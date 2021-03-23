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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    letgo'dan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni hizmet: letgo oto+

    letgo oto+’ta müşteriler, letgo uygulaması ya da letgootoplus.com üzerinden satışa sunulan zengin araba portföyünden istediği arabayı seçerek letgo oto+ güvencesiyle anında satın alabiliyorlar.
    23 Mart 2021, 16:30 (25 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    letgo'dan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni hizmet: letgo oto+
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    İkinci el platformu letgo, araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarına kalıcı ve kökten çözüm bulmak amacıyla letgo oto+ isimli yeni bir iş modeli geliştirdi. letgo oto+, dijitalden fiziksele uçtan uca müşteri deneyimi sunarak araba alıp satmayı kolay ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

    letgo oto+’ın portföyündeki tüm arabalar letgo oto+ güvencesiyle standart olarak gelen 3 temel özellikle tüketiciyle buluşuyor. Birincisi, tüm arabalar şeffaf bir şekilde, TSE onaylı ekspertiz raporu ve en ufak ayrıntıları dahi gösteren fotoğraflar ile satışa sunuluyor. Böylece, arabanın durumuyla ilgili akılda hiçbir soru kalmıyor.

    İkinci olarak, 12 ay/20 bin km garanti verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek riskler de güvence altına alınıyor. Son olarak, alıcılar hiçbir neden belirtmeden 14 gün/500 km içinde değişim imkanından faydalanabiliyor. Üstelik, letgo oto+ tüm bu özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. Ayrıca, çözüm ortaklarıyla birlikte sağlanılan sigorta ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerin yanı sıra, Türkiye’nin her yerine, kapıya teslim ve takas imkanıyla araba alımındaki tüm ihtiyaçlara cevap veriliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Seat'tan 'rekabetçi fiyata' sahip yeni bir elektrikli model geliyor"

    letgo oto+’ta müşteriler, letgo uygulaması ya da letgootoplus.com üzerinden satışa sunulan zengin araba portföyünden istediği arabayı seçerek letgo oto+ güvencesiyle anında satın alabiliyorlar. “Bizim en büyük showroom’umuz dijital platformumuz” ifadesiyle letgo uygulamasının 7/24 açık online showroom olduğunu belirten letgo Genel Müdürü Onur Kavak, “alım tarafında sunulan bütün hizmetleri tamamen online kanallara taşımak ve araba alımını internetten bir kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak niyetindeyiz” dedi.

    letgo'dan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni hizmet: letgo oto+
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    Peki süreç nasıl işliyor? Arabasını satmak isteyenler, letgootoplus.com ya da letgo uygulaması üzerinden arabalarının bilgilerini girerek ön fiyat teklifi alıyor ve randevuyla letgo oto+ ekspertiz merkezine davet ediliyor. Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında, arabaya son ve değerinde fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor. 

    İlk müşteri tecrübe merkezi Maslak’ta açıldı

    letgo oto+, İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi’de 1600 m2’lik bir alanda kurulan “ilk müşteri tecrübe merkezi” ile Türkiye’nin en büyüğü olan 5 araba lifti kapasiteli ekspertiz bölümü ve showroom alanı ile hizmet veriyor. letgo oto+, müşterilerine, arabalarının değerini kaybetmeden tek bir merkezde güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde satışını yapabilme; aynı zamanda letgo güvencesiyle kolayca araba satın alabilme imkanı sunuyor. 

    letgo oto+ ile araba alım satımında yaşanan tüm sorunları kökünden çözerek, hiç olmadığı kadar kolay ve güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden letgo Genel Müdürü Onur Kavak sektöre dair değerlendirmelerde bulunarak“Türkiye’de 2020 sonu itibarıyla kayıtlı 13 milyon araba var. Buna karşılık yine geçen yıl 6,5 milyon ikinci el araç satışı oldu. Bu verilerden yola çıkarak araba sayısının yarısı kadar satış olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan satılan ikinci el araç sayısı birinci el araçlardan 11 kat daha fazla.  Türkiye, çok büyük bir ikinci el pazarı. Türkiye’deki arabaların ortalama yaşının 13’ün üzerinde olduğunu düşünürsek eskiyen araçların yenilenmesi gerek. Bu da pazarın büyümesinde etkili olacak” dedi. 



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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    İ iGroN (Hakan Keçeci) 18 sn. ( Mesaj Silindi )
    Tam cürretkar bir iş olmuş diyecekken;
    Şu tip mesajlar bir yerden tanıdık geliyor

    Araban 2011 modelin altında
    Şu anda 2011 model ve sonrası arabaları değerlendirmeye alabiliyoruz. Bu arada, istersen arabanı letgo'da ilan vererek satabilirsin.

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    R Ray Kurzweil 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    150 bin TL'ye ilana koyduğunuz arabalara 100 bin TL olur mu diye teklif almak istiyorsanız deneyin.
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    Yürüyen Hoparlör 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Berbat bir mobil uygulamaları var.Hatalarla dolu.Önce onu düzeltsinler.
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    nuisance (nuisance nuisance) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hic teklif almayin bile, letgodaki oluculerden daha beter bi olucu
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    gaussfire 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Letgo gördüğüm en saçma mobil uygulama tasarımlarından birine sahip. Mesela ilanlar arası geçiş yapamıyosunuz ve ilandan çıkıp diğerine girmek gerekiyo bunu kim düşünmüş çok merak ediyorum
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