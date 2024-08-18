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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Honor ve Huawei, çift katmanlı OLED tabletler hazırlıyor

    OLED ekranlar tabletlerde yaygınlaşıyor. Xiaomi Pad 7 serisinin tandem OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Huawei ve Honor'un da çift katmanlı OLED ekrana sahip tablet planları bulunuyor.
    Xiaomi, Honor ve Huawei, çift katmanlı OLED tabletler hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    OLED ekranlar tabletlerde yaygınlaşıyor. Xiaomi'nin uzun zamandır üzeinde çalıştığı Xiaomi Pad 7 serisinin OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro olmak üzere iki model içermesi beklenen serinin, Apple iPad Pro M4'teki gibi çift katmanlı (tandem) OLED ekranla geleceği iddia ediliyor.

    Daha uzun ömür ve daha yüksek parlaklık sunuyor

    Çift katmanlı OLED, ilk olarak Honor Magic 6 Ultimate ile gelmiş olsa da, 2024 iPad Pro ile beraber popülerlik kazandı. Çift katmanlı OLED panel, adından anlaşılacağı gibi iki OLED katmanının üst üste entegre edilmesiyle oluşturuluyor. Böylece panelin ömrü artarak daha yüksek parlaklık değerlerine çıkılabiliyor. 

    Ek olarak, Xiaomi 15 Ultra'nın da tandem OLED panel ile geleceği söyleniyor. Weibo platformundan Smart Pikachu kullanıcısı, Huawei ve Honor'un da 2024 yılı sonuna kadar çift katmanlı OLED ekranlı amiral gemisi tabletler piyasaya süreceğini iddia ediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    eve ilk defa internet bağlatma elim yandı su topladı ne yapmalıyım bozuk likör nasıl anlaşılır doktor gözlük numarası yanlış verilirse yenilenmiş telefon kullanıcı yorumları

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