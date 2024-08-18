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Tam Boyutta Gör OLED ekranlar tabletlerde yaygınlaşıyor. Xiaomi'nin uzun zamandır üzeinde çalıştığı Xiaomi Pad 7 serisinin OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro olmak üzere iki model içermesi beklenen serinin, Apple iPad Pro M4'teki gibi çift katmanlı (tandem) OLED ekranla geleceği iddia ediliyor.

Daha uzun ömür ve daha yüksek parlaklık sunuyor

Çift katmanlı OLED, ilk olarak Honor Magic 6 Ultimate ile gelmiş olsa da, 2024 iPad Pro ile beraber popülerlik kazandı. Çift katmanlı OLED panel, adından anlaşılacağı gibi iki OLED katmanının üst üste entegre edilmesiyle oluşturuluyor. Böylece panelin ömrü artarak daha yüksek parlaklık değerlerine çıkılabiliyor.

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Ek olarak, Xiaomi 15 Ultra'nın da tandem OLED panel ile geleceği söyleniyor. Weibo platformundan Smart Pikachu kullanıcısı, Huawei ve Honor'un da 2024 yılı sonuna kadar çift katmanlı OLED ekranlı amiral gemisi tabletler piyasaya süreceğini iddia ediyor.

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Xiaomi, Honor ve Huawei, çift katmanlı OLED tabletler hazırlıyor