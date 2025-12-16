Epic Games'te "Yılbaşı" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Yılbaşı" İndirimleri başladı. Battleifled 6'dan FC26'ya ve Cyberpunk 2077'ye kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

Epic Games'te "Yılbaşı" indirimleri başladı

Epic Games'te başlayan "Yılbaşı" indirimleri 8 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, Assassin’s Creed Shadows 1.749 TL yerine874,50 TL God of War 899 TL'den 359,60 TL'ye, Marvel's Spider-Man Remastered ise 1.099 TL'den 439,60 TL'ye düştü.

Epic Games'in yeni gizemli oyunu erişime açıldı: Değeri 2.500 TL! 6 gün önce eklendi

Ayrıca %20 geri iade alabileceğiniz indirim döneminde Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Alan Wake 2, Red Dead Redemption 2 ve Kingdom Come: Deliverance II dahil olmak üzere çok sayıda oyunda kampanya var. Epic Games Store başlayan "Yılbaşı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm indirimlere ise buradan göz atabilirsiniz

Epic Games YılBaşı indirimleri Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL Assassin’s Creed Shadows 1.749 TL 874,50 TL God of War 899 TL 359,60 TL Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT 1.499 TL 899,40 TL Alan Wake 2 912 TL 273,60 TL Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 918 TL Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 359,60 TL Mortal Kombat 1 1.749 TL 349,80 TL Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL Split Fiction 1.799,99 TL 1.349,99 TL Cities: Skylines 539 TL 161,70 TL Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 149,90 TL It Takes Two 1.199 TL 239,99 TL Far Cry 6 1.499 TL 254,83 TL DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 329 TL 131,60 TL Frostpunk 2 625 TL 375 TL UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te "Yılbaşı" indirimleri başladı: %90'a varan fırsat

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: