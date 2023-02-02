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    Windows için tüm CMD komutları ve kodları

    Windows 10 CMD kodları arayanlar buraya! İşte işinizi hızlandıracak en iyi komut istemi kodları ve mutlaka bilmeniz gereken CMD komutları:                       
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    Komut istemi, etkili bir Windows aracı ve yüzlerce komuta erişim sağlıyor. CMD komutları, çoğu zaman kullandığımız grafiksel Windows arayüzü yerine bir komut satırı yorumlayıcısından belirli görevleri yerine getirmek için kullanılıyor. Verileri farklı bir klasöre kopyalama, tüm diski biçimlendirme, dosyaları yedekleme, bilgisayarı yeniden başlatma dahil birçok işlem CMD komutu ile yapılabiliyor. Windows arayüzünden yavaş yavaş kaybolsa da hâlâ kullanışlı birçok CMD kodu var.

    İşte her Windows kullanıcısının bilmesi gereken komut istemi kodları 👇

    Temel CMD komutları ⌨️
    Komut Görevi
    cd Dizin değiştirme
    mkdir Dizinler içinde alt dizin oluşturma
    ren Yeniden adlandırma
    assoc Dosya uzantısı ilişkilendirme
    cls Pencereyi temizleme
    fc Dosya karşılaştırma
    powercfg Güç ayarları
    .net use Sürücüleri eşleme
    chkdsk Disk denetleme
    schtasks Görev zamanlama
    attrib Dosya niteliklerini değiştirme
    ipconfig Ağ bağlantı özelliklerini gösterme
    netstat Ağ istatistikleri
    ping Bağlantı kontrolü
    getmac Medya erişim kontrolü
    nslookup Ad sunucusu arama
    arp Adres çözümleme protokolü bilgileri
    finger Kullanıcı bilgileri
    hostname Ana bilgisayar adı
    net Ağ ayarları ve ağ sorunları giderme
    whois Alan adı ve IP adresi bulma

    Windows 10 CMD komutları 💻

    windows 10 cmd komutları Tam Boyutta Gör
    Windows’ta dosya ve dizinlerle çalışmaktan sisteminizi ve ağ donanımınızı yönetmeye kadar hemen her şey için CMD komutu var. Bu komutlardan bazıları diğerlerinden daha işlevsel. İşte sistem komutlarından dosya komutlarına ağ komutlarına kadar işinize yarayacak, Windows 10 CMD komutları 🔽
    • Logoff: Windows oturum kapatma
    • Shutdown /s: Bilgisayarı kapatma
    • Tasklist: Görev yöneticisini açma
    • Taskkill /f /im [işlem adı]: İşlem sonlandırma
    • Chkdsk /f: Sabit sürücü onarma
    • Sfc /scannow: Sistem sürücüsünü tarama
    • Format [sürücü harfi]: /fs:[dosya systemi] /q: Sürücü, USB bellek biçimlendirme
    • Diskpart: Disk ve disk birimi listeleme
    • Ver: Windows sürümü ve yapısı
    • Systeminfo: Bilgisayar donanımı hakkında bilgi alma
    • Dir: Dizinin içeriğini listeleme
    • Copy [dosya adı\dosya uzantısı] [dosya adı\dosya uzantısı]: Dosya kopyalama
    • Del: Dosya silme

    En tehlikeli CMD komutları ve kodları ❗️

    tehlikeli cmd komutları Tam Boyutta Gör
    Bilgisayardaki her şeyi silme, sistem dosyalarını silme, intenet bağlantısını tamamen devre dışı bırakma, Windows mavi ekran hatası verdirme dahil tehlikeli CMD komutları da vardır.
    • Harddiskteki, USB bellekteki tüm verileri silme: rd/s/q/ D:\ 
    • Windows'u silme: "@echo off
      attrib -r -s -h c:\autoexec.bat
      del c:\autoexec.bat
      attrib -r -s -h c:\boot.ini
      del c:\boot.ini
      attrib -r -s -h c:\ntldr
      del c:\ntldr
      attrib -r -s -h c:\windows\win.ini
      del c:\windows\win.ini      " dosyasını bat uzantısıyla kaydedin.
    • Tüm sistem dosyalarını silme: del*.*
    • Kayıt defteri girişini silme: "@echo off
      START reg delete HKCR/.exe
      START reg delete HKCR/.dll
      START reg delete HKCR/*      " dosyasını bat uzantısıyla kaydedin.
    • Windows mavi ekran verme: "@echo off
      delete %systemdrive%\*.* /f /s      " dosyasını bat uzantısıyla kaydedin.

