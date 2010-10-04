Microsoft Windows Phone 7 için 11 Ekim'de etkinlik düzenleyecek

Yazılım devi Microsoft, büyük revizyonlara imza attığı Windows Phone 7 için 11 Ekim günü New York'da düzenleyeceği etkinliği duyurdu. Amerika'da AT&T ile güç birliğine giden Microsoft, aynı gün İngiltere'de de benzer bir etkinlik düzenleyecek.

Türkiye saatiyle 16:30 başlayacak olan etkinlikte basının karşısına Microsoft'un tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın yanı sıra AT&T Mobil ve Tüketici Elektroniği'nin başındaki isim Ralph de la Vega'de çıkacak.

New York'daki etkinlikte Microsoft'un Windows Phone 7'i resmi olarak duyurması ve platformun ilk üyelerinin Amerika pazarında satışa sunulacağı tarihleri açıklaması bekleniyor. İddialara göre Avrupa pazarında Ekim ayı içersinde görücüye çıkacak olan Windows Phone 7 ile Amerika'da teknoloji severler Kasım ayı içersinde tanışacak.