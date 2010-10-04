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Microsoft Windows Phone 7 için 11 Ekim'de etkinlik düzenleyecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Yazılım devi Microsoft, büyük revizyonlara imza attığı Windows Phone 7 için 11 Ekim günü New York'da düzenleyeceği etkinliği duyurdu. Amerika'da AT&T ile güç birliğine giden Microsoft, aynı gün İngiltere'de de benzer bir etkinlik düzenleyecek.

Türkiye saatiyle 16:30 başlayacak olan etkinlikte basının karşısına Microsoft'un tepe yöneticisi Steve Ballmer'ın yanı sıra AT&T Mobil ve Tüketici Elektroniği'nin başındaki isim Ralph de la Vega'de çıkacak.

New York'daki etkinlikte Microsoft'un Windows Phone 7'i resmi olarak duyurması ve platformun ilk üyelerinin Amerika pazarında satışa sunulacağı tarihleri açıklaması bekleniyor. İddialara göre Avrupa pazarında Ekim ayı içersinde görücüye çıkacak olan Windows Phone 7 ile Amerika'da teknoloji severler Kasım ayı içersinde tanışacak.


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Batuist 9 yıl
artık iyice meraklandık bir çıksada nedir ne değildir anlasak...
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Fashionality 9 yıl
en son yaptıkları iPhone için düzenledikleri cenaze töreninden sonra ya rezil olacaklar ya vezir..
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pireee 9 yıl
çıksın da bir görelim şu winmo 7'yi. apple'a rakip olacakmış söylenenlere göre. ben de windows'ta sürüsüne bereket program oyun moyun çıkar diye aldım touch diamond 2'yi, gelin görün ki elle tutulur bir kaç uygulama dışında hikaye yazılımlar. spb tv , skyfie, facebook vb. bu programlardan bazıları. bakalım winmo 7 nasıl yenilikler getirecek? sırf telefonu bu yüzden satmıyorum, bakalım windows 7'yi çalıştıracak mı diye.
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TuRaN.z 9 yıl
hakikaten ilginç olacak son zamanlarda biraz durgun olan bu sektörde merak edilecek ender konulardan biri, bakalım nasıl olacak
...
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hakanxml 9 yıl

pireee

çıksın da bir görelim şu winmo 7'yi. apple'a rakip olacakmış söylenenlere göre. ben de windows'ta sürüsüne bereket program oyun moyun çıkar diye aldım touch diamond 2'yi, gelin görün ki elle tutulur bir kaç uygulama dışında hikaye yazılımlar. spb tv , skyfie, facebook vb. bu programlardan bazıları. bakalım winmo 7 nasıl yenilikler getirecek? sırf telefonu bu yüzden satmıyorum, bakalım windows 7'yi çalıştıracak mı diye.


Moralini bozmak gibi olmasın ama Diamond'un WP7'yi çalıştırması çok zor. 1 Ghz işlemci istiyor çalışmak için belki ayar yapılıp daha düşük işlemcide çalıştırılabilir ama verim alınacağını hiç sanmam. Ancak Diamond için Android yükleyip deneyebilirsiniz Android için yeterli bir cihaz çalıştırabilir xda-forumlarında bulabilirsiniz.
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