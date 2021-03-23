Milli Eğitim Bakanı: "EBA kalıcı olacak"

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitimler dijital ortama taşındı. Yakın zamanda hibrit eğitime geçtik ancak yine de eğitimin büyük bölümü dijital ortamdan sürdürülüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.İlginizi Çekebilir Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek
Bakan Selçuk, koronavirüs bitse de uzaktan eğitimin kalıcı olarak süreceğini duyurdu. Öğrenciler okuldaki eğitimi desteklemek için EBA’yı kullanabilecek. İçerikler sürekli güncellenecek.
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Bakan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk.”
Kaynakça https://www.dw.com/tr/milli-e%C4%9Fitim-bakan%C4%B1-sel%C3%A7uk-uzaktan-e%C4%9Fitim-kal%C4%B1c%C4%B1-olacak/a-56957433 https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/03/23/son-dakika-milli-egitim-bakani-ziya-selcuk-sabaha-konustu-uzaktan-egitim-kalici-olacak Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ancak eğitim işi öyle değil arkadaş , nesillerin eğitiminde hasar/aksama vb meydana geldiğinde bunun telafisi yok o nesil bir dalga boyu gibi gelecekte seviyesi neyse orada kalır yükseltemez hiçbir şeyi.
online eğitim gayet pratik ,maliyetleri de inanılmaz düşürüyor .Hatta canlı öğretmene bile gerek olmayabilir .
Ancak Okul , dersin ötesinde bir eğitim yerleşkesidir arkadaş ,
O çocuk kantinde dahi bir davranış modeli öğrenir ,
Umarım bu yanlışlıktan geri dönerler diyeceğim ama sanmıyorum , suyun ötesindeki asıl "ak saraya" boylu boyunca biat etmiş tamahkar bir yönetimin
her konuda olduğu gibi bu konularda da hür hareket etmesi imkansız.