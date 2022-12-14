Ücretsiz! Millet Kütüphanesi için Apple Yetkili Eğitim Merkezi açılıyor: İşte başvuru şartları

Apple Yetkili Eğitim Merkezi neler sunacak?
Sevgi Ceren Gökkoyun tarafından hazırlanan ilgili Anadolu Ajansı haberine göre burada Swift ile ilgili kodlama eğitimleri sağlanacak. Bu eğitimler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Eğitimlerin toplam 120 saat süreceği bildirildi. Öğrenciler bu sürenin sonunda sertifika almak için sınavlara girebilecek.
Toplam 12 hafta süreceği belirtilen bu eğitimler için haftada 10 saat harcanacak. Başvuru şartları arasında 16 yaş üstü olmak, İngilizce bilmek, kodlama bilgisine sahip olmak ve tercihen Swift dilini bilmek var.
Başvurular 20 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabiliyor. 16-29 yaş aralığına istinaden atölye tarihi baz alınarak 17 yaşına girmiş veya 30 yaşından gün almamış yaş grupları eğitimlerdeki yerini alabilecek.
Bu etkinlikten her eğitim döneminde 12 öğrencinin yararlanabileceği belirtildi. Öğrenci adayları her eğitim döneminin başında bir sınava tabi tutulacak. İlgili sınavda başarısız olan kişilerin yeri yedek listede yer alan diğer katılımlarla doldurulacak.
Apple Swift nedir? 💻
Swift açık kaynaklı bir dildir. Bu dil ile iOS, Mac, Apple TV ve Apple Watch uygulamaları geliştirebilirsiniz. LinkedIN, Yemeksepeti, Kickstarter ve Khan Academy gibi bazı popüler uygulmalar bu dil ile dizayn edildi.
Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/millet-kutuphanesinde-apple-yetkili-egitim-merkezi-aciliyor/2762578 https://www.apple.com/tr/swift/ https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi-millet-kutuphanesi-etkinlik-ve-egitim-basvurusu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...