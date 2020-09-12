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    Microsoft Surface Duo incelemesi basit tasarımlı menteşeyi ortaya çıkardı

    Microsoft'un katlanabilir cihazlar kategorisine dâhil edeceği yeni ürünü Surface Duo, 1400 dolarlık fiyat etiketiyle her bir detayının incelenmesini istiyor. Buna bağlı olarak iFixit de işini yapıyor.
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    Cep Telefonları
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Surface Duo incelemesi basit tasarımlı menteşeyi ortaya çıkardı

    iFixit tarafından hemen hemen her cihazda olduğu gibi Microsoft Surface Duo üzerinde de inceleme çalışmaları tamamlandı. Bu incelemeden ortaya çıkanlara göre Surface Duo, özlenen basit menteşe tasarımını geri getiriyor ve cihaza şimdilik herkes tarafından sevilen bir 360 derece menteşe sağlıyor.

    Katlanabilir cihazlar arasına farklı tasarımıyla dâhil olan Surface Duo, bir büyük ekranı ortadan katlamak yerine iki farklı büyük ekranı tek cihazda kaliteli bir menteşeyle birleştiriyor. Bu durum, katlanabilir esnek ekranlarla birlikte gelen birçok problemi de ortadan kaldırıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Windows 10 arama özelliği, rastgele web sonuçları gösteriyor"

    1400 dolarlık cihazın içerisinde iFixit ekibinin bulgularına göre tamirat ve parça değişimi pek kolay değil. Bolca yapıştırıcı ve vidayla yerine sabitlenen iki pil ve diğer parçaların değiştirilmesi oldukça zor. Cihazda kolay değiştirilebilen parçalar ise ekranlar ve dış cam paneller.

    iFixit'in incelemesinin tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 16 sa.
    Serinin devamında daha iyi bir pil, iyi bir kamera paketi ve en azından ekranlar arasındaki çerçeveyi inceltip fark edilmeyecek hale getirebilirlerse daha iyi olabilir. Ama 1400 dolara bu dediklerimle bile popüler olması zor.
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