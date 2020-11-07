Microsoft, Windows 10 1903 kullanıcılarını yükseltmeye zorluyor

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İçinde bulunduğumuz salgın döneminde bir çok firma evden çalışma düzenine geçiş yaptı. Bu da yöneticiler üzerinde yeni bir yük oluştururken güncel sistemlere geçiş daha bir zor hale geldi.

Destek sürelerine uzatma kararı alınmıştı

Microsoft ağ yöneticilerinin iş yükünü hafifletmek amacıyla önceki yapıları bir süre daha destekleme kararı almıştı. Hatırlayacağınız üzere Microsoft geçtiğimiz Nisan ayında yapı 1809’un destek süresini geçtiğimiz mayıs ayından içinde bulunduğumuz kasım ayına ötelemişti.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor"

Görünüşe göre firma şu günlerde Windows 10 1903 kullanıcılarını 1909 yapısına geçirmeye başlamış. 1903-1909 geçişinin köklü değişiklikler içermemesi nedeniyle kurulu sistemlerde önemli sorunlara yol açması beklenmiyor.

https://mspoweruser.com/microsoft-is-starting-to-force-upgrade-end-of-life-windows-10-1903/

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