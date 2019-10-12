Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu

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Şu anda Windows 10 19H2 olarak kodlanmış olan Kasım 2019 Güncellemesi, 18363.418 yapı numarasıyla gelecek. Microsoft bu güncellemeyi resmi olarak kullanıma sunmadan önce, işletim sistemine birkaç iyileştirme daha yapılacağını açıkladı.

Kısa bir süre içinde başlayacak

Windows Insider Programı Kıdemli Program Yöneticisi Brandon LeBlanc konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Build 18363.418, en son 19H2 özelliklerinin yanı sıra KB4517389'un bir parçası olan en son düzeltmeleri de içeriyor." ifadelerini kullanıyor. Microsoft, özellik güncellemeleri için yeni bir dağıtım modeli kullanacağından, Windows 10 19H2 toplu bir güncelleştirme biçiminde olacak.

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Microsoft'un uygulayacağı bu dağıtım yönteminin süreci daha hızlı bir hale getirmesi hedefleniyor. Windows 10 Kasım 2019 güncellemesinin ne zaman başlatılacağına dair henüz bir bilgi yok. Ancak sürenin çok da uzun olmayacağını söyleyebiliriz. Güncellemeyi daha önce test etmek isteyen kullanıcıların ise Windows Insider programına dahil olmaları gerektiğini de belirtelim..

https://www.digitaltrends.com/computing/windows-10-november-2019-update-announced-by-microsoft/