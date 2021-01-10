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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10'un tasarımını yeniliyor

    Yazılım devi Microsoft, bu yıl Windows 10'un tasarımını ve arayüzünü önemli ölçüde değiştirecek. Güncellemelerin tüm kullanıcılara sunulması yıl sonunu bulabilir.
    17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
    9,2b
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    İşletim Sistemleri
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    Uğur Seven
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    Microsoft, Windows 10'un tasarımını yeniliyor
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    Sızan son bilgilere göre Microsoft, Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi (20H2) için çalışmalarını tamamladı. Artık geliştiriciler, yeni özelliklere ek olarak, yazılım platformunun tasarımında ve arayüzünde büyük değişiklikler içerecek olan bir sonraki büyük güncellemeye odaklanmış durumdalar.

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    Raporlara göre, Microsoft bu yıl Windows 10 için iki güncelleme yayınlayacak: 21H1 ve 21H2 paketleri. Bunlardan ilki önemli değişiklikler getirmeyecek ve esas olarak sistem kararlılığını iyileştirmeyi ve bilinen sorunları gidermeyi amaçlayan dahili iyileştirmelerden oluşacak. Yeni özellikler, Windows 10'un tasarım ve arayüzündeki değişikliklerin yanı sıra yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan 21H2 paketi ile kullanıcılara sunulacak.

    Microsoft, Windows 10'un tasarımını yeniliyor
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    Kullanıcılara yıl sonuna doğru sunulacak

    Kaynak, büyük güncellemenin kod adının Sun Valley olduğunu ve Microsoft'un bu yıl Haziran ayında Windows 10'un son sürümünü yayınlayacağını belirtiyor. Ancak bu durumun, güncellemenin dağıtımının yaz aylarında başlayacağı anlamına gelmediğini de belirtelim. Büyük olasılıkla Microsoft, 21H2 güncellemesini bu yılın Ekim veya Kasım aylarında geniş bir kullanıcı yelpazesine sunacak ve o zamana kadar Windows Insider programı üyeleri tarafından test edilecek.

    Windows 10'un güncellenmiş arayüzü ve tasarımıyla ilgili birçok ayrıntının, 21H2'nin resmi lansmanından çok önce ortaya çıkması bekleniyor. Mevcut verilere göre Microsoft, Başlat menüsü, Dosya Gezgini, görev çubuğu ve diğerleri dahil olmak üzere birçok öğenin kullanıcı arayüzünü iyileştirmeyi amaçlamakta. Çeşitli arayüz öğelerinin yeniden tasarlanması da beklenen yenilikler arasında.



    https://www.windowslatest.com/2021/01/10/when-the-big-windows-10-redesign-could-be-released/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    intel7mix (İbrahim Ak) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) 231407
    Daha ne kadar performansı olsun ki
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    johonwayni (Emre ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) 231407
    Muhtemelen sizin PC'nin yavaş sayılabilecek donanımından kaynaklanıyor olabilir. Bu zamana kadar en stabil ve performans yönünden Windows 10 tartışmasız en iyi işletim sistemi olduğunu düşünüyorum.
    Muhtemelen sizin PC'nin yavaş sayılabilecek donanımından kaynaklanıyor olabilir. Bu zamana kadar en stabil ve performans yönünden Windows 10 tartışmasız en iyi ...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence win7 deki gibi başlata basınca oyunlar menüsü de çıksın ben o oyunlar klasöründeki satranç ı filan oynuyorum win 10 a geçmeyi bu yüzden istemiyorum
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    başlat butonunu şekilli şukullu yaparlarsa o zaman tasarım değişir.
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    Sflashy 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence artık Windows 10 pro,home gibi Windows 10 game diye sürüm gelsin gereksiz bütün servisler built-in uygulamalar kalksın
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    eski tasarım bitmedi ki yenisini yapıyorsunuz. yine karşılaştırma yapacam bazıları kuduracak ama mecbur..

    bak apple ne yapıyor. yılda bir defa köklü değişikliklerin olduğu bir tasarım çıkartıyor ve ortalama ayda bir güncelleme veriyor. (güvenlik ıvır zıvır) şimdi microsoft bey sen neden mevcut tasarımı bitirmeden yenisini yapmaya kalkıyorsun ki bana bir açıkla lütfen.

