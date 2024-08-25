Xiaomi yeni dikey süpürgesini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Robot süpürgelerde olduğu kadar dikey süpürgelerde de adından söz ettiren Xiaomi ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C firmanın piyasaya sürdüğü yeni dikey süpürgesi oldu.

Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C özellikleri ve fiyatı

Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C adıyla tanıtılan dikey süpürge 250W gücünde motor ile geliyor. Motor 100000 RPM dönüş hızına sahipken maksimum emiş gücü de 120 air watt seviyesine kadar çıkıyor. Böylece derinlerdeki kirleri de çekebiliyor.

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2500mAh batarya 60 dakikalık kullanım süresi sunuyor. 9 siklonlu filtre sistemi verimli bir ayrıştırma yaparken 5 katmanlı arıtma sistemi de ikinci bir kirliliğe izin vermiyor. Evcil hayvan besleyenler için de tüy dolaşmasını engelleyen bir sistem mevcut.

140 derecelik yeşil ışık tozları 15 kat daha görünür hale getirirken 180 dereceye kadar eğilebilen yapısı ile kanepe atlarına girmek kolaylaşıyor. 0.5 litrelik toz haznesi tek bir tuşla kolayca temizlenebiliyor. Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C süpürge 126$ fiyat etiketine sahip.

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