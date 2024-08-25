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    Xiaomi yeni dikey süpürgesini duyurdu

    Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C kablosuz dikey süpürge yüksek emiş gücü ve hayvan tüylerine karşı dayanıklılık özelliklerinin yanı sıra geniş bir toz haznesi ile geliyor. 
    Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C Tam Boyutta Gör
    Robot süpürgelerde olduğu kadar dikey süpürgelerde de adından söz ettiren Xiaomi ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C firmanın piyasaya sürdüğü yeni dikey süpürgesi oldu.

    Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C özellikleri ve fiyatı

    Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C adıyla tanıtılan dikey süpürge 250W gücünde motor ile geliyor. Motor 100000 RPM dönüş hızına sahipken maksimum emiş gücü de 120 air watt seviyesine kadar çıkıyor. Böylece derinlerdeki kirleri de çekebiliyor.

    2500mAh batarya 60 dakikalık kullanım süresi sunuyor. 9 siklonlu filtre sistemi verimli bir ayrıştırma yaparken 5 katmanlı arıtma sistemi de ikinci bir kirliliğe izin vermiyor. Evcil hayvan besleyenler için de tüy dolaşmasını engelleyen bir sistem mevcut.

    140 derecelik yeşil ışık tozları 15 kat daha görünür hale getirirken 180 dereceye kadar eğilebilen yapısı ile kanepe atlarına girmek kolaylaşıyor. 0.5 litrelik toz haznesi tek bir tuşla kolayca temizlenebiliyor. Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C süpürge 126$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 12 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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