Microsoft, Zune HD'nin 64GB'lık modelini satışa sunuyor

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Microsoft'un Nvidia'nın Tegra platformundan gücünü alan Zune HD artık daha fazla depolama alanı sunuyor. Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, en güçlü medya oynatıcısı Zune HD'nin 64GB'lık versiyonunu da satışa sunmayı hazırlanıyor. Zune'un internet sayfasında Zune 64 olarak belirlenen yeni modelin yakın zamanda resmileştirilmesi bekleniyor.

Eylül ayında satışa sunulan Zune HD'nin 16GB ve 32GB'lık iki farklı modeli bulunuyordu ancak 64'lük modelin bulunmaması özellikle yüksek kapasite arayan kullanıcıların iPod Touch'a yönelmesine neden oluyordu. Geçtiğimiz sene içersinde Zune HD'nin 64GB'lık modelinin satışa sunulacağı iddia edilmiş ancak beklenen olmamıştı. Microsoft'un Zune HD'nin 64GB'lık versiyonunu satışa sunmamasının nedenleri arasında yüksek satış fiyatı olabileceği konuşuluyordu.