Ücretsiz! Millet Kütüphanesi için Apple Yetkili Eğitim Merkezi açılıyor: İşte başvuru şartları

Tam Boyutta Gör Apple Yetkili Eğitim Merkezi isimli proje Millet Kütüphanesi için bu ay içerisinde hayata geçirilecek. Bu proje dijital ihracata katkı sağlayacak ve uygulama geliştirme konusunda yetkinlik kazanmak isteyen kişilere çeşitli fırsatlar tanıyacak.

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Apple Yetkili Eğitim Merkezi neler sunacak?

Sevgi Ceren Gökkoyun tarafından hazırlanan ilgili Anadolu Ajansı haberine göre burada Swift ile ilgili kodlama eğitimleri sağlanacak. Bu eğitimler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Eğitimlerin toplam 120 saat süreceği bildirildi. Öğrenciler bu sürenin sonunda sertifika almak için sınavlara girebilecek.

Toplam 12 hafta süreceği belirtilen bu eğitimler için haftada 10 saat harcanacak. Başvuru şartları arasında 16 yaş üstü olmak, İngilizce bilmek, kodlama bilgisine sahip olmak ve tercihen Swift dilini bilmek var.

Başvurular 20 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabiliyor. 16-29 yaş aralığına istinaden atölye tarihi baz alınarak 17 yaşına girmiş veya 30 yaşından gün almamış yaş grupları eğitimlerdeki yerini alabilecek.

Bu etkinlikten her eğitim döneminde 12 öğrencinin yararlanabileceği belirtildi. Öğrenci adayları her eğitim döneminin başında bir sınava tabi tutulacak. İlgili sınavda başarısız olan kişilerin yeri yedek listede yer alan diğer katılımlarla doldurulacak.

Apple Swift nedir? ‍💻

Swift açık kaynaklı bir dildir. Bu dil ile iOS, Mac, Apple TV ve Apple Watch uygulamaları geliştirebilirsiniz. LinkedIN, Yemeksepeti, Kickstarter ve Khan Academy gibi bazı popüler uygulmalar bu dil ile dizayn edildi.

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Millet Kütüphanesi için Apple Yetkili Eğitim Merkezi açılıyor