General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi

General Motors, şirkete yeni bir yön vermek için tasarlanmış yepyeni logosunu tanıttı. GM'nin son logosunu değiştirmesinin üzerinden yaklaşık on yıl geçti, ancak bu güncelleme şirketin 113 yıllık tarihindeki en radikal yeniden tasarımı temsil ediyor.
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En belirgin değişiklik, logoda büyük harfler yerine küçük harf "gm" kullanılması diyebiliriz. Alt çizgi yalnızca, pilleri ve elektrikli araçlar için Ultium platformunu simgeleyen "m" harfinde mevcut ve harfin içindeki boşluk da bir elektrik fişine benzetilmiş. Gradyan geçişli mavi karenin de köşelerde yuvarlatılarak, yeni logonun bir akıllı telefon uygulamasıyla da ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz.
GM elektrikli araç modellerini genişletiyor
GM pazarlama direktörü Deborah Wahl, Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Bu sadece 113 yıldaki beşinci logo değişikliği ve muhtemelen, 1964'ten beri yaptığımız en ilerici şey."
Bir otomobil markası ailesinin ana şirketi olarak GM logosu, Ford veya Tesla gibi bazı rakipleri kadar tanınmıyor. Yeni logo, Cadillac Lyriq'den GMC Hummer EV'ye kadar şirketin yeni elektrikli araçlarının hiçbirinde görünmeyecek. Bu nedenle, pazarlama kampanyası, tek bir markanın satışlarını artırmaktan ziyade şirketin elektrifikasyon konusundaki genel taahhüdünü iletmeyi amaçlamakta.
GM, 2020'de iki yeni elektrikli aracı tanıttı: 2022'nin sonlarında üretilmesi beklenen Cadillac Lyriq SUV ve 2021'in sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan GMC Hummer EV. Ancak otomobil devi, elektrikli arabaları piyasaya sürmekte çok geç kaldığı için eleştirilerin odağındaydı. Bir sonraki model, 2017'den beri satışta olan Chevrolet Bolt'un iki yeni versiyonu olacak. Üretimlerinin 2021 yazında başlaması bekleniyor. GM'nin ayrıca 640 km'ye kadar menzile sahip elektrikli bir Chevrolet pikap piyasaya süreceği de gelen haberler arasında.
https://edition.cnn.com/2021/01/08/cars/new-gm-logo/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Ama bir Kia faciası da değil. Yakında alışırız.