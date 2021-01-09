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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi

    Yeni GM logosu, sıfır emisyonlu bir geleceğin temiz gökyüzünü ve Ultium platformunun enerjisini çağrıştıran canlı mavi tonlardan oluşan bir renk gradyanı içeriyor.
    16 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi
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    General Motors, şirkete yeni bir yön vermek için tasarlanmış yepyeni logosunu tanıttı. GM'nin son logosunu değiştirmesinin üzerinden yaklaşık on yıl geçti, ancak bu güncelleme şirketin 113 yıllık tarihindeki en radikal yeniden tasarımı temsil ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi"

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    En belirgin değişiklik, logoda büyük harfler yerine küçük harf "gm" kullanılması diyebiliriz. Alt çizgi yalnızca, pilleri ve elektrikli araçlar için Ultium platformunu simgeleyen "m" harfinde mevcut ve harfin içindeki boşluk da bir elektrik fişine benzetilmiş. Gradyan geçişli mavi karenin de köşelerde yuvarlatılarak, yeni logonun bir akıllı telefon uygulamasıyla da ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz.

    General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi
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    GM elektrikli araç modellerini genişletiyor

    GM pazarlama direktörü Deborah Wahl, Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Bu sadece 113 yıldaki beşinci logo değişikliği ve muhtemelen, 1964'ten beri yaptığımız en ilerici şey."

    Bir otomobil markası ailesinin ana şirketi olarak GM logosu, Ford veya Tesla gibi bazı rakipleri kadar tanınmıyor. Yeni logo, Cadillac Lyriq'den GMC Hummer EV'ye kadar şirketin yeni elektrikli araçlarının hiçbirinde görünmeyecek. Bu nedenle, pazarlama kampanyası, tek bir markanın satışlarını artırmaktan ziyade şirketin elektrifikasyon konusundaki genel taahhüdünü iletmeyi amaçlamakta.

    General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi
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    GM, 2020'de iki yeni elektrikli aracı tanıttı: 2022'nin sonlarında üretilmesi beklenen Cadillac Lyriq SUV ve 2021'in sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan GMC Hummer EV. Ancak otomobil devi, elektrikli arabaları piyasaya sürmekte çok geç kaldığı için eleştirilerin odağındaydı. Bir sonraki model, 2017'den beri satışta olan Chevrolet Bolt'un iki yeni versiyonu olacak. Üretimlerinin 2021 yazında başlaması bekleniyor. GM'nin ayrıca 640 km'ye kadar menzile sahip elektrikli bir Chevrolet pikap piyasaya süreceği de gelen haberler arasında.



    https://edition.cnn.com/2021/01/08/cars/new-gm-logo/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    crazywinner3 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    BPG2004 (Kırmızı ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskisi daha asaletli duruyor.



    Ama bir Kia faciası da değil. Yakında alışırız.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    80 dolara telefon üreten Çinli firma logosu gibi olmuş
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kötü olmuş, GM denince aklıma nedense hep bürokrasi geliyor
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    Xtrud (Harun Yahya) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerel yoğurt makası logosu gibi berbat
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    CapriceClassic 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bilmeyenler için gm, elektrikli araç işine 90lı yıllarda tesla daha portakalda vitamin iken başladı ev1 modeliyle. Bu aracı Kaliforniya’da kaç kişiye verdiler kullansınlar diye. Daha sonra da araçları alıp parçaladılar. İlgilenenler için who killed the electric car belgeselini izlemelerini öneririm.



    https://en.m.wikipedia.org/wiki/General_Motors_EV1
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    cand. 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Berbat olmuş
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    maxpeck 16 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    General Mobile ayarında olmuş.
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    TIGERSHARK 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli arabaları piyasaya sürmekte geç kaldığı için eleştirinin odağında imiş

    Chevy bolt piyasada satılırken tesladan başka elektirkli araba yoktu. Haa birde içinde bir şey olmayan bomboş zoe

    Gm araba yapma dan önce pazarlama ve parça kalitesini arttırmalı

    Bilmeyenler için bu araba 2017 den beri satışta ama çoğu yerde adı bile geçmez




    Bu da Çin parazı için yeni çıkarıp şu an sattıkları Buick velite 7




    Bu arabaları adını bilen yok doğru düzgün
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    Elektrikliarabasever 16 sa. ( Mesaj Silindi ) TIGERSHARK
    Bolt'u, Model 3 öldürdü aslında asıl atağı şimdi yapıyor GM adam akıllı maliyetleri düşürecek bir platform ile çıktı mis gibi. Ufak şehir aracından bin küsür beygirlik Devasa Pickup'a kadar her modele uygun, VW MEB gibi bir nevi.
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    BekirHan (Bekir Han) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) TIGERSHARK
    Komik bir eleştiri cidden. Yani bilinmemesi bizim bölgemiz için geçerli bir durum keza GM' in Avrupa' dan çıkma kararı sonrası ABD dışındaki müşteri hedef kitlesinin dışındaydı. Duymamamız, bilmemiz normal sonuç olarak.

    Satılsaydı büyük ihtimalle Aveo Elektrikli olarak bilecektik.
    Bu arada bilinmiyor denilen araç 2017 yılında 23binden fazla satarak ABD pazarında en çok satan ikinci EV.

    (Birinci Tesla Model S :26000 adet)
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    BPG2004 (Kırmızı ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskisi daha asaletli duruyor.



    Ama bir Kia faciası da değil. Yakında alışırız.
    Yanıtla +8
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    crazywinner3 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    CapriceClassic 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beğendim, hoş olmuş...
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1359 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gm, general motors ve
    3 etiket daha elektrikli araç logo Bilim ve Teknoloji
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