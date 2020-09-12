Windows 10 arama özelliği, rastgele web sonuçları gösteriyor

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Windows 10 işletim sisteminin arama özelliği, bir süredir web sonuçlarını da listelemeye başladı. Bu başlangıçta iyi bir özellik gibi görünse de daha şimdiden kullanıcıların şikayetlerine konu olmuş durumda. Nedeni ise rastgele web sonuçları göstermesi.

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Birçok kullanıcı sorundan muzdarip

Bazı Windows 10 kullanıcıları, belirli bir anahtar kelimeyi aradıklarında arama kutusunda rastgele web sonuçları görmeye başladıklarını bildiriyorlar. Görünüşe bakılırsa, görüntülenen Bing sonuçlarının arama kutusuna yazılan anahtar sözcükle hiçbir ilgisi yok. Birkaç Windows 10 kullanıcısı, Reddit gruplarında hatanın onlarda da olduğunu doğruladı ve bazıları bilgisayarın basit bir şekilde yeniden başlatmanın her şeyi düzelttiğini söyledi.

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Örneğin Windows 10 arama kullanıcı arayüzünde "S" yi aramak Ayarlar bölümüne bir bağlantı sağlıyor. Ancak web araması böyle bir terimle hiçbir ilgisi olmayan sonuçları döndürmekte. Sonuçlardan biri ise "W" anahtar kelimesi için bir Wikipedia bağlantısı. Sorunun nereden kaynaklandığı henüz belli değil ancak geçici de olsa çözüm üretmek için Windows 10 arama özelliğinden Bing sonuçlarını tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Windows 10 arama sorununa çözüm

Bunu yapmak içi Kayıt Defteri'ni açıp "Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" bölümüne gelip "DisableSearchBoxSuggestions" adında yeni bir DWORD oluşturun (henüz yoksa) ve değerini 1 olarak ayarlayın. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra artık arama kısmında web sonuçlarının listelenmediğini göreceksiniz. Belirtilen bu hata, piyasaya sürülmekte olan Mayıs 2020 Güncellemesi de dahil olmak üzere tüm Windows 10 sürümlerinde gerçekleşiyor gibi görünüyor. Bu problemin önümüzdeki günlerde Microsoft tarafından yayınlanacak bir yama ile çözülmesi beklendiğini de belirtelim.

https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/ipzwcy/random_bing_results_appear_on_search_bar/

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