancak şirket, gelecekten umutlu.
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    Sinema ve Dizi
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    10

    Netflix'in büyüme hızında ciddi düşüş var
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    Netflix, bu yılın üçüncü çeyrek raporlarını açıkladı. Pandeminin ilk zamanlarında hızlı bir büyüme yaşayan Netflix, yeni yayınladığı raporla üçüncü çeyrek tahminlerinin altında kaldı ve büyüme hızında ciidi bir düşüş görüldü. Netflix'in bu düşüşünün altında ilk yarıdaki hızlı büyüme gösteriliyor.

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    Bu yıl içinde 200 milyon aboneyi aşmak istiyor

    Dünyanın en büyük ücretli yayın hizmeti Netflix, çeyreği dünya çapında 195,2 milyon aboneyle tamamladı. Netflix, yılın ilk yarısında 25,9 milyon abone eklemiş ve şimdiye kadarki en güçlü başlangıcını yapmıştı ancak işler beklenildiği gibi ilerlemeyerek üçüncü çeyrekte yalnızca 2.2 milyon yeni abone ekleyebildi. Bu, analistlerin tahmin ettiği 3.32 milyonun ve şirketin kendi 2.5 milyonluk tahminin de altında. Üçüncü çeyrekte kazandığı 2.2 milyon yeni abone ile

    Netflix'in, şirketin henüz dünyanın pek çok yerinde faaliyet göstermediği 2015 yılından bu yana en zayıf üçüncü çeyrek kazancı oldu. Yatırımcılara yazdığı mektupta yönetim, bir “ilerleme” etkisini suçladı: Yılın ilk yarısındaki hızlı büyüme, son aylardaki sonuçların düşmesine sebep oldu. Yayın hizmeti ayrıca yatırımcıları önümüzdeki çeyreklerde daha yavaş büyüme göreceği konusunda uyardı.

    Netflix tüm bu söylemlere rağmen bu yılın 4. çeyreğinde yaklaşık 6 milyon yeni abone ekleyeceğini düşünüyor. Temmuz-Eylül döneminde 2,2 milyon yeni abone kazanan Netflix, şimdiye kadarki en güçlü büyüme yılı olan 2020'de 34 milyon kullanıcı kazanmayı ve toplamda 200 milyon aboneyi aşmayı planlıyor.

    Netflix, özellikle platformu hiç kullanmayan kişileri de platformla tanıştırmak için 4 Aralık'ta başlayıp 48 saat sürecek StreamFest kampanyasını yapacak. StreamFest'te herkes tüm Netflix içeriklerine ücretsiz erişebilecek.



    https://www.engadget.com/netflix-q3-2020-earnings-201714181.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    encuni (mesut karas) 1 gün en beğenilen
    Neden oldugunu göstereyim


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    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Neden oldugunu göstereyim ...
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    2 Yanıt Yanıtla +54
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 gün
    İcerikler aşırı kalitesizleşti. Okan Bayülgen in kanalizasyon diye bir filmi vardı giderek ona dönüyor. Youtuber kusturma falan...

    Bu kafa ile iptal eden çok olur
    İcerikler aşırı kalitesizleşti. Okan Bayülgen in kanalizasyon diye bir filmi vardı giderek ona dönüyor. Youtuber kusturma falan... Bu kafa ile iptal ed...
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    Yanıtla +27
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    Outrageous2344 (on ) 1 gün
    Kalitesiz içeriklere devam ederse tahtını kaptırır ilerde
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    Bethesta 2 sa.
    Şu Netflix olayında kumanda sizde değil miyen arkadaşlar çok çok dar düşüncelere sahip. Anlatılmak istenileni anlamıyorlar.

    Hangi filmi açarsan aç, ortasında illa ki bir gay ve lezbiyen sahnesi çıkıyor gereksiz yere, ortasına kadar da seyretmişsin, ne yapacaksın? Devam ediyorsun, ama rahatsız oluyorsun. Ben dindar değilim, homofobik de değilim, gay gördüğümde rahatsız olmuyorum. Ama o an filmin akışında gereksiz oluyor, filmin içine ediyor vs.vs.

    Netflix yapsın bir özellik, gay profili, lezbiyen profili olsun, ben gayim diye tıkladığında içinde bol bol gay olan filmler listelensin örneğin.

    Ben heteroyum, arada bir görürsek rahatsız olmayız, zaten sinema var olduğundan beri arada bir görmüyormuyuz filmlerde???

    Ama her ama her filmde görmek istemiyoruz, alakasız sahnelerde görmek istemiyoruz. Bu kadar basit.

