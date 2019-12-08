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    Google Glass Explorer Edition sona yaklaşıyor

    Google, giyilebilir teknolojideki büyük atılımı olan Google Glass Explorer Edition için son yazılım güncellemesini duyurdu. Gelecek yıl 25 Şubat'ta ise desteğini sonlandıracak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Glass Explorer Edition sona yaklaşıyor
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    2012 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Google Glass Explorer, resmi Google haberlerine göre, son yazılımı güncellemesini alıyor. Güncellemenin kullanılabilmesi için kullanıcı tarafından manuel olarak indirilmesi ve komut satırı üzerinden kurulması gerekiyor.

    Google Glass Explorer Edition, giyilebilir teknoloji sektöründe isteneni verememiş, sürekli olarak eleştirilerin hedefinde olmuştu. Artırılmış gerçeklik gözlüğünün video kayıt özelliğiözel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddialarını da gündeme getirmişti. 

    Google Glass Explorer Edition sona yaklaşıyor
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    Google Glass Explorer Edition artık Google’ın Gmail, Hongouts ve YouTube gibi servislerini kullanamayacak. Bu da yüksek maliyetli gözlüklerin işlevini kaybetmesi anlamına geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Adobe, Facebook'a bağlı VR üreticisi Oculus Medium'u satın aldı"

    MyGlass uygulaması da güncellemeden sonra özelliğini kaybedecek ancak Google, kullanıcılarının bluetooth kullanarak cihazlarını doğrudan telefonlarıyla eşleştirebileceklerini söylüyor. Google, güncellemeyi 2022'nin başlarına kadar yayınlamaya devam edeceğini bildiriyor.



    https://www.gsmarena.com/google_glass_explorer_edition_final_software_update-news-40470.php Yorum Yaz
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    SAGLAMMORUQ 4 gün yeni yorumcu grafman09
    Bence gözlük şeklinde bir aksiyon kamerası yakında tanıtılabilir.
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    grafman09 4 gün
    Güzel aksiyon kamerası olur aslında.. :) ama fiyat ve tipini değiştirmek gerek
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    sniper23 4 gün
    1500$ verenlere üzücü haber.
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    gun 4 gün sniper23
    Alan denemek için aldı zaten. Denemek için alanda ilk günden kullanmıyordur.
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