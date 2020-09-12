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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 arama özelliği, rastgele web sonuçları gösteriyor

    Yazılım devi Microsoft'un, web sonuçlarını Windows 10'un arama özelliğine entegre etmesi birçok kullanıcının işletim sisteminde rastgele web sonuçları çıkmasına neden oldu.
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    Windows
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10 arama özelliği, rastgele web sonuçları gösteriyor
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    Windows 10 işletim sisteminin arama özelliği, bir süredir web sonuçlarını da listelemeye başladı. Bu başlangıçta iyi bir özellik gibi görünse de daha şimdiden kullanıcıların şikayetlerine konu olmuş durumda. Nedeni ise rastgele web sonuçları göstermesi.

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    Birçok kullanıcı sorundan muzdarip

    Bazı Windows 10 kullanıcıları, belirli bir anahtar kelimeyi aradıklarında arama kutusunda rastgele web sonuçları görmeye başladıklarını bildiriyorlar. Görünüşe bakılırsa, görüntülenen Bing sonuçlarının arama kutusuna yazılan anahtar sözcükle hiçbir ilgisi yok. Birkaç Windows 10 kullanıcısı, Reddit gruplarında hatanın onlarda da olduğunu doğruladı ve bazıları bilgisayarın basit bir şekilde yeniden başlatmanın her şeyi düzelttiğini söyledi.

    Windows 10 arama özelliği, rastgele web sonuçları gösteriyor
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    Örneğin Windows 10 arama kullanıcı arayüzünde "S" yi aramak Ayarlar bölümüne bir bağlantı sağlıyor. Ancak web araması böyle bir terimle hiçbir ilgisi olmayan sonuçları döndürmekte. Sonuçlardan biri ise "W" anahtar kelimesi için bir Wikipedia bağlantısı. Sorunun nereden kaynaklandığı henüz belli değil ancak geçici de olsa çözüm üretmek için Windows 10 arama özelliğinden Bing sonuçlarını tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

    Windows 10 arama sorununa çözüm

    Bunu yapmak içi Kayıt Defteri'ni açıp "Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" bölümüne gelip "DisableSearchBoxSuggestions" adında yeni bir DWORD oluşturun (henüz yoksa) ve değerini 1 olarak ayarlayın. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra artık arama kısmında web sonuçlarının listelenmediğini göreceksiniz. Belirtilen bu hata, piyasaya sürülmekte olan Mayıs 2020 Güncellemesi de dahil olmak üzere tüm Windows 10 sürümlerinde gerçekleşiyor gibi görünüyor. Bu problemin önümüzdeki günlerde Microsoft tarafından yayınlanacak bir yama ile çözülmesi beklendiğini de belirtelim.



    https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/ipzwcy/random_bing_results_appear_on_search_bar/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 1 sa.
    Başlat kenusunde arama ozelligi son 1 senedir ciddi geriledi. Dosya adini tam girmeme ve nvme ssd kullanmama ragmen bulamiyor istedigimi.
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    burakk, (Burakk gizli) 1 sa.
    O arama sonuçlarında Bing yerine google görmek için para bile veririm.
    Ya da hiç Bing görmemek için.
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    acbold (ANIL ) 1 sa.
    Adamların kendi arama motoru Bing doğru düzgün veri getiremiyor. Burasının getirmesini mi bekliyorsunuz
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 sa.
    değişik bir şeymiş deneyeceğim hemen
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa.
    Bende 2004 yüklü böyle bir problem mevcut değil.
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