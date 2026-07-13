AI Günlükleri: Yapay zekâ dünyasında bu hafta (13 Temmuz 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, OpenAI ve Anthropic gibi yapay zekâ şirketleri konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Meta, tepki çeken görsel üretme aracını geri çekmek zorunda kaldı

Tam Boyutta Gör Meta, geçtiğimiz haftanın başında yeni görsel üretme ve düzenleme aracı Muse Image'ı kullanıma sundu. Doğrudan Instagram ve WhatsApp üzerinden kullanılabilen bu aracın Meta'nın yapay zekâ alanındaki iddiasını güçlendireceği umuluyordu. Fakat öyle olmadı. Muse Image daha çıkar çıkmaz tepki yağmuruna tutuldu. Çünkü kullanıcıların Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlara yükledikleri fotoğrafları da izin almadan kullanıyordu.

Profiliniz dışarıya kapalı değilse, herhangi birisi sizin fotoğrafınızı kullanarak AI'a istediği görseli yaptırabiliyordu. Hâliyle bu durum tepki topladı. Bu tepkiler çığ gibi büyüyünce Meta hata yaptığını kabul etti ve bu modeli kullanımdan kaldırdı.

2008 krizini bilen ünlü yatırımcıdan AI balonu için kritik uyarı: "Sona yaklaştık!"

Tam Boyutta Gör 2008 krizini önceden bilerek Wall Street'te adeta bir efsaneye dönüşen, hatta hakkında The Big Short adlı bir film de çekilen Michael Burry, AI balonu yüzünden yeni bir krizin yaklaştığı yönündeki uyarısını yineledi. Burry, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "sona yaklaştık" dedi.

Burry'nin temel argümanı, yapay zekâ hisselerindeki yükselişin artık şirketlerin gerçek performansından ziyade yatırımcı psikolojisiyle besleniyor olması. Ona göre yatırımcılar, yapay zekâ harcamalarının yıllarca aynı hızla artacağını varsayarak şirketleri şimdiden aşırı iyimser beklentilerle fiyatlandırdı ve yakında bu gerçekle yüzleşilmesi gerekecek.

Yerlerini alacak robotları eğitmek için işçilere kamera takıyorlar

Tam Boyutta Gör Bu hafta The Guardian yayımlanan bir makale, AI dünyasının karanlık bir yüzünü ortaya çıkardı. Guardian tarafından elde edilen bilgilere göre, Hindistan gibi ülkelerde fabrikalarda çalışan işçiler, kendi yerlerini alacak robotları eğitmek için kullanılıyor. Üstelik bunun farkında bile değiller.

Araştırmaya göre toplanan görüntüler, insansı robotları eğitmek için geliştirilen yapay zekâ sistemlerine aktarılıyor.Burada kullanılan yöntem "egocentric video" (birinci şahıs bakış açısından çekilmiş görüntüler) olarak adlandırılıyor. İşçinin başına yerleştirilen kamera sayesinde robot geliştiricileri, bir insanın yaptığı işi tam olarak onun gözünden görebiliyor. Daha sonra bu görüntüler, "vision-language-action" olarak adlandırılan yeni nesil yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılıyor.

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Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

OpenAI’ın bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekâları olan GPT-5.6 ailesi kullanıma açıldı. OpenAI’a göre GPT-5.6 Sol, Anthropic imzalı Mythos ve Fable 5 modellerini bile geride bırakıyor.

OpenAI, ChatGPT ile sesli iletişimdeki o bildik "bas-konuş" veya "bekle-cevapla" mantığını kökten değiştiren GPT-Live modellerini duyurdu. Aynı anda hem dinleyip hem tepki verebilen GPT-Live, gerçek zamanlı ve kesintisiz bir sohbet deneyimi sunuyor.

[twitter=https://www.youtube.com/watch?v=EAN5Cj347PY]

Wan Streamer 0.2, konuştuğunuz yapay zekâya istediğiniz gibi bir avatar vermenizi sağlıyor. İsterseniz gerçekçi görünen bir insan, isterseniz kurgusal bir karakter seçip, onunla sohbet edebiliyorsuz.

