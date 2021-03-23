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    Milli Eğitim Bakanı: "EBA kalıcı olacak"

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sisteminin kalıcı olarak devam edeceğini duyurdu. Pandemi bitse de öğrenciler EBA platformundan eğitim alabilecek.
    23 Mart 2021, 18:45 (1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Milli Eğitim Bakanı:
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    Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitimler dijital ortama taşındı. Yakın zamanda hibrit eğitime geçtik ancak yine de eğitimin büyük bölümü dijital ortamdan sürdürülüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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    Bakan Selçuk, koronavirüs bitse de uzaktan eğitimin kalıcı olarak süreceğini duyurdu. Öğrenciler okuldaki eğitimi desteklemek için EBA’yı kullanabilecek. İçerikler sürekli güncellenecek.

    Ayrıca Bkz. "letgo'dan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni hizmet: letgo oto+"

    Bakan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk.”



    Kaynakça https://www.dw.com/tr/milli-e%C4%9Fitim-bakan%C4%B1-sel%C3%A7uk-uzaktan-e%C4%9Fitim-kal%C4%B1c%C4%B1-olacak/a-56957433 https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/03/23/son-dakika-milli-egitim-bakani-ziya-selcuk-sabaha-konustu-uzaktan-egitim-kalici-olacak
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendemail (umit erdem) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Para yine kazanılr , hatta memleket toprak kaybeder bir süre sonra tekrar geri alır ,
    ancak eğitim işi öyle değil arkadaş , nesillerin eğitiminde hasar/aksama vb meydana geldiğinde bunun telafisi yok o nesil bir dalga boyu gibi gelecekte seviyesi neyse orada kalır yükseltemez hiçbir şeyi.

    online eğitim gayet pratik ,maliyetleri de inanılmaz düşürüyor .Hatta canlı öğretmene bile gerek olmayabilir .
    Ancak Okul , dersin ötesinde bir eğitim yerleşkesidir arkadaş ,
    O çocuk kantinde dahi bir davranış modeli öğrenir ,
    Umarım bu yanlışlıktan geri dönerler diyeceğim ama sanmıyorum , suyun ötesindeki asıl "ak saraya" boylu boyunca biat etmiş tamahkar bir yönetimin
    her konuda olduğu gibi bu konularda da hür hareket etmesi imkansız.
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    U umutaren 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    covid de öyle. bundan sonra tüm dünyada otoriter rejimler çoğalacak varolanlar daha da güçlenecek. ipinizi bir kere verdiniz mi bir daha kurtulamazsınız ağlayın mk ahahahahahahaha
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    A apolyonn 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Dünya düzeni artık böyle
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten yok muydu,ben mi yanlış hatırlıyorum?
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    hooper (Uğur ) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Eba vardı da canlı ders olayı yoktu
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son sözleri büyük ihtimal.
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