Microsoft Solitaire dünya rekoru kırmak istiyor

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Microsoft’un eski yıllardan kalma klasik kart oyunu Solitaire, bugün de popülerliğini koruyor ve 30. Yılında firma, yeni bir rekor kırmak istiyor.

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Bugün Microsoft tarafından yapılan açıklamayla 30. yılın şerefine, aynı gün içerisinde en çok bitirilen oyun rekoru kırılmak isteniyor. Bu rekor için oyuncular, iOS, Android ve web platformlarında oyunu oynamaya davet ediliyor.

30. yıl ile birlikte oyun hakkında bilgiler de paylaşan Microsoft, her ay 35 milyon oyuncunun dünya üzerinde 200 farklı ülkeden Solitaire oynadığını söyledi. Bu oyuncuların hangi platformu kullandığı ifade edilmiyor fakat Microsoft muhtemelen hâlâ aktif Windows XP kullanıcılarından veri toplamıyor.

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Microsoft’u ve/veya Solitaire’i sevenler, bugün oynayacakları Solitare seansları ile bu rekorda pay sahibi olabilirler.

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