    Öncelikle şu 95, xp, vista, win7 izlerini tamamen sil. yeni tasarım anlayışını tam entegre et ondan sonra mevcut tasarımları iyileştir ve en iyi hale getir. işletim sistemi tam bir oem sürüm, hepsinden bir parça var.

    bilgisayarıma giriyorsun windows 8, ayarlara giriyorsun windows 10 yönetimsel araçlara giriyorsun windows 98-xp.. gidip bir klasör iconunu değiştirmeye çalışın hala 95 den kalma iconlar var.

    son söz, çalıntı işletim sistemi ancak bu kadar olur. adamlar da vizyon yok. düşünce yok, tasarım yok. windows kullanmak eziyet. o kadar dağınık ki insan bir süre sonra hayattan soğuyor. ne tatlı bir arayüzü, ne işlem kolaylığı, ne profesyonellik.. hiç bişey yok. ne yapacaz sürekli sağ tıkla yenile mi yapalım.

    hangi uygulamayı açarsanız açın, hangi pencerede işlem yaparsanız yapın hiç bir işe yaramayan bir dünya seçenek koymuşlar ve sadece koymak için koymuşlar. kaç kişi bilgisayarın da fax gönderdi, kaç kişi en son ne zaman cd yazdı, kaç kişi şu dosya gezgininde ki seçenekleri kullanarak işlem yaptı bana bi söyleyin.
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çocuk oyuncağına çevirdiler iyice. Sürekli bir değiştirme çabası.
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    Heretic Soul 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Windows 10 Update Assistant isimli aracı indirerek 20H2 güncellemesi yaptım.
    Güncelleme sonrası Intel sürücü sorunu ortaya çıktı. Eski sürücüyü yüklemeye çalışıyor, bu yüzden uyarı veriyor. İnternetteki yöntemleri denedim ama işe yaramadı.


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    intel7mix (İbrahim Ak) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Heretic Soul
    İntel hatası, sürücülerini güncellemesi lazım oda baya zaman alabilir.
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    joven 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Microsoft surface pro 7 kullanıyorum tablet için hiç ama hiç uygun bir Windows deneyimi vermiyor çok hantal bir yapıya sahip ve çok ısınıyor
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Her yıl söylenen aynı kuyruklu yalan, daha söze gerek yok


    Fluent Tasarım 2017'de çıktı ve hâlâ şu zamana kadar sistemin sadece %30'unu kapsıyor, geriye %70'i Microsoft'un tembelliği yüzünden nerede bilemiyoruz
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    intel7mix (İbrahim Ak) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    İki ayrı tasarım var.

    Vistadan beri gelen tasarım halen daha kullanılıyor. Vista tasarımı git gide düzelte düzelte 8.1 kadar getirdiler. 10 ile daha mobil ara yüze geçtiler.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haberde bir yanlışlık var. Haziran ayında Microsoft test etmeye başlayacak denmiş ama zaten Microsoft internal olarak test ediyor 21h2 yi. Haziran ayında RTM ulaşılmak istiyor ya da RTM Candidate. Yakın zamanda da bizler göreceğiz Insider olarak sürümü.







    According to code references found in the preview builds, Microsoft could be planning to finalize the RTM build – the final release candidate of the update – likely this June.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım tasarım konusunda win 8 de yaptıkları gibi sürprizler ile gelmezler. Bir de dayatıyorlar bunu kullanacaksınız beğensenizde beğenmesenizde diye. Neydi o başlat tuşu inatları. Kardeşim zor bir şey değil, modüler yapın şunu, insanlara tercihler bırakın. İnsanlar kendi istedikleri gibi tasarımları değiştirebilsin. Bu devirde bu kadar zor bir şey değil bu.
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    microsoft, windows 10 ve
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