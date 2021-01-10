Microsoft, Windows 10'un tasarımını yeniliyor

Sızan son bilgilere göre Microsoft, Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi (20H2) için çalışmalarını tamamladı. Artık geliştiriciler, yeni özelliklere ek olarak, yazılım platformunun tasarımında ve arayüzünde büyük değişiklikler içerecek olan bir sonraki büyük güncellemeye odaklanmış durumdalar.İlginizi Çekebilir Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu
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Raporlara göre, Microsoft bu yıl Windows 10 için iki güncelleme yayınlayacak: 21H1 ve 21H2 paketleri. Bunlardan ilki önemli değişiklikler getirmeyecek ve esas olarak sistem kararlılığını iyileştirmeyi ve bilinen sorunları gidermeyi amaçlayan dahili iyileştirmelerden oluşacak. Yeni özellikler, Windows 10'un tasarım ve arayüzündeki değişikliklerin yanı sıra yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan 21H2 paketi ile kullanıcılara sunulacak.
Kullanıcılara yıl sonuna doğru sunulacak
Kaynak, büyük güncellemenin kod adının Sun Valley olduğunu ve Microsoft'un bu yıl Haziran ayında Windows 10'un son sürümünü yayınlayacağını belirtiyor. Ancak bu durumun, güncellemenin dağıtımının yaz aylarında başlayacağı anlamına gelmediğini de belirtelim. Büyük olasılıkla Microsoft, 21H2 güncellemesini bu yılın Ekim veya Kasım aylarında geniş bir kullanıcı yelpazesine sunacak ve o zamana kadar Windows Insider programı üyeleri tarafından test edilecek.
Windows 10'un güncellenmiş arayüzü ve tasarımıyla ilgili birçok ayrıntının, 21H2'nin resmi lansmanından çok önce ortaya çıkması bekleniyor. Mevcut verilere göre Microsoft, Başlat menüsü, Dosya Gezgini, görev çubuğu ve diğerleri dahil olmak üzere birçok öğenin kullanıcı arayüzünü iyileştirmeyi amaçlamakta. Çeşitli arayüz öğelerinin yeniden tasarlanması da beklenen yenilikler arasında.
https://www.windowslatest.com/2021/01/10/when-the-big-windows-10-redesign-could-be-released/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
bak apple ne yapıyor. yılda bir defa köklü değişikliklerin olduğu bir tasarım çıkartıyor ve ortalama ayda bir güncelleme veriyor. (güvenlik ıvır zıvır) şimdi microsoft bey sen neden mevcut tasarımı bitirmeden yenisini yapmaya kalkıyorsun ki bana bir açıkla lütfen.
Öncelikle şu 95, xp, vista, win7 izlerini tamamen sil. yeni tasarım anlayışını tam entegre et ondan sonra mevcut tasarımları iyileştir ve en iyi hale getir. işletim sistemi tam bir oem sürüm, hepsinden bir parça var.
bilgisayarıma giriyorsun windows 8, ayarlara giriyorsun windows 10 yönetimsel araçlara giriyorsun windows 98-xp.. gidip bir klasör iconunu değiştirmeye çalışın hala 95 den kalma iconlar var.
son söz, çalıntı işletim sistemi ancak bu kadar olur. adamlar da vizyon yok. düşünce yok, tasarım yok. windows kullanmak eziyet. o kadar dağınık ki insan bir süre sonra hayattan soğuyor. ne tatlı bir arayüzü, ne işlem kolaylığı, ne profesyonellik.. hiç bişey yok. ne yapacaz sürekli sağ tıkla yenile mi yapalım.
hangi uygulamayı açarsanız açın, hangi pencerede işlem yaparsanız yapın hiç bir işe yaramayan bir dünya seçenek koymuşlar ve sadece koymak için koymuşlar. kaç kişi bilgisayarın da fax gönderdi, kaç kişi en son ne zaman cd yazdı, kaç kişi şu dosya gezgininde ki seçenekleri kullanarak işlem yaptı bana bi söyleyin.
Güncelleme sonrası Intel sürücü sorunu ortaya çıktı. Eski sürücüyü yüklemeye çalışıyor, bu yüzden uyarı veriyor. İnternetteki yöntemleri denedim ama işe yaramadı.
Fluent Tasarım 2017'de çıktı ve hâlâ şu zamana kadar sistemin sadece %30'unu kapsıyor, geriye %70'i Microsoft'un tembelliği yüzünden nerede bilemiyoruz
Vistadan beri gelen tasarım halen daha kullanılıyor. Vista tasarımı git gide düzelte düzelte 8.1 kadar getirdiler. 10 ile daha mobil ara yüze geçtiler.
According to code references found in the preview builds, Microsoft could be planning to finalize the RTM build – the final release candidate of the update – likely this June.
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