Netflix'in büyüme hızında ciddi düşüş var

Netflix, bu yılın üçüncü çeyrek raporlarını açıkladı. Pandeminin ilk zamanlarında hızlı bir büyüme yaşayan Netflix, yeni yayınladığı raporla üçüncü çeyrek tahminlerinin altında kaldı ve büyüme hızında ciidi bir düşüş görüldü. Netflix'in bu düşüşünün altında ilk yarıdaki hızlı büyüme gösteriliyor.
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Bu yıl içinde 200 milyon aboneyi aşmak istiyor
Dünyanın en büyük ücretli yayın hizmeti Netflix, çeyreği dünya çapında 195,2 milyon aboneyle tamamladı. Netflix, yılın ilk yarısında 25,9 milyon abone eklemiş ve şimdiye kadarki en güçlü başlangıcını yapmıştı ancak işler beklenildiği gibi ilerlemeyerek üçüncü çeyrekte yalnızca 2.2 milyon yeni abone ekleyebildi. Bu, analistlerin tahmin ettiği 3.32 milyonun ve şirketin kendi 2.5 milyonluk tahminin de altında. Üçüncü çeyrekte kazandığı 2.2 milyon yeni abone ile
Netflix'in, şirketin henüz dünyanın pek çok yerinde faaliyet göstermediği 2015 yılından bu yana en zayıf üçüncü çeyrek kazancı oldu. Yatırımcılara yazdığı mektupta yönetim, bir “ilerleme” etkisini suçladı: Yılın ilk yarısındaki hızlı büyüme, son aylardaki sonuçların düşmesine sebep oldu. Yayın hizmeti ayrıca yatırımcıları önümüzdeki çeyreklerde daha yavaş büyüme göreceği konusunda uyardı.
Netflix tüm bu söylemlere rağmen bu yılın 4. çeyreğinde yaklaşık 6 milyon yeni abone ekleyeceğini düşünüyor. Temmuz-Eylül döneminde 2,2 milyon yeni abone kazanan Netflix, şimdiye kadarki en güçlü büyüme yılı olan 2020'de 34 milyon kullanıcı kazanmayı ve toplamda 200 milyon aboneyi aşmayı planlıyor.
Netflix, özellikle platformu hiç kullanmayan kişileri de platformla tanıştırmak için 4 Aralık'ta başlayıp 48 saat sürecek StreamFest kampanyasını yapacak. StreamFest'te herkes tüm Netflix içeriklerine ücretsiz erişebilecek.
https://www.engadget.com/netflix-q3-2020-earnings-201714181.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bu kafa ile iptal eden çok olur