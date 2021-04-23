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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10 görev çubuğuna yerleşik 'Haberler ve İlgi Alanları' özelliğini sunmaya başladı

    Microsoft, görev çubuğunda bir hava durumu simgesi olarak görünen yeni özelliği Haberler ve İlgi Alanları'nı Windows 10 kullanıcılarına sunmaya başladı.
    23 Nisan 2021, 13:30 (2 gün)
    1,7b
    1
    11
    Windows
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    3

    Bu yılın başlarında Microsoft, Windows 10 görev çubuğundaki yeni bir özelliği Windows Insider ekibiyle test etmeye başlamıştı. Şirket, yayınladığı bir blog gönderisi ile Haberler ve İlgi Alanları adlı görev çubuğu özelliğini kullanıcılara sunmaya başladığını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 için Mağaza uygulamasını güncelliyor"

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    Windows 10'da Haberler ve İlgi Alanları özelliği

    Microsoft'un Windows 10'a getirdiği bu özelliğe, görev çubuğunda hava durumunu gösteren ve kullanıcıların tercihine göre ayarlanabilecek bir simge ve metin ya da sadece bir simge üzerinden erişilebilecek. Bu alanın üzerine gelindiğinde hava durumu ile beraber haberler, hisse senetleri, trafik ve spor gibi bilgilerin yer aldığı açılır bir pencere kullanıcıyı karşılayacak.

    Açılır pencerede yer alacak konuları ya da kaynakları kullanıcı kendi isteğine göre belirleyebilecek. Şirket, bu sayede kullanıcının ilgisini çekebilecek her şeyi tek bir yerde toplayabileceğini söylüyor. Yeni pencere öğesi ile ilgilenmeyen kullanıcılar için Microsoft, devre dışı bırakılabileceğini söylüyor.

    Yeni görev çubuğu pencere öğesi, 1909 veya üzeri sürümleri çalıştıran Windows 10 kullanıcılarına sunulacak. Microsoft, yeni özelliğe dair aşamalı ve ölçülü bir yaklaşım benimsediklerini ve önümüzdeki aylarda geniş bir kullanılabilirlik ortaya çıkacağını söyledi.



    https://www.theverge.com/2021/4/22/22397237/microsoft-windows-10-taskbar-weather-news-widget-feature-available-now
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    D dodofran 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tarayıcıda vs. ben de haber, reklam vb şeyleri kapatırım tamamen sade olması için. başlat menüsünden de çok uygulama kaldrmışlığım oldu. ben sadeleştirmeye çalıştıkça bunlar abidik gubidik şeyler eklemeye devam ediyor.
    tarayıcıda vs. ben de haber, reklam vb şeyleri kapatırım tamamen sade olması için. başlat menüsünden de çok uygulama kaldrmışlığım oldu. ben sadeleştirmeye çalı...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    MrKerberoS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu haberler kısımlarını ben uygulamalardan kapamaya bıktım bunlar eklemeye bıkmadılar.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    A AzizPetrovic 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Spyware Operating System :)
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bunun yerine araç çubuğunda devrimsel yenilikler yapılmıyor. hep alışık olduğumuz düzende devam ettiler. win 95 ile win 10 arasında hiç bir fark yok araç çubuğu aynı. görsel açıdan biraz iyileştirme oldu ancak işlevsellik açısından hiç bir değişim yok.
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    S Seafari 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ltsc'de olmayacak o zaman, süper.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu zımbırtının çalışması için arkada Chromium Edge çalışması lazım.

    Evet, bu şey Chromium. Zaten çok işlem çalışan işletim sisteminde artık bir 50 işlem de buradan gelir.
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    D dodofran 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tarayıcıda vs. ben de haber, reklam vb şeyleri kapatırım tamamen sade olması için. başlat menüsünden de çok uygulama kaldrmışlığım oldu. ben sadeleştirmeye çalıştıkça bunlar abidik gubidik şeyler eklemeye devam ediyor.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    DeliKulaBey (Mehmet Tan) 2 gün ( Mesaj Silindi ) dodofran
    Öyle diyorsunuz ve katılıyorum ama bir taraftan da bu yeni tarzları alışkanlık edinmiş ve kullananlar da var. Sadece tutması gerekiyor, tutmadığında olmuyor.
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    B Bloody Roar 1 gün ( Mesaj Silindi ) dodofran
    Bu sebeple w7'deyim, arada w10 ayrı hdd'de deniyorum da olmuyor arkadaş, sağda ayar solda ayar, windows 10 yormak için üretilmiş sanki, ses programı bile çalışmıyor 5+1 ayarı yapamıyorum en basitinden.
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    MrKerberoS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu haberler kısımlarını ben uygulamalardan kapamaya bıktım bunlar eklemeye bıkmadılar.
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