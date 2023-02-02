Windows için tüm CMD komutları ve kodları

Komut istemi, etkili bir Windows aracı ve yüzlerce komuta erişim sağlıyor. CMD komutları, çoğu zaman kullandığımız grafiksel Windows arayüzü yerine bir komut satırı yorumlayıcısından belirli görevleri yerine getirmek için kullanılıyor. Verileri farklı bir klasöre kopyalama, tüm diski biçimlendirme, dosyaları yedekleme, bilgisayarı yeniden başlatma dahil birçok işlem CMD komutu ile yapılabiliyor. Windows arayüzünden yavaş yavaş kaybolsa da hâlâ kullanışlı birçok CMD kodu var.

İşte her Windows kullanıcısının bilmesi gereken komut istemi kodları 👇

Bazı komutlar yönetici olarak çalıştırmayı gerektirir. CMD yönetici olarak çalıştırma yolu nedir diye soranlar için; Ctrl + Shift tuşlarına basılı tutarak veya sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır seçeneğiyle komut istemini yönetici olarak başlatabilirsiniz.

CMD nedir ❓

Tam Boyutta Gör CMD açılımı; Command olup Türkçe’de Komut anlamına gelmektedir. Bu komutlar, programa ne yapılması gerektiğini söyleyen bir bilgisayar programına verilen talimattır.

Komut Satırı, işletim sistemi Windows olan bilgisayarda bulunan ve girilen komutların çalıştırılmasına yardımcı olan bir uygulamadır. Komut İstemi (Command Prompt) veya Windows Komut İstemi olarak da adlandırılır.

Komut İstemi Kodları, sıkıcı, sıradan görevleri birkaç tıklama ile otomatikleştirmeye yardımcı olduğundan BT geçmişi olmayan kişiler arasında giderek daha popüler hale geldi. Arayüz, kullanıcının birden fazla komutu çalıştırmasına izin veriyor ve komutlar birbiri ardına çalıştırılabiliyor. Çoğu kullanıcı, modern uygulamaların arayüzüne kıyasla öğrenmeyi zor buluyor, kullanamıyor. Ancak birçok durumda hâlâ CMD kodları kullanılıyor. Tüm Windows 10 CMD komut ve kodlarını bu yazıda bulabilirsiniz.