MIT taşınabilir ameliyathane sistemi geliştirdi: Sırt çantasına sığıyor

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Üçüncü dünya ülkelerinin yanı sıra savaş koşullarında ve afet bölgelerinde cerrahlar genellikle sahada ameliyat yapmak zorunda kalırlar. Bilim insanları bu soruna bir çözüm bulmak adına minyatür ve taşınabilir bir ameliyathane geliştirdi. SurgiField adlı sistem, dakikalar içinde doğrudan hastanın vücuduna yerleştirilebiliyor.

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Yenilikçi buluş Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün bir yan kuruluşu olan SurgiBox tarafından tasarlandı. Hava veya su geçirmez tek kullanımlık şeffaf plastik SurgiBubble, elektrikli hava pompasına sahip Akıllı Kontrol Modülü (SCM) ve şarj edilebilir lityum-iyon pil olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Bahsi geçen üç aygıtın da tek bir sırt çantasında taşınabildiğini ve sadece birkaç dakika içinde monte edilebildiğini belirtelim.

SurgiField nasıl kullanılıyor?

Sistem kullanılırken, önceden sterilize edilmiş SurgiBubble vücudun sorunlu bölgesine yerleştirilir. Alt kenarları hastanın cildine tutturulur ve birlikte verilen katlanabilir çerçeve kullanılarak şekli sabitlenir. İçerideki hava akışını sağlayan SCM, HEPA filtresi aracılığıyla baloncuğun içindeki havayı temizler.

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Ameliyat sırasında cerrah baloncuğa içe bakan iki kol deliğinden girer. Şeffaf plastik malzeme iyi bir görüş sağladığı için yaptığı işlemi net bir şekilde görme şansına sahip olur. İşlem tamamlandığında SurgiBubble çıkarılıp atılır ve sistemin geri kalanı ileride kullanılmak üzere yeniden paketlenir.

Şimdiden 31 kişinin hayatını kurtardı

Geçtiğimiz ay içinde Ukrayna'ya, devam eden yardım programının bir parçası olarak, 50 adet SurgiField sistemi bağışlandı. MIT, söz konusu bağışın hemen ardından Güney Ukrayna Operasyon Komutanlığı'nın bu sistemin kullanımıyla şu ana kadar 31 kişinin hayatının kurtarıldığını bildirdiğini belirtiyor.

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