Microsoft, Windows 10 görev çubuğuna yerleşik 'Haberler ve İlgi Alanları' özelliğini sunmaya başladı

Bu yılın başlarında Microsoft, Windows 10 görev çubuğundaki yeni bir özelliği Windows Insider ekibiyle test etmeye başlamıştı. Şirket, yayınladığı bir blog gönderisi ile Haberler ve İlgi Alanları adlı görev çubuğu özelliğini kullanıcılara sunmaya başladığını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 için Mağaza uygulamasını güncelliyor"

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Windows 10'da Haberler ve İlgi Alanları özelliği

Microsoft'un Windows 10'a getirdiği bu özelliğe, görev çubuğunda hava durumunu gösteren ve kullanıcıların tercihine göre ayarlanabilecek bir simge ve metin ya da sadece bir simge üzerinden erişilebilecek. Bu alanın üzerine gelindiğinde hava durumu ile beraber haberler, hisse senetleri, trafik ve spor gibi bilgilerin yer aldığı açılır bir pencere kullanıcıyı karşılayacak.

Açılır pencerede yer alacak konuları ya da kaynakları kullanıcı kendi isteğine göre belirleyebilecek. Şirket, bu sayede kullanıcının ilgisini çekebilecek her şeyi tek bir yerde toplayabileceğini söylüyor. Yeni pencere öğesi ile ilgilenmeyen kullanıcılar için Microsoft, devre dışı bırakılabileceğini söylüyor.

Yeni görev çubuğu pencere öğesi, 1909 veya üzeri sürümleri çalıştıran Windows 10 kullanıcılarına sunulacak. Microsoft, yeni özelliğe dair aşamalı ve ölçülü bir yaklaşım benimsediklerini ve önümüzdeki aylarda geniş bir kullanılabilirlik ortaya çıkacağını söyledi.

https://www.theverge.com/2021/4/22/22397237/microsoft-windows-10-taskbar-weather-news-widget-feature-available-now

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