    Siz sadece bizim "dindar" kesimin rahatsız olduğunu mu zannediyorsunuz??? Araştırın ingilizce, fransızca veya almanca olarak, her ülkede her dinden, her görüşten insanlar aynı düşünüyor artık. Netflix iyi bir platform değil aslında, zaten 5-10 yıla tonla rakibi olacaktır ve sönecektir. Güçlü olmasının ana sebebi tüm dünya'da TV 'lerin artık çöp olması, içerikleri seyredilemez hale gelmesi.
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    XemreG (Rüştü Emre Genç) 16 sa.
    Valla bazen yorumları es geçesim geliyor millet e olur tabi öyle oldu e tabi canım lgbt o kadar şey yaparsa öyle olur. Kumandayı başkası kullanıyor sanırım bazılarının. En güzel tarafı istediğin şeyi izleyip seçim yapmak değil mi? Mesela lgbt yi neden hor gördün eş cinseli biseksüeli sen heterosun diye herkes olmak zorunda mı mesela? Bu genel bir platformsa her şey olacak insanlar zevkleri doğrultusunda izleyecek.

    Ayrıca okumayı mı bilmiyorum anlamadım ki adamlar batmış gibi konuşuyorsunuz. Adamların hedefi 2.5m miş 2.2m olmuş 300.000 abone az gelmiş yanılma payı hedeflerinden %12 sapmışlar. Yani bir şey olmamış maksat millet konuşsun diye haber olmuş reklamın iyisi kötüsü olmaz.

    Aşağıdaki yorumları okuyunca ben farklı bir şey mi okudum lan diyorum 2 kere daha okuyorum haberi garip valla garip..
    1 Yanıt Yanıtla
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 14 sa. XemreG
    her dizide filmde konuyla bir alaka gözetmeksizin sağda solda öpüşen lgbtijklmnopr görmek istemiyorum kardeş. Eğer lgbtijklmnopr için içerik üretilecekse o zaman ayrı bir bölüm oluştursunlar, oraya koysunlar. Bu netflixle sınırlı bir durum değil, maalesef dünyada bir zamandır böyle bir akım var aynı altmışlar amerikası gibi olacak ortalık.
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    Boldrex (C A*******) 20 sa.
    Eskiden Netflix izlerken ulan yine mi lgbt yine mi ters ırkçılık derken, artık hangi bölümde malüm konu çıkacak diyorum. İyice sıvadılar.
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    dımmışali (durmuş bahça) 21 sa.
    Ota çöpe dizi yapmaya devam etsinler.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 21 sa.
    bence sebebi kovid.geçen yıl çekimleri biten ve kovid süresinde yayınlanan dizilerin devam sezonları kovid süresince çekilemeyince yayına da girmedi.aradaki boşluğu doldurmak için dışardan diziler aldılar ama onlar da yarım ve devamlarını netflix üstlenmedi.

    bir de geçen yıl hikayeleri bitmeden sonlandırma kararları alınan çok dizi oldu.yerine geçen kaliteli dizi sayısı daha az ve yerini doldurmadı.üstüste gelince de dizi içeriği zayıfladı.

    bence diziler duraksamışken film içeriğine yüklenmeleri lazımdı.yeni film değil.halihazırda yüksek beğeniye sahip belki son 10-20 yıllık filmlerden bahsediyorum.misal clint eastwood, woody allen, ridley scott, quentin tarantino, martin scorsese, peter jackson, guy richie, steven spielberg, david fincher, timur bekmambetov, wes anderson, ang lee, danny boyle, robert zemeckis gibi kitlesi belli yönetmenlerin filmleri doldurulabilirdi.o da olmadı.
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    Nickola Tesla 23 sa.
    Eşcinsellik + pıtırcıklar + sürekli kadınların güçlü olduğu propogandası + sürekli aynı içeriklerin süslenip, püslenerek önümüze sunulması.

    Tamam millet eşcinsel içerikleri izleyip birbirini şaapmıyor ama bu tür şeyleri sevmeyip, para verdiği platformda da zorla gözüne sokulmasının sevilecek bir tarafı yok kanımca.Eee istemeyen üyeliğini iptal eder diyenler olacaktır e o zaman yükselişi düşüyor diye haber yapmanın ne manası var ki?Bana ne ki?
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    El Prezidente (can ) 1 gün
    keyifle izlenen güzel içerikleri çabuk kaldırıyorlar.
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    BOLDVIPER 1 gün
    Saçma zenci karekter seçimleri ve hikaye tarzında ilerleyen saçma dizileri yüzünden izlemiyorum üyeliği aylar önce yenilemedim. Askeri temali birtane dizisi yok çatışma içeren , vampir dizis diyor bakıyosun polisiye roman gibi diziler çok ağırlıklı aksiyonsux
    Yanıtla +1
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    Jakuboo (Jakub ) 1 gün
    Önce cihazlara adam akilli L1 seertifikasi versin
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    Akstrev (Mehmet Akif) 1 gün
    Benden Netflix'e isim önerisi. Hem Kitlesine hitap eder.

    Geyflix, homoflix, lezoflix, LGBTflix, Transflix, sexflix.

    Hatta Türkçe öneri.

    Erkekerkege

    Slogan da hazır.

    Kim olduğu mühim değil. Ne olduğu mühim değil. Dişi, erkek, at ya da damacana farketmez. YAPIŞIN!
    Yanıtla +8
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2587 kez okundu.
    34 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

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    netflix, netflix 2020 üçüncü çeyrek ve
    4 etiket daha netflix 200 milyon netflix kullanıcı sayısı Bilim ve Teknoloji netflix streamfest
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