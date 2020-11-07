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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10 1903 kullanıcılarını yükseltmeye zorluyor

    Gelen haberlere göre yazılım devi kullanıcılarını güncel sürümlere yükseltmekte kararlı. Pandemi dolayısıyla gidilen ertelemenin süresi firma için dolmuşa benziyor.
    4 gün
    9,5b
    1
    27
    İşletim Sistemleri
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Microsoft, Windows 10 1903 kullanıcılarını yükseltmeye zorluyor
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    İçinde bulunduğumuz salgın döneminde bir çok firma evden çalışma düzenine geçiş yaptı. Bu da yöneticiler üzerinde yeni bir yük oluştururken güncel sistemlere geçiş daha bir zor hale geldi.

    Destek sürelerine uzatma kararı alınmıştı

    Microsoft ağ yöneticilerinin iş yükünü hafifletmek amacıyla önceki yapıları bir süre daha destekleme kararı almıştı. Hatırlayacağınız üzere Microsoft geçtiğimiz Nisan ayında yapı 1809’un destek süresini geçtiğimiz mayıs ayından içinde bulunduğumuz kasım ayına ötelemişti.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor"

     Görünüşe göre firma şu günlerde Windows 10 1903 kullanıcılarını 1909 yapısına geçirmeye başlamış. 1903-1909 geçişinin köklü değişiklikler içermemesi nedeniyle kurulu sistemlerde önemli sorunlara yol açması beklenmiyor.



    https://mspoweruser.com/microsoft-is-starting-to-force-upgrade-end-of-life-windows-10-1903/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    48 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yanıtla +13
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    unununium 3 gün ( Mesaj Silindi ) bytradm
    Bunun Türkçe meali var mı?
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    aniceman (aniceman ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mobilde güncelleme bekliyorsun, gelmiyor, PC de güncellemek istemiyorsun, güncelletmek için zorluyor... Nedir be sizden çektiği kullanıcılarının!
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Offf yaa 2004 versiyonu keşke win10 home yada gelse.
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    catastrop (Hidayet Talha Kuş) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Policy editordan kapatmayı bulduğumdan beri kafam çok rahat, her gün uyarı çıkıyor, kapatıp geçiyorum. Ben fark etmeden güncelleme yapıp çalışan programlarımı çalışmaz hale getirme diye bir derdim yok.
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sürekli güncelleme yapılıyordu bu bilgisayarı daha kötü yapıyor
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel de benim laptopda "illa güncellicem" diyor, güncelleyince de çakılıyor.
    Güncellemeleri silmek zorunda kalıyorum açılması için.
    Üst sürümlere de (1909, 2002) yükseltmiyor, hata veriyor.
    Ben de çözümü 3. parti güncellemeyi kapatan yazılımlarla buldum en sonunda.
    Diyeceğim o ki, insanları birşeylere zorlayacağına önce bu saçmalıklara çare bulsunlar. Sonra bakarız gerisine biz.
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    bytradm (adem ademy) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    gçen steam açtım win salağı xbox bilmem ne hatası
    diye uyarı verdi. pro lisansı var en kısa zamanda linuxa.

    andoid tarafındada pislikler dönüyor bie sist anal,stinden:
    mia3 te anroid one genel olarak çok kararlı kasıtlı olarak
    sıkıntı çıkarılıyor insanlar muı ye geçsin orda adımdan bt ye
    net trafiğinden mic e uçtan uca şifr. mesajlaşmaya herşey ellerinde.
    onuda costum yapacam min. ggl.
    3 Yanıt Yanıtla
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    unununium 3 gün ( Mesaj Silindi ) bytradm
    Bunun Türkçe meali var mı?
    Yanıtla +8
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    Finn Mertens 3 gün ( Mesaj Silindi ) bytradm
    hocam sen ne diyon
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün ( Mesaj Silindi ) bytradm
    "bie sist anal,stinden" Almanca mı bu yoksa şey mi
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    Yurian0535 (hgcfgfhgfhgh cfhddfhgjdhfg) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    1703'ten sadece gülüyorum.
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Defender kapanmiyor kendi kendine gene aciliyor regedite attigim kayiti silip aciyor kendini acayip uyuzum bu duruma
    1 Yanıt Yanıtla
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 3 gün ( Mesaj Silindi ) gs09gs09
    Policy Editör ile kapayın.
    gpedir enabler diye de google da aratın.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    tokatli6061 (ismail durmus) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Az biraz kullanayım dedim yine win 10 u 3200 e 1800 nvme ssd var sistemde güncellemeyi yaptı hiç sormadı bile ama sistem anlamsızca yavaşladı açılışı kapananışı bile yaklaşık 10 15 sn yavaşladı win 7 ye geri dönüp xp gibi tamamen işi bitene kadar devam etmek en iyisi. Benim bilgisayarı kullandığımdan fazla kullanıyo lanet güncellemeler makineyi
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    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Neyse ki bende daha düşük versiyonu var :D
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Her allahın günü güncelleme var, ya windows ya office 360 ama hala excel de çoklu dosya açılımındaki sorunu çözmediler.
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    9462 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    windows 10 update, windows 10 ve
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