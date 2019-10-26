Venüs'te kristal yapıları keşfedildi

Tam Boyutta Gör

Venüs gezegeninin yüzeyi, kristallerden oluşan ve boyları yüzlerce metreyi bulabilen dağlarla kaplı durumda bulunuyor. Kristal yüzeylerinin oluşumlarını merak eden bilim insanları bu yüzeylerin nasıl oluştuğuna dair çeşitli araştırmalarda bulundu.

Venüs'ün yüzeyindeki kristaller, yer altında bulunan akışkan ve yumuşak karakterli sıvı tarafından oluşturuluyor ve bu yapıların çok benzerleri, dünyamızda, yakın komşumuz olan Kıbrıs'ta bulunuyor.

Edinburgh University kurumundan bilim insanları, kristallerin yüzeye ulaşabildiğini ve tektonik aktiviteler sonucunda dağ formları oluşturabildiklerini düşünüyor.

Kristal yapıları

Tam Boyutta Gör

Kristal yapılarının, lav ile aynı süreçlerle oluştuğu düşünülüyor ancak kristalleri oluşturan sıvının daha yoğun ve daha saf olduğu düşünülüyor. Bu sebeple bir volkan dağı patladığında, kristaller ışıltılı ve muhteşem görünüme sahip bir şekilde dışarıya çıkan büyük birikintilerde kalıyor.

Magma yapısı akmaya devam ederken kristal yapıları bir araya gelip, gezegenin yüzeyinde yüksek ve dik yapıları oluşturuyor.

Ayrıca Bkz. "Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ?"

Araştırmacı Geoffrey Bromily oluşan yapıları zeytinyağına ve fıstık ezmesine benzetiyor. Eğer masaya bir zeytinyağı dökülürse, bu yağ akıp gidiyor; masaya fıstık ezmesi dökülür ise fıstık ezmesi masanın üzerine yapışıyor ve kubbe benzeri yapılar oluşturuyor. Oluşan kristal yapıları ise aynı fıstık ezmesi gibi kalıcı yapılar oluştururken magma tabakası aynı zeytinyağı gibi akıp gidiyor.

https://futurism.com/the-byte/venus-covered-crystal-volcanoes