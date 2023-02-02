- Temel CMD komutları ⌨️
- Windows 10 CMD komutları 💻
- En tehlikeli CMD komutları ve kodları ❗️
- CMD hack kod listesi 💻
- CMD havalı kodlar 😎
- Eğlenceli CMD komutları 🤗
- CMD ile neler yapılabilir 💡
- CMD komut nasıl yazılır 🖥️
- CMD nedir ❓
- Yorumlar
Komut istemi, etkili bir Windows aracı ve yüzlerce komuta erişim sağlıyor. CMD komutları, çoğu zaman kullandığımız grafiksel Windows arayüzü yerine bir komut satırı yorumlayıcısından belirli görevleri yerine getirmek için kullanılıyor. Verileri farklı bir klasöre kopyalama, tüm diski biçimlendirme, dosyaları yedekleme, bilgisayarı yeniden başlatma dahil birçok işlem CMD komutu ile yapılabiliyor. Windows arayüzünden yavaş yavaş kaybolsa da hâlâ kullanışlı birçok CMD kodu var.
İşte her Windows kullanıcısının bilmesi gereken komut istemi kodları 👇
|Komut
|Görevi
|cd
|Dizin değiştirme
|mkdir
|Dizinler içinde alt dizin oluşturma
|ren
|Yeniden adlandırma
|assoc
|Dosya uzantısı ilişkilendirme
|cls
|Pencereyi temizleme
|fc
|Dosya karşılaştırma
|powercfg
|Güç ayarları
|.net use
|Sürücüleri eşleme
|chkdsk
|Disk denetleme
|schtasks
|Görev zamanlama
|attrib
|Dosya niteliklerini değiştirme
|ipconfig
|Ağ bağlantı özelliklerini gösterme
|netstat
|Ağ istatistikleri
|ping
|Bağlantı kontrolü
|getmac
|Medya erişim kontrolü
|nslookup
|Ad sunucusu arama
|arp
|Adres çözümleme protokolü bilgileri
|finger
|Kullanıcı bilgileri
|hostname
|Ana bilgisayar adı
|net
|Ağ ayarları ve ağ sorunları giderme
|whois
|Alan adı ve IP adresi bulma
Windows 10 CMD komutları 💻
- Logoff: Windows oturum kapatma
- Shutdown /s: Bilgisayarı kapatma
- Tasklist: Görev yöneticisini açma
- Taskkill /f /im [işlem adı]: İşlem sonlandırma
- Chkdsk /f: Sabit sürücü onarma
- Sfc /scannow: Sistem sürücüsünü tarama
- Format [sürücü harfi]: /fs:[dosya systemi] /q: Sürücü, USB bellek biçimlendirme
- Diskpart: Disk ve disk birimi listeleme
- Ver: Windows sürümü ve yapısı
- Systeminfo: Bilgisayar donanımı hakkında bilgi alma
- Dir: Dizinin içeriğini listeleme
- Copy [dosya adı\dosya uzantısı] [dosya adı\dosya uzantısı]: Dosya kopyalama
- Del: Dosya silme
En tehlikeli CMD komutları ve kodları ❗️
- Harddiskteki, USB bellekteki tüm verileri silme: rd/s/q/ D:\
- Windows'u silme: "@echo off
attrib -r -s -h c:\autoexec.bat
del c:\autoexec.bat
attrib -r -s -h c:\boot.ini
del c:\boot.ini
attrib -r -s -h c:\ntldr
del c:\ntldr
attrib -r -s -h c:\windows\win.ini
del c:\windows\win.ini" dosyasını bat uzantısıyla kaydedin.
- Tüm sistem dosyalarını silme: del*.*
- Kayıt defteri girişini silme: "@echo off
START reg delete HKCR/.exe
START reg delete HKCR/.dll
START reg delete HKCR/*" dosyasını bat uzantısıyla kaydedin.
- Windows mavi ekran verme: "@echo off
delete %systemdrive%\*.* /f /s" dosyasını bat uzantısıyla kaydedin.
