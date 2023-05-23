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    Photoshop'a üretken yapay zeka ile düzenleme geldi: Bu bir devrim mi?

    Tüm dünyayı kasıp kavuran üretken yapa zeka Photoshop'a gelmese olmazdı. Adobe, popüler grafik düzenleme yazılımına Generative Fill (Üretken Dolgu) özelliğini ekledi. Peki ne işe yarar?
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    Photoshop'a üretken yapay zeka ile düzenleme geldi: Bir devrim mi Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka önümüzdeki yıllarda teknolojinin neredeyse tüm alanlarını etkisi altına alacak. Adobe'den bu konuyla ilgili önemli bir duyuru geldi. Şirket yıl sonuna kadar Photoshop'a Generative Fill (Üretken Dolgu) işlevinin ekleneceğini duyurdu.
    Photoshop'a üretken yapay zeka ile düzenleme geldi: Bir devrim mi Tam Boyutta Gör
    Firefly sistemini temel alan bu özellik metin komutları aracılığıyla fotoğraflara görsel içerik eklemenize, kaldırmanıza veya bir fotoğrafı genişletmenize olanak tanıyor. Adobe yetkilileri bu işlevle kullanıcılara 'büyülü yeni bir çalışma yöntemi' sunacak.

    Adobe'nin Dijital Medya Kıdemli Başkan Yardımcısı Ashley Still, "Generative Fill, üretken yapay zekanın hızını ve kolaylığını Photoshop'un gücü ve hassasiyetiyle birleştirerek müşterilerin vizyonlarını hayal güçlerinin hızında hayata geçirmelerini sağlıyor" dedi.

    Photoshop'a üretken yapay zeka ile düzenleme geldi: Bir devrim mi Tam Boyutta Gör
    Söz konusu işlevin herhangi bir değişiklik yaparken orijinal sahnenin perspektifini, aydınlatmasını ve stilini göz önünde bulundurduğu belirtildi. Etik açıdan bakıldığında ise mevcut modelin yalnızca Adobe Stock görüntülerine ve telif hakkı olmayan diğer genel kullanıma açık içeriklere dayandığı belirtiliyor.

    Photoshop'a üretken yapay zeka ile düzenleme geldi: Bir devrim mi Tam Boyutta Gör

    Dijital imza ile kodlanacak

    Ayrıca, Photoshop'ta Generative Fill (Üretken Dolgu) kullanılarak oluşturulan görüntüler, bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduklarının anlaşılması için görünmez bir dijital imza ile kodlanacak.

    Photoshop'a üretken yapay zeka ile düzenleme geldi: Bir devrim mi Tam Boyutta Gör
    Generative Fill bugünden itibaren Photoshop masaüstü beta sürümünde kullanıma sunulacak. Şirket bu özelliğin 2023'ün ikinci yarısında genel kullanıma sunulacağını belirtti.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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