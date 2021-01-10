Microsoft, Windows 10'un tasarımını yeniliyor

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Sızan son bilgilere göre Microsoft, Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi (20H2) için çalışmalarını tamamladı. Artık geliştiriciler, yeni özelliklere ek olarak, yazılım platformunun tasarımında ve arayüzünde büyük değişiklikler içerecek olan bir sonraki büyük güncellemeye odaklanmış durumdalar.

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Raporlara göre, Microsoft bu yıl Windows 10 için iki güncelleme yayınlayacak: 21H1 ve 21H2 paketleri. Bunlardan ilki önemli değişiklikler getirmeyecek ve esas olarak sistem kararlılığını iyileştirmeyi ve bilinen sorunları gidermeyi amaçlayan dahili iyileştirmelerden oluşacak. Yeni özellikler, Windows 10'un tasarım ve arayüzündeki değişikliklerin yanı sıra yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan 21H2 paketi ile kullanıcılara sunulacak.

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Kullanıcılara yıl sonuna doğru sunulacak

Kaynak, büyük güncellemenin kod adının Sun Valley olduğunu ve Microsoft'un bu yıl Haziran ayında Windows 10'un son sürümünü yayınlayacağını belirtiyor. Ancak bu durumun, güncellemenin dağıtımının yaz aylarında başlayacağı anlamına gelmediğini de belirtelim. Büyük olasılıkla Microsoft, 21H2 güncellemesini bu yılın Ekim veya Kasım aylarında geniş bir kullanıcı yelpazesine sunacak ve o zamana kadar Windows Insider programı üyeleri tarafından test edilecek.

Windows 10'un güncellenmiş arayüzü ve tasarımıyla ilgili birçok ayrıntının, 21H2'nin resmi lansmanından çok önce ortaya çıkması bekleniyor. Mevcut verilere göre Microsoft, Başlat menüsü, Dosya Gezgini, görev çubuğu ve diğerleri dahil olmak üzere birçok öğenin kullanıcı arayüzünü iyileştirmeyi amaçlamakta. Çeşitli arayüz öğelerinin yeniden tasarlanması da beklenen yenilikler arasında.

https://www.windowslatest.com/2021/01/10/when-the-big-windows-10-redesign-could-be-released/

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