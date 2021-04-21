Microsoft, Windows 10 için Mağaza uygulamasını güncelliyor

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Windows Central'ın konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Microsoft, platformu hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için daha ilgi çekici hale getirmeyi amaçlayarak hem yeni bir tasarım hem de politika değişiklikleri ile Windows 10'da Mağaza uygulamasını revize etmeyi planlıyor.

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İlk kez Microsoft Build 2021'de kullanıcılara sunulacak

Sızdırılan bilgilere göre geliştiricilerin artık uygulamalarını MSIX olarak biçimlendirmeleri gerekmeyecek. Geliştiriciler, uygulama güncellemelerini kendi bulut dağıtım ağlarını kullanarak yönetebilecek. Bu sayede yerleşik güncelleme sistemlerine sahip uygulamaların artık Microsoft'un güncelleme sistemini kullanmasına gerek kalmayacak. Bu durum geliştiricileri, kendi uygulamaları üzerinde daha kontrollü hale getirecek.

Microsoft, geliştiricilerin kendi uygulama içi gelir akışlarını Microsoft'un kendi ticaret platformunu tamamen atlayarak kullanmalarına izin verecek. Bu sayede de geliştiriciler Microsoft'a komisyon ödemek zorunda olmayacaklar.

Yenilenen Microsoft Store, Mayıs ayında gerçekleşecek olan Build 2021'de belirli bir kullanıcı kitlesi için yayınlanacak. Windows Central, şirketin muhtemelen sonbaharda, Sun Valley güncellemesi ile birlikte Mağaza uygulamasını daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunacağını tahmin ediyor.

https://www.engadget.com/microsoft-store-windows-10-changes-developers-144123325.html

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