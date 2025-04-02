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    Anlık Bildirim

    Microsoft’tan sürpriz hamle: Copilot+ özellikleri AMD ve Intel’e geliyor

    Microsoft, Copilot+ özelliklerini artık AMD Ryzen AI 300 ve Intel Core Ultra 200V işlemcili cihazlara da sunuyor. Halihazırda Snapdragon’a özel olan bu yenilikler, daha geniş bir kitleye ulaşacak.
    Microsoft’tan sürpriz hamle: Copilot+ AMD ve Intel’e geliyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz yıl tanıtılan Copilot+ özelliklerini artık AMD ve Intel sistemlerine de sunmaya başladı. İlk aşamada yalnızca Snapdragon işlemcili cihazlarda desteklenen bu program, artık Ryzen AI 300 ve Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) işlemcili sistemlerde de aktif hale geliyor.

    Copilot+ ekosistemi büyüyor

    Copilot+PC programı 20 Mayıs 2024'te duyurulmuştu ve bu tarihten itibaren sadece Qualcomm'un ARM tabanlı Snapdragon yongalarında çalışıyordu. Ancak Microsoft, sonunda AMD ve Intel işlemcilere de belirli Copilot+ yeteneklerini getirdi. Yeni desteklenen sistemler arasında AMD'nin Strix Point ve Kraken tabanlı Ryzen AI 300 serisi ile Intel'in Lunar Lake tabanlı Core Ultra 200V modelleri bulunuyor.

    Bununla birlikte, Intel'in Arrow Lake serisi de NPU içeriyor ancak bunlar Copilot+PC sertifikası almak için yeterince güçlü değil. Ayrıca, Microsoft'un AI MAX+ desteğinden bahsetmemesi biraz ilginç, zira Ryzen AI 300 serisi ve Core Ultra 200V aynı XDNA2 işlemcisine sahip olmasına rağmen bu özelliklerden birine dahil edilmemiş.

    Microsoft'un şu an için AMD ve Intel sistemlerde sunduğu Copilot+PC özellikleri şunlar:

    • Canlı Altyazılar (Live Captions): Gerçek zamanlı altyazı desteği.
    • Paint Eş-Yaratıcısı (Co-creator in Paint): Çizimleri gelişmiş yapay zeka ile dönüştürme.
    • Görsel Oluşturucu (Image Creator): Metinden görsel üretme yeteneği.
    • Görsel Yeniden Şekillendirme (Restyle Image): Fotoğraf stilini yapay zeka ile değiştirme.

    Öte yandan tartışmalı Recall yazılımının halen mevcut olmadığını söyleyelim. Microsoft'un bu özelliği neden geri getirmediği ise belirsizliğini koruyor. Intel ve AMD tarafından yapılan açıklamalara göre, zaten satılmış olan dizüstü modellerinin de Copilot+ sertifikası alması bekleniyor. Ancak bu sürecin ne kadar hızlı ilerleyeceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

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    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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