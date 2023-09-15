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    MKE'den uçan deniz mayını: UÇA

    Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), IDEF'23 standında Havadan Atılabilir Hassas Deniz Mayını UÇA'yı tanıttı. UÇA'nın özellikleri neler?                               

    Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), dünyanın en büyük 4. savunma sanayi fuarı IDEF’23’te Havadan Atılabilir Hassas Deniz Mayını MKE UÇA projesini tanıttı. Ayrıca MKE standında 105 mm Boran Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs sergilendi. MKE Ar-Ge Direktörü Selim Gemici, UÇA projesini Cem Sünbül'e anlattı.

    MKE, TÜBİTAK SAGE ve Koç Savunma iş birliğiyle geliştirilen UÇA, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçaklarına entegre edilecek. Bu araçlardan yüksek hızda atılarak suyun içerisine metre altı hassasiyetle mayın bırakacak. Kanatlı güdüm kiti sayesinde 70 kilometre uzaklığa kadar denizin içerisine mayın bırakılabilecek.

    UÇA, su altındaki dost ve düşman unsurlarını tanıyabilecek sisteme sahip olacak. Mayın üzerinde basınç, titreşim, manyetik anomali ve akustik sensörleri yer alacak. Bu sensörler sayesinde düşman gemi veya denizaltılar yaklaştığında suyun altında infilak edecek. UÇA’nın 2024’ün başında envantere girmesi planlanıyor.

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