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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft To Do sürükle bırak not desteği ve ortak çalışma bildirimlerini ekledi

    Microsoft'un yapılacak listesi uygulaması To Do, yeni sürümüyle sürükle bırak not ekleme ve ortak çalışmalarda bildirim gönderme özelliklerini kazandı. Güncelleme Play Store'da.
    4 gün
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    1
    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft To Do sürükle bırak not desteği ve ortak çalışma bildirimlerini ekledi
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    Microsoft’un son derece popüler yapılacak listesi uygulaması To Do, 2017 yılında sunulduğundan bu yana kullanıcıları yeni özelliklerle cezbetmeye devam ediyor. Uygulamanın son güncellemesi ise sürükle bırak yöntemiyle not ekleme ve fazlasını getirdi.

    İlk büyük özellik, ortak çalışma özelliğini zaten kazanmış uygulamaya bildirimlerin eklenmesi şeklinde oldu. Bu bildirimler, bir ortak notlara ekleme yaptığında gelecek ve şimdilik sadece kişisel Microsoft hesaplarıyla çalışıyor. Özellik, Microsoft’a göre yakında iş ve okul hesaplarına da gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Google Glass Explorer Edition sona yaklaşıyor"

    İkinci ve daha kullanışlı özellik ise bölünmüş ekran modundayken bir metni seçip sürükle bırak yöntemiyle not eklemenin artık mümkün hâle gelişi. Özellik, Gmail ya da dosya yöneticileriyle birlikte çalışabiliyor.

    Güncelleme, Google Play Store’dan indirilebilir.

    Microsoft To Do: Liste, Görev ve Anımsatıcı Microsoft To Do: Liste, Görev ve Anımsatıcı Microsoft To Do: Liste, Görev ve Anımsatıcı Microsoft To Do: Liste, Görev ve Anımsatıcı Microsoft Corporation Verimlilik Ücretsiz Cihaza göre değişir



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