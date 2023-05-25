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    Anlık Bildirim

    MIT taşınabilir ameliyathane sistemi geliştirdi: Sırt çantasına sığıyor

    Yoksul ülkelerde, savaş koşullarında ve afet bölgelerinde doktorlar sahada ameliyat yapmak zorunda kalabiliyorlar. MIT'nin SurgiField sistemi bu soruna çözüm getirmek üzere tasarlandı.
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    MIT sırt çantasına sığan ameliyathane sistemi geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Üçüncü dünya ülkelerinin yanı sıra savaş koşullarında ve afet bölgelerinde cerrahlar genellikle sahada ameliyat yapmak zorunda kalırlar. Bilim insanları bu soruna bir çözüm bulmak adına minyatür ve taşınabilir bir ameliyathane geliştirdi. SurgiField adlı sistem, dakikalar içinde doğrudan hastanın vücuduna yerleştirilebiliyor.

    Yenilikçi buluş Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün bir yan kuruluşu olan SurgiBox tarafından tasarlandı. Hava veya su geçirmez tek kullanımlık şeffaf plastik SurgiBubble, elektrikli hava pompasına sahip Akıllı Kontrol Modülü (SCM) ve şarj edilebilir lityum-iyon pil olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Bahsi geçen üç aygıtın da tek bir sırt çantasında taşınabildiğini ve sadece birkaç dakika içinde monte edilebildiğini belirtelim.

    SurgiField nasıl kullanılıyor?

    Sistem kullanılırken, önceden sterilize edilmiş SurgiBubble vücudun sorunlu bölgesine yerleştirilir. Alt kenarları hastanın cildine tutturulur ve birlikte verilen katlanabilir çerçeve kullanılarak şekli sabitlenir. İçerideki hava akışını sağlayan SCM, HEPA filtresi aracılığıyla baloncuğun içindeki havayı temizler.

    MIT sırt çantasına sığan ameliyathane sistemi geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Ameliyat sırasında cerrah baloncuğa içe bakan iki kol deliğinden girer. Şeffaf plastik malzeme iyi bir görüş sağladığı için yaptığı işlemi net bir şekilde görme şansına sahip olur. İşlem tamamlandığında SurgiBubble çıkarılıp atılır ve sistemin geri kalanı ileride kullanılmak üzere yeniden paketlenir.

    Şimdiden 31 kişinin hayatını kurtardı

    Geçtiğimiz ay içinde Ukrayna'ya, devam eden yardım programının bir parçası olarak, 50 adet SurgiField sistemi bağışlandı. MIT, söz konusu bağışın hemen ardından Güney Ukrayna Operasyon Komutanlığı'nın bu sistemin kullanımıyla şu ana kadar 31 kişinin hayatının kurtarıldığını bildirdiğini belirtiyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 17 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 18 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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