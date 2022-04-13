Türkiye'yi Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nin ilk testi yapıldı

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) Milli Uzay Programı kapsamındaki AYAP-1 (Ay Araştırma Programı-1) görevinde Türkiye'nin uzay aracını Ay’a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nin ilk testi yapıldı. Test görüntüleri yayınlandı.
DeltaV Uzay Teknolojileri isimli yerli şirket tarafından geliştirilen Hibrit İtki Sistemi’nin, sistem seviyesi ateşleme testi başarıyla gerçekleşti.
AYAP-1'de ne yapılacak?
Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) Türkiye'nin uzay aracı yerli roketle uzaya fırlatıldıktan sonra Milli Hibrit İtki sistemi devreye girecek ve uzay aracını Ay'ın yörüngesine taşıyacak. Ay yüzeyine milli teknolojilerle bir gezen araç indirilecek.
Bu görev ile şunlar amaçlanıyor:
- Fırlatma teknolojileri ve derin uzayda çalışan uzay sistemleri konusunda deneyim elde etmek, sistemlerimize uzay tarihçesi kazandırmak,
- Ay’a ulaşan sayılı ülkeler arasına girerek, Türkiye’yi uzay alanında sınıf atlatmak,
- Uzay konusunda ülkemizdeki farkındalığı arttırmak,
- Gezen araç üzerindeki bilimsel deneylerle Dünya bilim ve teknolojisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
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Maalesef kaçınılmazdı
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