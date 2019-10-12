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    Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu

    Yazılım devi Microsoft, bir sonraki Windows 10 özellik güncellemesinin "Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesi" olarak adlandırılacağını ve yakında başlatılacağını duyurdu.
    17 sa.
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    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu
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    Şu anda Windows 10 19H2 olarak kodlanmış olan Kasım 2019 Güncellemesi, 18363.418 yapı numarasıyla gelecek. Microsoft bu güncellemeyi resmi olarak kullanıma sunmadan önce, işletim sistemine birkaç iyileştirme daha yapılacağını açıkladı.

    Kısa bir süre içinde başlayacak

    Windows Insider Programı Kıdemli Program Yöneticisi Brandon LeBlanc konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Build 18363.418, en son 19H2 özelliklerinin yanı sıra KB4517389'un bir parçası olan en son düzeltmeleri de içeriyor." ifadelerini kullanıyor. Microsoft, özellik güncellemeleri için yeni bir dağıtım modeli kullanacağından, Windows 10 19H2 toplu bir güncelleştirme biçiminde olacak.

    Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu
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    Microsoft'un uygulayacağı bu dağıtım yönteminin süreci daha hızlı bir hale getirmesi hedefleniyor. Windows 10 Kasım 2019 güncellemesinin ne zaman başlatılacağına dair henüz bir bilgi yok. Ancak sürenin çok da uzun olmayacağını söyleyebiliriz. Güncellemeyi daha önce test etmek isteyen kullanıcıların ise Windows Insider programına dahil olmaları gerektiğini de belirtelim..



    https://www.digitaltrends.com/computing/windows-10-november-2019-update-announced-by-microsoft/ Yorum Yaz
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    drjacob 4 sa.
    iso'lar ne zaman gelir ?
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    Spider_hip 5 sa.
    Neyin güncellendiği ile ilgili hiç bilgi yok sanırım? Bir ara büyük güncelleme gelecekti sadece notepad'in adını mı ne değiştiren :D O mu geliyor? Aman iyice testten geçsin imla hatası olmasın.
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    denizbay1 9 sa.
    Bu arada yeri gelmişken, DH'de sanırım taktiği bulmuş; Özellikle reklam ayağına gaz vererek anlattıkları ürün tanıtımlarında (Bkz. DH Editörlerinden birinin en sonuncu 1.500 TL'lik klavye reklamı) olumsuz yorum yazınca sayfa hata veriyor :) Böyledir demiyorum ama belki de olumsuz kelimeleri filtreleyip bunu yapabilirler mi? Neden olmasın.
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    denizbay1 9 sa.
    4 GB ramli, 8 GB ramli ve DDR3 tabanlı ramli eski pc kullanıyor arkadaşlar ve sitem ediyorlar, hakaret ediyorlar vs. Oysa adamlar ta başından beri DDR4 tabanlı yeni sistemler için işletim sistemi diye kıçını yırttılar ama bu arkadaşlar hala duymuyorlar. Sanırım bir çoğu da korsan kullanıyor, hani şu tüm ayarlarım bozuluyor diyenler... Zira lisanslı da zaten bulut sistemini yakalanma korkun olmadığı için kapatmıyorsun ve ayarlar buluta yedekleniyor sürekli. Sonra hop geri yükleniyor. E bu arkadaşlar ne yapıyor? Yakalanmamak için tüm ayarları kapatıyorlar ve sonra tüm ayarlar bozuluyor diye ağlıyorlar :) Niye böyle düşünüyorum peki? Çünkü sistemim yeni ve lisanslı Windows 10, şu güne kadar bir kez ama bir kez bile güncelleme sonrası sorun yaşamadım. Şimdi, kendime mi inanayım, yoksa bunlara mı?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Dürüstİnsan 49 dk. denizbay1
    Bende maddi sebeplerden dolayı halen 4 gb ram ddr3 ve 4 çekirdekli Athlon işlemcili PC var. Bunun onunla alakası yok. Sabit Disk kullanırken yavaşlamaları hissediyordum ama SSD kullanınca o tip durumları hiç yaşamadım. SSD fark yaratıyor.
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    Pandemic 10 sa.
    Her yeni sürümde içine ediyor programlarımın, ayarlarımın.
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    emre1393 11 sa.
    bu sefer ki toplu güncelleme biçiminde olacak. öncekilerde işletim sisteminin imajı iniyordu, mevcut sistemin üzerine kurar gibi kuruyordu.
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    bkaakco 11 sa.
    Yorumlara yine hayret edenler beğensin :D
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    Veteran Eagle 12 sa. yeni yorumcu
    Yeter artık be bu nedir ya yeter bi final sürümü yayınlasınlar bıraksınlar artık iyice cılkı çıktı bu işin bilgisayarı kırıp parçalayıp pencereden atıcam artık yeter.
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    Antor 13 sa.
    Son geldiğinde pc lerimden birini mecburen 4GB daha ram alarak 8GB ye yükseltmek zorunda kalmıştım. Aksi taktirde pc açılmıyordu kilitleniyordu. (Format, yeni yükleme denedim düzelmiyordu)
    Bu gelecek olanla da umarım klavyeyi monitöre sokacak kadar sinirlendirecek güncelleme olmaz.
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    Tolgá 13 sa.
    .418 geldi
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