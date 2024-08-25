Xiaomi yeni dikey süpürgesini duyurdu

Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C özellikleri ve fiyatı
Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C adıyla tanıtılan dikey süpürge 250W gücünde motor ile geliyor. Motor 100000 RPM dönüş hızına sahipken maksimum emiş gücü de 120 air watt seviyesine kadar çıkıyor. Böylece derinlerdeki kirleri de çekebiliyor.
2500mAh batarya 60 dakikalık kullanım süresi sunuyor. 9 siklonlu filtre sistemi verimli bir ayrıştırma yaparken 5 katmanlı arıtma sistemi de ikinci bir kirliliğe izin vermiyor. Evcil hayvan besleyenler için de tüy dolaşmasını engelleyen bir sistem mevcut.
140 derecelik yeşil ışık tozları 15 kat daha görünür hale getirirken 180 dereceye kadar eğilebilen yapısı ile kanepe atlarına girmek kolaylaşıyor. 0.5 litrelik toz haznesi tek bir tuşla kolayca temizlenebiliyor. Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C süpürge 126$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.