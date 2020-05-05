Ulaşım planlama uygulaması Moovit artık Intel çatısı altında

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İnternet dünyasında ulaşım planlama uygulamaları dendiğinde akla ilk gelen Moovit platformu, teknoloji devlerinin dikkatinden kaçmadı. Intel başarılı platformu bünyesine kattığını duyurdu.

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Moovit nedir?

2012 yılında faaliyete geçen İsrailli Moovit uygulaması kullanıcılara gerçek zamanlı ve kapsamlı ulaşım verileri sunuyor. Toplu taşıma işletmecilerinden ve yerel yönetimlerden veriler toplayan uygulama gerçek zamanlı olarak kullanıcılardan da katkı sağlıyor. Böylece dünyanın en kapsamlı toplu taşıma verileri ortaya çıkıyor.

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102 ülkede ve 3100 şehirde faaliyet gösteren Moovit uygulaması geniş veri tabanı sayesinde pek çok sürüş paylaşım platformu ile ortaklık yaptı ve gerçek zamanlı güzergah veya analiz gibi veriler sağlamaya başladı. Kendi tarafında ise sayısız sürüş paylaşım hizmetini haritalarına ekledi. Son 2 yılda Moovit kullanımı 7 kat artmıştı.

Intel yaptığı duyuruda Moovit platformunu 900 milyon dolar civarında bir bedelle satın aldığını bildirdi. Moovit platformunun geniş veri tabanı, firmanın sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Mobileye bölümüne entegre edilecek. Böylece Mobileye daha kapsamlı bir güzergah hesaplama işlemi yapabilecek. Moovit satın alım sonrasında kendi adıyla ve ortaklarıyla faaliyet göstermeye devam edecek.

https://www.techpowerup.com/266623/intel-acquires-moovit-to-accelerate-mobileyes-mobility-as-a-service-offering

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