Google Glass Explorer Edition sona yaklaşıyor

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2012 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Google Glass Explorer, resmi Google haberlerine göre, son yazılımı güncellemesini alıyor. Güncellemenin kullanılabilmesi için kullanıcı tarafından manuel olarak indirilmesi ve komut satırı üzerinden kurulması gerekiyor.

Google Glass Explorer Edition, giyilebilir teknoloji sektöründe isteneni verememiş, sürekli olarak eleştirilerin hedefinde olmuştu. Artırılmış gerçeklik gözlüğünün video kayıt özelliği, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddialarını da gündeme getirmişti.

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Google Glass Explorer Edition artık Google’ın Gmail, Hongouts ve YouTube gibi servislerini kullanamayacak. Bu da yüksek maliyetli gözlüklerin işlevini kaybetmesi anlamına geliyor.

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MyGlass uygulaması da güncellemeden sonra özelliğini kaybedecek ancak Google, kullanıcılarının bluetooth kullanarak cihazlarını doğrudan telefonlarıyla eşleştirebileceklerini söylüyor. Google, güncellemeyi 2022'nin başlarına kadar yayınlamaya devam edeceğini bildiriyor.

https://www.gsmarena.com/google_glass_explorer_edition_final_software_update-news-40470.php