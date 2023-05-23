Photoshop'a üretken yapay zeka ile düzenleme geldi: Bu bir devrim mi?

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka önümüzdeki yıllarda teknolojinin neredeyse tüm alanlarını etkisi altına alacak. Adobe'den bu konuyla ilgili önemli bir duyuru geldi. Şirket yıl sonuna kadar Photoshop'a Generative Fill (Üretken Dolgu) işlevinin ekleneceğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Firefly sistemini temel alan bu özellik metin komutları aracılığıyla fotoğraflara görsel içerik eklemenize, kaldırmanıza veya bir fotoğrafı genişletmenize olanak tanıyor. Adobe yetkilileri bu işlevle kullanıcılara 'büyülü yeni bir çalışma yöntemi' sunacak.

Adobe'nin Dijital Medya Kıdemli Başkan Yardımcısı Ashley Still, "Generative Fill, üretken yapay zekanın hızını ve kolaylığını Photoshop'un gücü ve hassasiyetiyle birleştirerek müşterilerin vizyonlarını hayal güçlerinin hızında hayata geçirmelerini sağlıyor" dedi.

Tam Boyutta Gör Söz konusu işlevin herhangi bir değişiklik yaparken orijinal sahnenin perspektifini, aydınlatmasını ve stilini göz önünde bulundurduğu belirtildi. Etik açıdan bakıldığında ise mevcut modelin yalnızca Adobe Stock görüntülerine ve telif hakkı olmayan diğer genel kullanıma açık içeriklere dayandığı belirtiliyor.

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Dijital imza ile kodlanacak

Ayrıca, Photoshop'ta Generative Fill (Üretken Dolgu) kullanılarak oluşturulan görüntüler, bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduklarının anlaşılması için görünmez bir dijital imza ile kodlanacak.

Tam Boyutta Gör Generative Fill bugünden itibaren Photoshop masaüstü beta sürümünde kullanıma sunulacak. Şirket bu özelliğin 2023'ün ikinci yarısında genel kullanıma sunulacağını belirtti.

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