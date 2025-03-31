Windows 11'in Not Defteri CoPilot entegrasyonu kazandı: İşte yenilikler

CoPilot destekli NotePad hazır
Micrrosoft'un duyurusuna göre Not Defteri uygulamasına Copilot butonu ekleniyor. Böylece kullanıcılar tek bir tuş üzerinden yapay zeka yardımıyla metin düzeltme, yeniden yazma, özetleme ya da farklı bir üsluba çevirme gibi yeteneklere erişebilecek. ChatGPT’nin popüler “Yeniden Yaz” (Rewrite) özelliğine benzer şekilde çalışan bu yapay zeka aracı, seçilen metni analiz edip geliştirilmiş alternatifler sunuyor. Örneğin:
- Ton değişikliği: Resmi, samimi, eğlenceli veya ilham verici üslup seçenekleri
- Uzunluk ayarı: Kısa, orta veya uzun metin versiyonları
- Format seçenekleri: Paragraf, liste, iş yazısı, akademik metin, pazarlama içeriği veya şiir
Microsoft, Copilot entegrasyonunun bazı bölümlerini ücretsiz sunsa da, genişletilmiş yapay zeka özellikleri için bir Microsoft 365 aboneliği gerektiriyor. Dolayısıyla "Yeniden Yaz" gibi gelişmiş işlevler, yalnızca Microsoft 365 Personal veya Family abonelerine sınırsız kullanım imkanı sunacak. Aboneliği olmayan kullanıcılar ise belirli bir kullanım sınırıyla karşılaşacak ve bu sınır aşıldığında bir süre beklemeleri gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo