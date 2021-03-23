Milli Eğitim Bakanı: "EBA kalıcı olacak"

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitimler dijital ortama taşındı. Yakın zamanda hibrit eğitime geçtik ancak yine de eğitimin büyük bölümü dijital ortamdan sürdürülüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek

Bakan Selçuk, koronavirüs bitse de uzaktan eğitimin kalıcı olarak süreceğini duyurdu. Öğrenciler okuldaki eğitimi desteklemek için EBA’yı kullanabilecek. İçerikler sürekli güncellenecek.

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Bakan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk.”

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