Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor

Microsoft’un dizüstü bilgisayar pazarında artık kalıcı bir unsur haline gelen Surface serisi büyümeye devam ediyor. Her yıl üzerine katarak ilerleyen Surface serisi bu yıl da oldukça iddialı özelliklere sahip.

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Surface Laptop Go özellikleri ve fiyatı

Surface serisindeki ince ve uygun fiyatlı dizüstü modellerini temsil eden Surface Laptop Go bu yıl daha da kompakt hale gelmiş. 12.45 inçlik 1536x1024 piksel çözünürlüğündeki PixelSense dokunmatik ekran; ince kenarları sayesinde çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor ince gövdeye katkı yapıyor.

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4 çekirdekli Intel Core i5-1035G1 işlemcisinden gücün alan modelde 16GB’a kadar LPDDR4x RAM bellek ve 128GB/256GB SSD depolama seçenekleri sunuluyor. Batarya ise 13 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bir saatlik şarj ile bataryanın yüzde 80’i doluyor.

WiFi 6, 720p kamera, arka aydınlatmalı klavye, cam touchpad, parmak izi okuyucu gibi ekstra özelliklere sahip Surface Laptop Go modeli için 549$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.anandtech.com/show/16129/microsoft-launches-the-surface-laptop-go-lighter-in-the-hand-and-the-wallet

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