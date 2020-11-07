Microsoft, Windows 10 1903 kullanıcılarını yükseltmeye zorluyor

İçinde bulunduğumuz salgın döneminde bir çok firma evden çalışma düzenine geçiş yaptı. Bu da yöneticiler üzerinde yeni bir yük oluştururken güncel sistemlere geçiş daha bir zor hale geldi.
Destek sürelerine uzatma kararı alınmıştı
Microsoft ağ yöneticilerinin iş yükünü hafifletmek amacıyla önceki yapıları bir süre daha destekleme kararı almıştı. Hatırlayacağınız üzere Microsoft geçtiğimiz Nisan ayında yapı 1809’un destek süresini geçtiğimiz mayıs ayından içinde bulunduğumuz kasım ayına ötelemişti.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 için yeni undervolt yöntemi geliştiriyor"
Görünüşe göre firma şu günlerde Windows 10 1903 kullanıcılarını 1909 yapısına geçirmeye başlamış. 1903-1909 geçişinin köklü değişiklikler içermemesi nedeniyle kurulu sistemlerde önemli sorunlara yol açması beklenmiyor.
https://mspoweruser.com/microsoft-is-starting-to-force-upgrade-end-of-life-windows-10-1903/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Güncellemeleri silmek zorunda kalıyorum açılması için.
Üst sürümlere de (1909, 2002) yükseltmiyor, hata veriyor.
Ben de çözümü 3. parti güncellemeyi kapatan yazılımlarla buldum en sonunda.
Diyeceğim o ki, insanları birşeylere zorlayacağına önce bu saçmalıklara çare bulsunlar. Sonra bakarız gerisine biz.
diye uyarı verdi. pro lisansı var en kısa zamanda linuxa.
andoid tarafındada pislikler dönüyor bie sist anal,stinden:
mia3 te anroid one genel olarak çok kararlı kasıtlı olarak
sıkıntı çıkarılıyor insanlar muı ye geçsin orda adımdan bt ye
net trafiğinden mic e uçtan uca şifr. mesajlaşmaya herşey ellerinde.
onuda costum yapacam min. ggl.
gpedir enabler diye de google da aratın.
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