General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi

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General Motors, şirkete yeni bir yön vermek için tasarlanmış yepyeni logosunu tanıttı. GM'nin son logosunu değiştirmesinin üzerinden yaklaşık on yıl geçti, ancak bu güncelleme şirketin 113 yıllık tarihindeki en radikal yeniden tasarımı temsil ediyor.

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En belirgin değişiklik, logoda büyük harfler yerine küçük harf "gm" kullanılması diyebiliriz. Alt çizgi yalnızca, pilleri ve elektrikli araçlar için Ultium platformunu simgeleyen "m" harfinde mevcut ve harfin içindeki boşluk da bir elektrik fişine benzetilmiş. Gradyan geçişli mavi karenin de köşelerde yuvarlatılarak, yeni logonun bir akıllı telefon uygulamasıyla da ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz.

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GM elektrikli araç modellerini genişletiyor

GM pazarlama direktörü Deborah Wahl, Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Bu sadece 113 yıldaki beşinci logo değişikliği ve muhtemelen, 1964'ten beri yaptığımız en ilerici şey."

Bir otomobil markası ailesinin ana şirketi olarak GM logosu, Ford veya Tesla gibi bazı rakipleri kadar tanınmıyor. Yeni logo, Cadillac Lyriq'den GMC Hummer EV'ye kadar şirketin yeni elektrikli araçlarının hiçbirinde görünmeyecek. Bu nedenle, pazarlama kampanyası, tek bir markanın satışlarını artırmaktan ziyade şirketin elektrifikasyon konusundaki genel taahhüdünü iletmeyi amaçlamakta.

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GM, 2020'de iki yeni elektrikli aracı tanıttı: 2022'nin sonlarında üretilmesi beklenen Cadillac Lyriq SUV ve 2021'in sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan GMC Hummer EV. Ancak otomobil devi, elektrikli arabaları piyasaya sürmekte çok geç kaldığı için eleştirilerin odağındaydı. Bir sonraki model, 2017'den beri satışta olan Chevrolet Bolt'un iki yeni versiyonu olacak. Üretimlerinin 2021 yazında başlaması bekleniyor. GM'nin ayrıca 640 km'ye kadar menzile sahip elektrikli bir Chevrolet pikap piyasaya süreceği de gelen haberler arasında.

https://edition.cnn.com/2021/01/08/cars/new-gm-logo/index.html

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