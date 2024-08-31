Windows 10 (ISO) nasıl indirilir ve yüklenir?

- Windows 10 ISO nasıl indirilir 💿
- Windows 10 nasıl yüklenir 💻
- Windows 10 etkinleştirme nasıl yapılır ✅
- Windows 10 sistem gereksinimleri neler 🖥️
- Yorumlar
Windows 11, Microsoft’un en yeni işletim sistemi olabilir ancak hâlâ Windows 10 kullanıyorsanız ve temiz kurulum yapmanız, eski bir bilgisayara ilk kez yüklemeniz veya yükseltme yapmanız gerekiyorsa, Windows 10 disk görüntüsüne ihtiyacınız olacak. Win10 ISO dosyası, Mac’e Windows 10 yüklemek veya sanal makineye Windows 10 kurmak istediğinizde de yardımcı olacak. Bu rehber yazıda Windows 10 Pro ISO dosyası nasıl indirilir? adım adım anlatıyoruz.
Windows 10 ISO nasıl indirilir 💿
- Windows 10 indirme sayfasına girin.
- Windows 10 yükleme medyası oluşturma altındaki “Şimdi indir”e tıklayın.
- MediaCreationTool22H2.exe dosyasını indirin.
- Dosyayı çalıştırın ve Windows 10 kurulumu ekranına geçin.
- Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur’u seçin.
- Dil, sürüm ve mimari seçim ekranını geçin.
- ISO dosyası seçeneğine tıklayın ve kaydedileceği yeri seçin.
- Windows 10 ISO indirme başlayacaktır.
Yükleme medyası oluşturmadan da Windows 10 Pro ISO dosyasını indirebilirsiniz. Mac bilgisayardan Win10 ISO indirme sitesine girin. "Windows 10 multi-edition ISO"yu seçin ve Onayla butonuna tıklayın. Dili seçip tekrar onaylayın. "Windows 10 64-bit indir" butonuna tıklayarak ISO dosyasını indirebilirsiniz.
Windows 10 nasıl yüklenir 💻
- Windows 10 indirme sayfasına gidin.
- Windows 10 yükleme medyası oluşturma başlığı altındaki “Şimdi indir”e tıklayın.
- Yükleyici aracını çalıştırın.
- Başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur’u seçin.
- Dil, mimari ve sürüm seçin.
- USB flash sürücüyü seçin.
- USB diskinizi takın.
- Windows 10 kurulumu için gerekli dosyalar USB’ye indirilecek.
- BIOS’a girin ve USB’den önyüklemeyi seçin.
- Windows 10 yükleme işlemi başlayacaktır.
Windows 10 etkinleştirme nasıl yapılır ✅
Windows 7 veya Windows 8.1’i orijinal olarak kullanıyorsanız, Windows 10’a yükseltmek ücretsizdir. Dijital lisanslar cihazla ilişkilendirildiğinden ve Microsoft hesabına bağlandığından Microsoft hesabınızda oturum açtığınızda Windows 10’u etkinleştirme işlemini yapmış olursunuz. Bilgisayarınızı yenilediyseniz, dijital lisansınız geçersiz olabilir. Bu durumda Microsoft Store veya e-ticaret sitelerinden Windows 10 Pro ürün anahtarı satın alarak Windows’u etkinleştirebilirsiniz. CMD komutuveya KMSpico gibi aktivasyon programlarıyla kesinlikle Windows’u etkinleştirmeyin!
Windows 10 sistem gereksinimleri neler 🖥️
Windows 7 veya 8’den Windows 10’a geçiyorsanız, bilgisayarınız eski olabilir ve "2GB & 4GB RAM Windows 10 için yeterli mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Windows 10 kurulumu zaman alan bir işlem olduğundan öncesinde “Windows 10 ne kadar RAM istiyor?” bilmek önemlidir. Microsoft tarafından açıklanan Windows 10 gereksinimleri şu şekilde:
- İşlemci: 1GHz veya daha hızlı işlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 20 GB boş alan
- Görüntü: 800 x 600
- Grafik kartı: WDDM 1.0 sürücüne sahip DirectX 9 veya sonrası
İster Windows 7 & 8'den Windows 10'a yükseltmek, isterseniz de sıfırdan Windows 10 temiz kurulum yapmak istiyor olun, Windows 10 ISO dosyasını indirmeniz gerekir. Burada Win10ISO indirme ve Windows 10 Pro yükleme adımlarını bulabilirsiniz.
Windows 10 Yükleme İçeriği Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2182150Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.