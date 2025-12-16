Giriş
    Epic Games'te "Yılbaşı" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar

    Epic Games Store'da "Yeni Yıl" veya "Yılbaşı" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 8 Ocak 2026. işte Epic Games'te indirime giren oyunlar...

    Epic Games'te 'Yılbaşı' indirimleri başladı: %90'a varan fırsat Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük mağazalarından Epic Games Store'da "Yılbaşı" İndirimleri başladı. Battleifled 6'dan FC26'ya ve Cyberpunk 2077'ye kadar çok sayıda oyuna indirimler geldi. Bizde sizler için Epic Games'te indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Epic Games Store oyunları...

     Epic Games'te "Yılbaşı" indirimleri başladı

    Epic Games'te başlayan "Yılbaşı" indirimleri 8 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077 999 TL'den 349,65 TL'ye, Assassin’s Creed Shadows 1.749 TL yerine874,50 TL God of War 899 TL'den 359,60 TL'ye, Marvel's Spider-Man Remastered ise 1.099 TL'den 439,60 TL'ye düştü.

    Ayrıca %20 geri iade alabileceğiniz indirim döneminde Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Alan Wake 2, Red Dead Redemption 2 ve Kingdom Come: Deliverance II dahil olmak üzere çok sayıda oyunda kampanya var. Epic Games Store başlayan "Yılbaşı" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm indirimlere ise buradan göz atabilirsiniz

    Epic Games YılBaşı indirimleri
    Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL
    Assassin’s Creed Shadows 1.749 TL 874,50 TL
    God of War 899 TL 359,60 TL
    Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL
    Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT 1.499 TL 899,40 TL
    Alan Wake 2 912 TL 273,60 TL
    Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL
    Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 918 TL
    Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 359,60 TL
    Mortal Kombat 1 1.749 TL 349,80 TL
    Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL
    Split Fiction 1.799,99 TL 1.349,99 TL
    Cities: Skylines 539 TL 161,70 TL
    Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 149,90 TL
    It Takes Two 1.199 TL 239,99 TL
    Far Cry 6 1.499 TL 254,83 TL
    DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 329 TL 131,60 TL
    Frostpunk 2 625 TL 375 TL
    UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL
