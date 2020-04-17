Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Surface Earbuds'ın çıkış tarihi yaklaştı

    Microsoft'un ilk tamamen kablosuz kulaklığı Surface Earbuds çok yakında piyasaya sürülecek. Office entegrasyonu ve gerçek zamanlı çeviri yeteneği ile öne çıkan cihaz FCC kayıtlarında görüldü.
    21 dk.
    71
    34
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft Surface Earbuds'ın çıkış tarihi yaklaştı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft geçtiğimiz yılın Ekim ayında ilk tamamen kablosuz kulaklığını tanıtmıştı. Surface Earbuds olarak adlandırılan cihazın 2019'un sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak şirket çıkış tarihini ilkbahara ertelediğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Honor 9X Lite tanıtıldı: Google hizmetleriyle geliyor"

    Surface Earbuds'ın ne zaman zatışa sunulacağı konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz ancak kulaklık Amerikan Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) kayıtlarında görüldü. Bu da çok yakında mağaza raflarına çıkacağı anlamına geliyor.

    Microsoft Surface Earbuds'ın çıkış tarihi yaklaştı
    Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi belli

    Kablosuz kulaklık 250 dolar fiyat etiketi karşılığında satılacak. Surface Earbuds aktif gürültü azaltma, PowerPoint slaytlarını kontrol etme, sesli notları doğrudan ofis uygulamalarına gönderme ve 60 dile gerçek zamanlı çeviri yapabilme gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Ayrıca şarj kutusu ile birlikte 24 saatlik bir pil ömrü sunduğunu belirtelim.



    https://www.windowslatest.com/2020/04/15/microsofts-surface-earbuds-appear-in-fcc-documents Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Surface Earbuds'ın çıkış tarihi yaklaştı Sonraki WhatsApp grup çağrılarındaki kişi sınırı genişliyor: Telekonferansların yeni adresi WhatsApp mı olacak? 1 sa. Honor 9X Lite tanıtıldı: Google hizmetleriyle geliyor 1 sa. Silicon Power A62 Game Drive HDD’sini duyurdu 2 sa. iPhone SE ile işler değişiyor | Apple'ın yeni telefonu 2 sa. Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı 3 sa. Amazon Alexa uzun formatta doğal konuşma özelliği kazandı 3 sa. Makyajlı Volkswagen Tiguan'ın resmi çizim görseli paylaşıldı 4 sa. Apple, parçaları değiştirilebilen üst seviye bir kulaklık geliştiriyor 4 sa. Curiosity keşif robotu ekibi, uzay aracını evden idare ediyor 5 sa. MSI Trident 3 Arctic oyuncu kasası yenilendi 5 sa. Dead by Daylight indirmeye sunuldu 6 sa. MacBook bataryaları daha uzun ömürlü olacak: iPhone'lardaki pil sağlığı yönetimi MacBook'lara geliyor 7 sa. iPhone 12 Pro Max ilk kez sızdırıldı! Büyüyen ekranı ve küçülen çentiğiyle iPhone 12 Pro Max karşınızda 7 sa. Türk Telekom'daki upload artışı ne zamana kadar sürecek? Açıklama geldi 14 sa. Koronavirüs tedavisinde Ercüment Ovalı’dan ümit verici haber 15 sa. Rick and Morty yaratıcısının yeni dizisi Solar Opposites'den uzun fragman 16 sa. NASA, Dünya'ya en çok benzeyen gezegeni buldu: İşte detaylar 16 sa. SMR teknolojisiyle üretilen Western Digital diskler baş ağrıtıyor 17 sa. AMD Zen 2 mimarili Ryzen 3 işlemcisi hazırlıyor olabilir 17 sa. AMD Zen 4 ve RDNA 3’te optimize edilmiş bir 5 nm tekniğini kullanabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    AF YASASI ONAYLANDI,ÇİFTLİK BAK DOLANDIRICISI TOSUNCUK AFFEDİL...
    DH Forum
    sony 40 inc tv aldim monitör olarak kullanıyorum (1080p)
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim