Photoshop'a üretken yapay zeka ile düzenleme geldi: Bu bir devrim mi?

Adobe'nin Dijital Medya Kıdemli Başkan Yardımcısı Ashley Still, "Generative Fill, üretken yapay zekanın hızını ve kolaylığını Photoshop'un gücü ve hassasiyetiyle birleştirerek müşterilerin vizyonlarını hayal güçlerinin hızında hayata geçirmelerini sağlıyor" dedi.
Dijital imza ile kodlanacak
Ayrıca, Photoshop'ta Generative Fill (Üretken Dolgu) kullanılarak oluşturulan görüntüler, bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduklarının anlaşılması için görünmez bir dijital imza ile kodlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.