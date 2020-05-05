Microsoft Teams sohbet gruplarında limit 250 kişiye çıkıyor

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Microsoft'un ekip yazılımı Teams, daha fazla kullanıcıya hitap edebilmesi adına yakın zamanda grup sohbet limitini 100'den 250'ye çıkaracak. Özelliğin tüm kullanıcılara Mayıs ayının ortasına kadar kademeli olarak ulaşması bekleniyor.

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Microsoft Teams, koronavirüs ile birlikte kullanıcı patlaması yaşayan platformlar arasında en büyüklerden bir tanesi. günlük 75 milyondan fazla aktif kullanıcı olan platform, Mart ayında 44 milyon seviyesindeydi. Microsoft da bu durumda kullanıcılara en iyi şekilde hizmet edebilmek ve pandemi sonrasında da elinde tutabilmek adına özelliklerini geliştirmeye ve deneyimini iyileştirmeye devam ediyor.

Sohbetlerdeki katılımcı limitini 100'den 250'ye çıkarmak, tahmin edileceği üzere büyük işletmeler için oldukça önemli bir ekstra olacak. Bu özelliğin gelmesiyle birlikte bildirimlerin sayısında yaşanacak büyük artışın dikkat dağınıklığı yaratmasını engellemek adına Microsoft, gruptaki katılımcı sayısı 20'yi geçtiği anda Outlook otomatik cevapları, Teams durum mesajlarını, yazıyor işaretçilerini, video ve sesli aramaları, paylaşımları ve okundu bildirimlerini devre dışı bırakacak.

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Şu an için yöneticilerin Microsoft Teams'de gruplara katılımcı limiti koymaları özelliği bulunmuyor. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise Teams'in video konferans limitinin hâlâ 20 kişi olduğu. Bu yeni özellik, sohbet gruplarının limitini yükseltiyor.

https://mspoweruser.com/microsoft-teams-invite-up-to-250-people/

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