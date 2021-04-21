Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10 için Mağaza uygulamasını güncelliyor

    Microsoft'tan sızdırılan bilgilere göre şirket, Mağaza uygulamasını hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için daha ilgi çekici hale getirmek istiyor.
    21 Nisan 2021, 02:30 (1 sa.)
    222
    17
    2
    Windows
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Microsoft, Windows 10 için Mağaza uygulamasını güncelliyor
    Tam Boyutta Gör

    Windows Central'ın konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Microsoft, platformu hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için daha ilgi çekici hale getirmeyi amaçlayarak hem yeni bir tasarım hem de politika değişiklikleri ile Windows 10'da Mağaza uygulamasını revize etmeyi planlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10 için Microsoft Translator uygulaması kullanımdan kaldırıldı

    Ayrıca Bkz. "Sony, yapay zeka sayesinde yeni tarifler oluşturmak için yiyecekler arasındaki ilişkiyi araştırıyor"

    İlk kez Microsoft Build 2021'de kullanıcılara sunulacak

    Sızdırılan bilgilere göre geliştiricilerin artık uygulamalarını MSIX  olarak biçimlendirmeleri gerekmeyecek. Geliştiriciler, uygulama güncellemelerini kendi bulut dağıtım ağlarını kullanarak yönetebilecek. Bu sayede yerleşik güncelleme sistemlerine sahip uygulamaların artık Microsoft'un güncelleme sistemini kullanmasına gerek kalmayacak. Bu durum geliştiricileri, kendi uygulamaları üzerinde daha kontrollü hale getirecek.

    Microsoft, geliştiricilerin kendi uygulama içi gelir akışlarını Microsoft'un kendi ticaret platformunu tamamen atlayarak kullanmalarına izin verecek. Bu sayede de geliştiriciler Microsoft'a komisyon ödemek zorunda olmayacaklar.

    Yenilenen Microsoft Store, Mayıs ayında gerçekleşecek olan Build 2021'de belirli bir kullanıcı kitlesi için yayınlanacak. Windows Central, şirketin muhtemelen sonbaharda, Sun Valley güncellemesi ile birlikte Mağaza uygulamasını daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunacağını tahmin ediyor.



    https://www.engadget.com/microsoft-store-windows-10-changes-developers-144123325.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    FerdosParadise 4 saat önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 6 saat önce

    Aha yeni seks robotu.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    İşte yine başlıyoruz. Umarım bu sefer doğru kararlar verir Microsoft.

    Ayriyeten de Windows'a getirdiği özellikleri kaldırmak yerine, o özelliği daha nasıl geliştirip insanların yararına sağlarız diye düşünürler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    MS için büyük bir eksiklikti mağaza uygulamasının yetersizliği. Kullanışlı bir uygulama ve PC gamepass i iyi entegre ederlerse sisteme yeni aboneler kazandıracaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. DC filmi The Flash'in logosu paylaşıldı; filmin çekimleri başladı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, Windows 10 için Mağaza uygulamasını güncelliyor Sonraki Bulmaca oyunu Machinika Museum, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 3 sa. Netflix, Dota animesi Dota: Dragon's Blood'a 2. sezon onayını verdi 4 sa. Mercedes'in elektrik atağı Concept EQT ile devam edecek: İşte paylaşılan yeni teaser 6 sa. M1 çipli yeni iPad Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. Apple M1 işlemcili ve rengarenk: İşte yeni iMac 7 sa. Yeni nesil Apple TV 4K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Kayıp eşya bulucu Apple AirTag tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Mor iPhone 12 duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi 7 sa. Huawei FreeBuds Pro incelemesi | ANC, Kablosuz Şarj ve Bluetooth 5.2 7 sa. Amazon.com.tr'de gıda kategorisinde 20 TL indirim kampanyası yeniden başladı 8 sa. Stranger Things'in 4. sezonu 2022'ye ertelenmiş gibi duruyor 8 sa. Elektrikli Opel Manta projesinden yeni teaser geldi 9 sa. Rockstar; Max Payne 3 ve LA Noire oyunlarının tüm DLC'lerini Steam'de ücretsiz yaptı 9 sa. Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu 9 sa. Honor Play 5T Life tanıtıldı: İşte fiyatı 10 sa. Avrupa futbolunda kriz yaşatan Avrupa Süper Ligi, FIFA 22 ve sonrasını nasıl etkileyecek? 11 sa. Ölümlü Tesla kazasına Elon Musk'tan ilk açıklama geldi: Otopilot devrede değildi 11 sa. Samsung iki yeni fabrika kuruyor: 45 milyar dolar bütçe ayrıldı 11 sa. Caviar firması Uzay Fatihleri iPhone 12 Pro serisini duyurdu 12 sa. Xbox'ın yeni güncellemesi yayınlandı; gelecek güncellemede kullanıcılar Quick Resume'u destekleyen oyunları görebilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız