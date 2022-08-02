Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu kamera mikrofon olmadan ses kaydı yapabiliyor: Ses titreşimlerini görüyor

    Ses titreşimlerini hassas ve detaylı bir şekilde algılayabilen bir optik mikrofon geliştirildi. Bu sistemle bir grup veya orkestrada istenilen bir enstrümanın sesi yeniden oluşturulabiliyor.
    1

    cmu optik mikrofon

    Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen kamera sistemi, ses titreşimlerini o kadar hassas ve detaylı bir şekilde algılayabiliyor ki bir orkestra veya grupta tek bir enstrümanın müziğini yeniden oluşturabiliyor.

    Düşük maliyetli

    Sistem iki kamera ve bir lazerden oluşuyor. Araştırmacılar, oluşturdukları sistemin insan gözünün göremediği, yüksek hızlı ve düşük genlikli yüzey titreşimlerini algılayabildiğini belirtiyor. Sistemde önceki araştırmalarda kullanılan yüksek hızlı kameralar yerine daha uygun fiyatlı kameralar tercih edilmiş. CMU Robotik Enstitüsü profesörü, optik mikrofonu çok daha pratik ve kullanılabilir hale getirdiklerini, bunu da düşük maliyetle başardıklarını söylüyor.

    Kamera sistemi nasıl çalışıyor?

    Algoritma, rolling shutter ve global shutter ile yakalanan nokta desenleri karşılaştırıyor. Desenler arasındaki farkları kullanarak titreşimleri hesaplıyor ve sesi yeniden oluşturuyor. Muhtemelen lazer ile oluşturulan nokta desen, sert bir yüzeye yansıdıktan sonra alandaki uygun ışığın hareketini ifade ediyor. Bu hareket yüzey titreştikçe değişiyor. Sarmal deklanşör görüntüyü bir uçtan diğer uca hızla tararken, global deklanşör aynı anda tüm görüntüyü yakalıyor.

    Ödül aldı

    Bilgisayarlı görü konusunda önde gelen konferanslardan CVPR’de ödül alan sisteme ilişkin araştırmada yer alan isimlerden O’Toole, bu sistemin bilgisayarlı görü ile yapılabileceklerin sınırlarını zorladığını belirtiyor.

    Nerelerde kullanılabilir?

    Bilgisayarlı görü alanındaki çoğu çalışma, alandaki nesneleri tanımak veya takip etmek için eğitim sistemlerine odaklanıyor. Bu çalışma sistemlerin algılanamayan, yüksek frekanslı titreşimleri daha iyi görmesini sağlaması açısından bilgisayarlı görü için yeni uygulamaların yolunu açıyor.

    Ekibin çift deklanşörlü optik titreşim algılama sistemi, ses mühendislerinin düzenleme aşamasında istedikleri enstrümana odaklanmalarını kolaylaştıracak. Veyahut üreticiler, bu sistemle fabrikadaki makinelerden gelen titreşimleri izleyerek sorunu daha rahat tespit edebilecek. Bu teknolojinin uygulanabileceği birçok alan var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    Profil resmi
    Sonic.Storm 7 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro Max
    Apple iPhone 13 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G8 3V5H6EA
    HP 255 G8 3V5H6EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız