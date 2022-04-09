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    Tarihte ilk: SpaceX ve Axiom Space'in ilk sivil mürettebatlı ISS yolculuğu tamamlandı

    Geçtiğimiz yıl milyarder Jared Isaacman ve konuklarını üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkaran SpaceX, şimdi de 4 kişiden oluşan bir sivil mürettabı ISS'ye ulaştırdı.
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    SpaceX'in ilk sivil mürettebatlı ISS yolculuğu tamamlandı
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    Cuma günü SpaceX ve Axiom Space iş birliği ile uzaya gönderilen SpaceX Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarılı bir şekilde ulaştı. Yolculuk için kişi başı 55 milyon dolar ödeme gerçekleştiren 3 sivil ziyaretçiyi ISS'ye ulaştıran iki şirket, tarihte bir ilke imza attı.

    Uzay turizminde büyük adım

    Bildirilenlere göre Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başlayarak yaklaşık 20 saat süren ISS yolculuğu, kenetlenme sırasında oluşan bir video yönlendirme sorunu sebebiyle 45 dakikalık bir gecikme yaşadı. Yaşanılan gecikmenin ardından ISS'ye giriş yapan eski NASA astronotu Michael LópezABD'den Larry Connor, İsrail'den Eytan Stibbe ve Kanada'dan Mark Pathy,toplam bir hafta sürecek ziyaretlerinde çeşitli araştırmalarda bulunacak ve NASA için bazı bilimsel örnekleri de Dünya'ya getirecekler.

    İlk tamamlanan yolcuğulun ardından yılda iki kez olmak üzere ISS'ye benzer uçuşlar gerçekleştirmeyi hedefleyen Axiom Space, ayrıca özel ziyaretçiler için içerisinde bir spor arenası ve film stüdyosu bulunan bir modül inşa etmeyi planlıyor.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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