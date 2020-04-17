Microsoft Surface Earbuds'ın çıkış tarihi yaklaştı

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Microsoft geçtiğimiz yılın Ekim ayında ilk tamamen kablosuz kulaklığını tanıtmıştı. Surface Earbuds olarak adlandırılan cihazın 2019'un sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak şirket çıkış tarihini ilkbahara ertelediğini açıkladı.

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Surface Earbuds'ın ne zaman zatışa sunulacağı konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz ancak kulaklık Amerikan Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) kayıtlarında görüldü. Bu da çok yakında mağaza raflarına çıkacağı anlamına geliyor.

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Fiyat etiketi belli

Kablosuz kulaklık 250 dolar fiyat etiketi karşılığında satılacak. Surface Earbuds aktif gürültü azaltma, PowerPoint slaytlarını kontrol etme, sesli notları doğrudan ofis uygulamalarına gönderme ve 60 dile gerçek zamanlı çeviri yapabilme gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Ayrıca şarj kutusu ile birlikte 24 saatlik bir pil ömrü sunduğunu belirtelim.

https://www.windowslatest.com/2020/04/15/microsofts-surface-earbuds-appear-in-fcc-documents

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