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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIT bilim insanları CO2 gazını azaltacak yöntem keşfetti

    MIT mühendisleri, iklim değişikliği ile mücadele edebilecek yeni bir yöntem geliştirdiklerini iddia etti. Verdox adı verilen sistemin yakın zamanda ticari piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    MIT bilim insanları CO2 gazını azaltacak yöntem keşfetti
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    MIT mühendisleri, iklim değişikliği ile mücadele edebilecek yeni bir yöntem geliştirdiklerini, atmosferdeki zararlı karbondioksit gazlarının nasıl temizlenebileceğini çözdüklerini iddia etti.

    Birçok bilim insanı karbon yakalama teknolojisinin iklim değişikliklerinin kötü etkilerini önleyeceğini düşünüyor ancak güncel yaklaşımlar pratikte hiçbir zaman yeterli olmuyor. Bilim insanları bu sebeple Verdox adı verilen bir sistem kurdu.

    Sistemin, elektrik yüklü bir tür karbon nanotüp levhasından hava göndererek atmosferdeki CO2 gazlarını çektiği belirtiliyor.

    Sistem ticari platforma taşınacak

    MIT bilim insanları CO2 gazını azaltacak yöntem keşfetti
    Tam Boyutta Gör

    Bilim insanları Verdox adlı sistemi ticari piyasaya sürmeyi planlıyor. MIT araştırmacılarının geliştirdiği karbon yakalama sisteminin diğer sistemlere göre çok daha az enerji gerektirdiği, bu sebeple çevreye zarar verecek kadar fazla miktarda ısı açığa çıkarmadan endüstriyel ölçeklerde çalışabileceği belirtiliyor.

    Bilim insanları yeni sistemin atmosferdeki CO2 gazlarını temizleyebileceğini ve bu gazların, CO2 gazı kullanılan endüstriyel fabrikalarda kullanılabileceğini iddia ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Venüs'te kristal yapıları keşfedildi"

    Sistem tarafından çekilen CO2 gazları, içecek karbonatlama ve seraların kontrolünde kullanılabilecek gibi görünüyor. Bu sayede hem atmosferdeki CO2 gazı miktarı azalmış oluyor hem de fabrikalarda kullanılacak olan CO2 gazı fosil yakıtlardan değil, doğrudan atmosferden sağlanmış durumda bulunuyor.



    https://futurism.com/the-byte/mit-scrub-atmospheric-co2 Yorum Yaz
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