CMD hack kod listesi 💻
- ping komutu: Ping atılan bilgisayarın durumunu öğrenme
- nslookup komutu: Sitenin ve mail sunucularının IP adresini öğrenme
- tracert komutu: Bir paketin nihai hedefine ulaşmak için kat ettiği yolları verir.
- arp komutu: ARP tablosunu gösterir.
- route komutu: Yönlendirme tablosunu, ağ geçidini, arayüzü ve metriği gösterir.
- ipconfig komutu: IP adresiniz, ağ geçidi, DNS’niz gibi birçok yararlı şeyi gösterir.
- netstat komutu: Mevcut tüm ağların bağlantı durumlarını gösterir.
- netuser komutu: Eski parolayı bilmeden Windows kullanıcı parolasını sıfırlar.
- Net View komutu: Belirtilen bilgisayar tarafından paylaşılan kaynakların, bilgisayarların, domainlerin tam listesini verir.
CMD havalı kodlar 😎
- Cipher /E: Dosyaları şifreler.
- Help color: Komut istemi penceresinin rengini değiştirir
- prompt [metin] $G: Komut istemi yazısını değiştirir.
- title: Komut istemi penceresinin başlığını değiştirir
- driverquery /FO list /v: Bağlı tüm sürücüleri listeler.
- Attrib +h +s +r klasör adı: Klasör gizleme
- CMD kodu | clip: Kodu dışa aktarır.
- wmic product get name: Yüklü programları listeler.
- powercfg/energy: Pil sağlığı raporu alma
- Komut /?: Komut hakkında bilgi verir.
- del /q /f /s %temp%\*: Geçici dosyaları siler.
- telnet ateraan.com 4002: RPG oyunu açar.
Eğlenceli CMD komutları 🤗
- Star Wars: telnet telehack.com ve ardından starwars komutlarını girin.
- Akvaryum: telnet telehack.com ve ardından aquarium komutunu girin.
CMD ile neler yapılabilir 💡
- CMD ile windows etkinleştirme: Windows 10/11 etkinleştirme komutu olarak slmgr /ipk ve slmgr /skms kms.xspace.in ve slmgr /ato girilir.
- CMD WiFi şifresi öğrenme: netsh wlan show profile komutu girilir.
- CMD IP öğrenme: type ipconfig /all komutu girilir.
- CMD ile disk biçimlendirme / format atma: Sırasıyla diskpart, list disk, select disk 2, list volume, select volum 10, format fs=ntfs quick komutu girilir.
- CMD ile dosya silme: del “dosya adı” komutu girilir.
- CMD ile BIOS açma: shutdown.exe /r /o komutu girilir.
- CMD ile güvenli mod açma: bcdedit /set {current} safeboot network komutu girilir.
CMD komut nasıl yazılır 🖥️
- Başlat menüsünde “komut istemi” veya “cmd” araması yapın.
- Win + R tuşlarına basın, ardından cmd yazıp Enter’a basın.
- Win + X tuşlarına basın ve menüden Komut İstemi’ni seçin.
Bazı komutlar yönetici olarak çalıştırmayı gerektirir. CMD yönetici olarak çalıştırma yolu nedir diye soranlar için; Ctrl + Shift tuşlarına basılı tutarak veya sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır seçeneğiyle komut istemini yönetici olarak başlatabilirsiniz.
CMD nedir ❓
Komut Satırı, işletim sistemi Windows olan bilgisayarda bulunan ve girilen komutların çalıştırılmasına yardımcı olan bir uygulamadır. Komut İstemi (Command Prompt) veya Windows Komut İstemi olarak da adlandırılır.
Komut İstemi Kodları, sıkıcı, sıradan görevleri birkaç tıklama ile otomatikleştirmeye yardımcı olduğundan BT geçmişi olmayan kişiler arasında giderek daha popüler hale geldi. Arayüz, kullanıcının birden fazla komutu çalıştırmasına izin veriyor ve komutlar birbiri ardına çalıştırılabiliyor. Çoğu kullanıcı, modern uygulamaların arayüzüne kıyasla öğrenmeyi zor buluyor, kullanamıyor. Ancak birçok durumda hâlâ CMD kodları kullanılıyor. Tüm Windows 10 CMD komut ve kodlarını bu yazıda bulabilirsiniz.
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?