    CMD hack kod listesi 💻

    cmd komutları hacker kod listesi Tam Boyutta Gör

    • ping komutu: Ping atılan bilgisayarın durumunu öğrenme
    • nslookup komutu: Sitenin ve mail sunucularının IP adresini öğrenme
    • tracert komutu: Bir paketin nihai hedefine ulaşmak için kat ettiği yolları verir.
    • arp komutu: ARP tablosunu gösterir.
    • route komutu: Yönlendirme tablosunu, ağ geçidini, arayüzü ve metriği gösterir.
    • ipconfig komutu: IP adresiniz, ağ geçidi, DNS’niz gibi birçok yararlı şeyi gösterir.
    • netstat komutu: Mevcut tüm ağların bağlantı durumlarını gösterir.
    • netuser komutu: Eski parolayı bilmeden Windows kullanıcı parolasını sıfırlar.
    • Net View komutu: Belirtilen bilgisayar tarafından paylaşılan kaynakların, bilgisayarların, domainlerin tam listesini verir.

    CMD havalı kodlar 😎

    cmd havalı kodlar Tam Boyutta Gör

    • Cipher /E: Dosyaları şifreler.
    • Help color: Komut istemi penceresinin rengini değiştirir
    • prompt [metin] $G: Komut istemi yazısını değiştirir.
    • title: Komut istemi penceresinin başlığını değiştirir
    • driverquery /FO list /v: Bağlı tüm sürücüleri listeler.
    • Attrib +h +s +r klasör adı: Klasör gizleme
    • CMD kodu | clip: Kodu dışa aktarır.
    • wmic product get name: Yüklü programları listeler.
    • powercfg/energy: Pil sağlığı raporu alma
    • Komut /?: Komut hakkında bilgi verir.
    • del /q /f /s %temp%\*: Geçici dosyaları siler.
    • telnet ateraan.com 4002: RPG oyunu açar.

    Eğlenceli CMD komutları 🤗

    eğlenceli cmd komutları Tam Boyutta Gör

    • Star Wars: telnet telehack.com ve ardından starwars komutlarını girin.
    • Akvaryum: telnet telehack.com ve ardından aquarium komutunu girin.

    CMD ile neler yapılabilir 💡

    cmd ile yapılabilecekler Tam Boyutta Gör
    Komut istemi, girilen komutları yürütmek için kullanılır. Bu komutların çoğu, komut dosyaları ve toplu iş dosyaları aracılığıyla görevleri otomatikleştirir, gelişmiş yönetim işlevlerini gerçekleştirir ve belli türde Windows sorunlarını giderir veya çözer. İşte CMD ile yapılacak şeyler:
    • CMD ile windows etkinleştirme: Windows 10/11 etkinleştirme komutu olarak slmgr /ipk ve slmgr /skms kms.xspace.in ve slmgr /ato girilir.
    • CMD WiFi şifresi öğrenme: netsh wlan show profile komutu girilir.
    • CMD IP öğrenme: type ipconfig /all komutu girilir.
    • CMD ile disk biçimlendirme / format atma: Sırasıyla diskpart, list disk, select disk 2, list volume, select volum 10, format fs=ntfs quick komutu girilir.
    • CMD ile dosya silme: del “dosya adı” komutu girilir.
    • CMD ile BIOS açma: shutdown.exe /r /o komutu girilir.
    • CMD ile güvenli mod açma: bcdedit /set {current} safeboot network komutu girilir.

    CMD komut nasıl yazılır 🖥️

    cmd açma Tam Boyutta Gör
    CMD’ye nasıl girilir? Windows’ta Komut İstemi’ni açmanın birkaç yolu vardır. Farklı yollarla CMD nasıl açılır görelim:
    1. Başlat menüsünde “komut istemi” veya “cmd” araması yapın.
    2. Win + R tuşlarına basın, ardından cmd yazıp Enter’a basın.
    3. Win + X tuşlarına basın ve menüden Komut İstemi’ni seçin.

    Bazı komutlar yönetici olarak çalıştırmayı gerektirir. CMD yönetici olarak çalıştırma yolu nedir diye soranlar için; Ctrl + Shift tuşlarına basılı tutarak veya sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır seçeneğiyle komut istemini yönetici olarak başlatabilirsiniz.

    CMD nedir ❓

    cmd ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    CMD açılımı; Command olup Türkçe’de Komut anlamına gelmektedir. Bu komutlar, programa ne yapılması gerektiğini söyleyen bir bilgisayar programına verilen talimattır.

    Komut Satırı, işletim sistemi Windows olan bilgisayarda bulunan ve girilen komutların çalıştırılmasına yardımcı olan bir uygulamadır. Komut İstemi (Command Prompt) veya Windows Komut İstemi olarak da adlandırılır.

    Komut İstemi Kodları, sıkıcı, sıradan görevleri birkaç tıklama ile otomatikleştirmeye yardımcı olduğundan BT geçmişi olmayan kişiler arasında giderek daha popüler hale geldi. Arayüz, kullanıcının birden fazla komutu çalıştırmasına izin veriyor ve komutlar birbiri ardına çalıştırılabiliyor. Çoğu kullanıcı, modern uygulamaların arayüzüne kıyasla öğrenmeyi zor buluyor, kullanamıyor. Ancak birçok durumda hâlâ CMD kodları kullanılıyor. Tüm Windows 10 CMD komut ve kodlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 7 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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