SpaceXAI, Grok 4.5 modelini duyurdu. Yeni model Anthropic Opus 4.7 seviyesindeki performansı daha yüksek hız, daha düşük maliyet ve daha verimli token kullanımıyla sunuyor.

Google Fotoğraflar'a Video Remix özelliği geldi. Gemini Omni modeliyle desteklenen yeni yapay zeka aracı, kullanıcının tek komutuyla kısa eğlenceli videolar çıkarıyor.

Abot World adlı üretken yapay zekâ, içinde hareket edip etkileşim kurabileceğiniz interaktif dünyalar yaratmanıza ve bu dünyayı gerçek zamanlı olarak şekillendirmenize olanak sağlıyor.

Bu hafta tanıtılan bir diğer dünya modeli de Lingbot-World-2 oldu. Abot World'ün aksine bu model 3D değil. Ama aynı Abot World gibi klavye girdileriyle gerçek zamanlı olarak düzenleyebildiğiniz interaktif videolar üretiyor. Üstelik bu videolar 720p çözünürlükte ve 60 fps.

OpenAI, GPT-5.6 destekli yeni üretkenlik aracı ChatGPT Work'ü kullanıma sundu. ChatGPT, Codex ve masaüstü deneyimini tek çatı altında birleştiren yeni sistem; görev otomasyonu, uygulama entegrasyonu ve bilgisayar kontrolü gibi özellikler sunuyor.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=yRc5HcGJ-Cs9]

Açık kaynaklı kodlu bir üretken yapay zekâ olan SeFi Image, hızlı ve oldukça verimli bir model olarak öne çıkıyor. SeFi Image, özellikle fotorealistik ve metin içeren görseller üretme konusunda epey başarılı.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, SpaceX ile birleşmesinin ardından resmen SpaceXAI adını aldı.

adını aldı. Çin’in önemli yapay zekâ oyuncularından DeepSeek , dışa bağımlılığı bitirmek için kendi yapay zekâ yongalarını üretmeye hazırlanıyor.

, dışa bağımlılığı bitirmek için kendi yapay zekâ yongalarını üretmeye hazırlanıyor. Samsung 'un PC'lere yönelik GAIA kod adlı yapay zekâ hızlandırıcı çip geliştirdiği ortaya çıktı.

'un PC'lere yönelik GAIA kod adlı yapay zekâ hızlandırıcı çip geliştirdiği ortaya çıktı. OpenAI geçtiğimiz yıl çıkardığı AI destekli internet tarayıcısı ChatGPT Atlas 'ı iptal edip, buradaki özellikleri ChatGPT'ye entegre etti.

'ı iptal edip, buradaki özellikleri ChatGPT'ye entegre etti. Apple , daha büyük yapay zekâ modellerini iPhone'larda yerel olarak çalıştırmanın yollarını arıyor. Şirketin bunun için PrismML adlı girişimle görüşmeler yaptığı söyleniyor.

, daha büyük yapay zekâ modellerini iPhone'larda yerel olarak çalıştırmanın yollarını arıyor. Şirketin bunun için PrismML adlı girişimle görüşmeler yaptığı söyleniyor. Google, arama yapmak için yüklediğiniz görsel, ses, dosya gibi materyalleri artık yapay zekâ eğitimi için kullanacak.

arama yapmak için yüklediğiniz görsel, ses, dosya gibi materyalleri artık yapay zekâ eğitimi için kullanacak. Tarihin en büyük bellek kıtlığı 2027'de yaşanabilir. SK Hynix CEO'su, AI kaynaklı talep nedeniyle bellek sektörünün 2027'de tarihinin en büyük arz sıkıntısını yaşayabileceğini açıkladı.

2027'de yaşanabilir. SK Hynix CEO'su, AI kaynaklı talep nedeniyle bellek sektörünün 2027'de tarihinin en büyük arz sıkıntısını yaşayabileceğini açıkladı. OpenAI'ın güvenlik lideri görevinden ayrılıyor.

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