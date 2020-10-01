Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor

    12.45 inçlik ekranıyla Surface Laptop Go oldukça kompakt bir gövdeye sahip. Intel Core i5-1035G1 işlemcisi ile de gündelik işlemlerin altından kolayca kalkabiliyor.
    3 hf.
    2,8b
    1
    7
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor

    Microsoft’un dizüstü bilgisayar pazarında artık kalıcı bir unsur haline gelen Surface serisi büyümeye devam ediyor. Her yıl üzerine katarak ilerleyen Surface serisi bu yıl da oldukça iddialı özelliklere sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor

    Surface Laptop Go özellikleri ve fiyatı

    Surface serisindeki ince ve uygun fiyatlı dizüstü modellerini temsil eden Surface Laptop Go bu yıl daha da kompakt hale gelmiş. 12.45 inçlik 1536x1024 piksel çözünürlüğündeki PixelSense dokunmatik ekran; ince kenarları sayesinde çerçevesiz bir görünüme kavuşuyor ince gövdeye katkı yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    4 çekirdekli Intel Core i5-1035G1 işlemcisinden gücün alan modelde 16GB’a kadar LPDDR4x RAM bellek ve 128GB/256GB SSD depolama seçenekleri sunuluyor. Batarya ise 13 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bir saatlik şarj ile bataryanın yüzde 80’i doluyor.

    WiFi 6, 720p kamera, arka aydınlatmalı klavye, cam touchpad, parmak izi okuyucu gibi ekstra özelliklere sahip Surface Laptop Go modeli için 549$ fiyat etiketi belirlenmiş.

    Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor



    https://www.anandtech.com/show/16129/microsoft-launches-the-surface-laptop-go-lighter-in-the-hand-and-the-wallet Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ussuz (mehmet ) 3 hf. en beğenilen
    Hulk un giydiği pantolonun cebine sığar anca bu :D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 hf.
    Hadi 128/256 gb ssd yi de anlayalim (gerci msoft un surfacebook larindaki ssd ler ozel tipte) ama 720p kamera nedir hocam. Bu aletler hic bir zaman vaadedildigi fiyatyan cikmadi. Essek yuku para olacak bir de...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 3 hf.
    Cebin hangi cep olduğunu belirtin lütfen😁
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yorumculuklar 3 hf.
    Bu tip cihazlara iPad’in son güncellemelerinden sonra pek anlam veremiyorum. iPad her türlü daha uzun ömürlü kullanımı daha rahat olacak bir cihaz. Fiziksel klavye alternatifi bile var artik.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf. yorumculuklar
    Hem Surface hem de iPad kullandım. iPad ile Surface'i kıyaslamak Surface serisine yapılmış çok büyük bir haksızlık.
    Macbook+iPad=Surface
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 3 hf. en beğenilen
    Hulk un giydiği pantolonun cebine sığar anca bu :D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 3 hf. (düzenlendi)
    Hem ele hem cebe sığıyo diye okuyunca Microsoft Surface telefon mu çıkarttı acaba dedim! Bir laptop hem ele hem cebe nasıl sığsın, mantığı neydi ki bu başlığın?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti 2 hf. Star Wars: Squadrons satışa çıktı 2 hf. HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi 2 hf. Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor 2 hf. Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor 2 hf. Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz 2 hf. Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu 2 hf. Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek 2 hf. McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi 2 hf. Sosyal ağlara yönelik yeni karar resmi gazetede yayınlandı 2 hf. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı 2 hf. MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor 3 hf. Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor 3 hf. Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı 3 hf. Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor 3 hf. ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor 3 hf. Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor 3 hf. ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor 3 hf. Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor Sonraki Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi 3 hf. GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 hf. Chromecast artık biraz daha televizyon gibi 3 hf. 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller 3 hf. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı 3 hf. TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı 3 hf. Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı 3 hf. Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor 3 hf. Cooler Master hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyurdu 3 hf. Bakan Koca açıkladı: Günlük vaka tablosuna sadece belirti gösteren hastalar ekleniyor 3 hf. SanDisk dayanıklılık odaklı yeni SSD sürücülerini duyurdu 3 hf. Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max 3 hf. PlayStation Store’da yüzde 70 varan indirimler başladı 3 hf. Marshall’ın yeni kulaklığı 80 saate kadar kullanılabiliyor 3 hf. Keenetic Viva router'ı inceledik 3 hf. 2021 Volkswagen Phideon, yeni tasarımı ve özellikleriyle Pekin'de görücüye çıktı 3 hf. AMD Ryzen 5000 işlemciler geliyor | Zen 3 coşturuyor 3 hf. Gran Turismo 7 4K/60fps ve ışın izleme desteği ile geliyor 3 hf. Marvel'ın müslüman süper kahraman dizisinde başrol belli oldu 3 hf. Google Pixel 5 amiral gemilerinden uzaklaşıyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız