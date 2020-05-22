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    Microsoft Solitaire dünya rekoru kırmak istiyor

    Microsoft'un efsanevi kart oyunu Solitaire, 30 yaşını doldurdu ve firma, bu doğum gününü yeni bir rekorla kutlamak istiyor. Bu rekora katkı sağlamak için bugün içinde oynamanız yeterli.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Solitaire dünya rekoru kırmak istiyor
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    Microsoft’un eski yıllardan kalma klasik kart oyunu Solitaire, bugün de popülerliğini koruyor ve 30. Yılında firma, yeni bir rekor kırmak istiyor.

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    Bugün Microsoft tarafından yapılan açıklamayla 30. yılın şerefine, aynı gün içerisinde en çok bitirilen oyun rekoru kırılmak isteniyor. Bu rekor için oyuncular, iOS, Android ve web platformlarında oyunu oynamaya davet ediliyor. 

    30. yıl ile birlikte oyun hakkında bilgiler de paylaşan Microsoft, her ay 35 milyon oyuncunun dünya üzerinde 200 farklı ülkeden Solitaire oynadığını söyledi. Bu oyuncuların hangi platformu kullandığı ifade edilmiyor fakat Microsoft muhtemelen hâlâ aktif Windows XP kullanıcılarından veri toplamıyor.

    Ayrıca Bkz. "BMC'nin zırhlı pickup aracı Tulga göreve hazır"

    Microsoft’u ve/veya Solitaire’i sevenler, bugün oynayacakları Solitare seansları ile bu rekorda pay sahibi olabilirler.



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    estf (hakan artan) 2 sa. en beğenilen
    tüm devlet memurlarına mail atsın microsoft, sistem yok beyler gelin desin
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    estf (hakan artan) 2 sa. en beğenilen
    tüm devlet memurlarına mail atsın microsoft, sistem yok beyler gelin desin
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
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