Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ücretsiz! Millet Kütüphanesi için Apple Yetkili Eğitim Merkezi açılıyor: İşte başvuru şartları

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Dijital Dönüşüm Ofisi İnovasyon Atölyeleri aracılığıyla Apple Yetkili Eğitim Merkezi (AATCE) projesi hayata geçiriliyor. "Swift" kodlama eğitimleri başlıyor.
    Oy Ver
    Millet Kütüphanesi Tam Boyutta Gör
    Apple Yetkili Eğitim Merkezi isimli proje Millet Kütüphanesi için bu ay içerisinde hayata geçirilecek. Bu proje dijital ihracata katkı sağlayacak ve uygulama geliştirme konusunda yetkinlik kazanmak isteyen kişilere çeşitli fırsatlar tanıyacak.

    Apple Yetkili Eğitim Merkezi neler sunacak?

    Sevgi Ceren Gökkoyun tarafından hazırlanan ilgili Anadolu Ajansı haberine göre burada Swift ile ilgili kodlama eğitimleri sağlanacak. Bu eğitimler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Eğitimlerin toplam 120 saat süreceği bildirildi. Öğrenciler bu sürenin sonunda sertifika almak için sınavlara girebilecek.

    Toplam 12 hafta süreceği belirtilen bu eğitimler için haftada 10 saat harcanacak. Başvuru şartları arasında 16 yaş üstü olmak, İngilizce bilmek, kodlama bilgisine sahip olmak ve tercihen Swift dilini bilmek var.

    Millet Kütüphanesi Tam Boyutta Gör
    Derslerin her cumartesi 13.00 - 18.00 ve her pazar 09.00 - 14.00 saatlerinde verileceği duyuruldu. İlk dersler 21 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilen Millet Kütüphanesi Etkinlik ve Eğitim Başvurusu bölümünden yapılabilecek.

    Başvurular 20 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabiliyor. 16-29 yaş aralığına istinaden atölye tarihi baz alınarak 17 yaşına girmiş veya 30 yaşından gün almamış yaş grupları eğitimlerdeki yerini alabilecek.

    Bu etkinlikten her eğitim döneminde 12 öğrencinin yararlanabileceği belirtildi. Öğrenci adayları her eğitim döneminin başında bir sınava tabi tutulacak. İlgili sınavda başarısız olan kişilerin yeri yedek listede yer alan diğer katılımlarla doldurulacak.

    Apple Swift nedir? ‍💻

    Swift açık kaynaklı bir dildir. Bu dil ile iOS, Mac, Apple TV ve Apple Watch uygulamaları geliştirebilirsiniz. LinkedIN, Yemeksepeti, Kickstarter ve Khan Academy gibi bazı popüler uygulmalar bu dil ile dizayn edildi.

    Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/millet-kutuphanesinde-apple-yetkili-egitim-merkezi-aciliyor/2762578 https://www.apple.com/tr/swift/ https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi-millet-kutuphanesi-etkinlik-ve-egitim-basvurusu
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Profil resmi
    pudinkk 8 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 16 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 16 saat önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 20 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız