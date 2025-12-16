Epic Games'te "Yılbaşı" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

Epic Games'te "Yılbaşı" indirimleri başladı
Epic Games'te başlayan "Yılbaşı" indirimleri 8 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, Assassin’s Creed Shadows 1.749 TL yerine874,50 TL God of War 899 TL'den 359,60 TL'ye, Marvel's Spider-Man Remastered ise 1.099 TL'den 439,60 TL'ye düştü.
Ayrıca %20 geri iade alabileceğiniz indirim döneminde Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Alan Wake 2, Red Dead Redemption 2 ve Kingdom Come: Deliverance II dahil olmak üzere çok sayıda oyunda kampanya var. Epic Games Store başlayan "Yılbaşı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm indirimlere ise buradan göz atabilirsiniz
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|349,65 TL
|Assassin’s Creed Shadows
|1.749 TL
|874,50 TL
|God of War
|899 TL
|359,60 TL
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|439,60 TL
|Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
|1.499 TL
|899,40 TL
|Alan Wake 2
|912 TL
|273,60 TL
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|918 TL
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|656 TL
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|899 TL
|359,60 TL
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|349,80 TL
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL
|Split Fiction
|1.799,99 TL
|1.349,99 TL
|Cities: Skylines
|539 TL
|161,70 TL
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|149,90 TL
|It Takes Two
|1.199 TL
|239,99 TL
|Far Cry 6
|1.499 TL
|254,83 TL
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|329 TL
|131,60 TL
|Frostpunk 2
|625 TL
|375 TL
|UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|296,67 TL