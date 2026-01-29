OpenAI, X'e rakip olacak bir sosyal ağ kuruyor; Girişte biyometrik doğrulama zorunlu olacak

Tam da bu dönemde OpenAI, bu sorunu fırsata dönüştürebilecek bir alternatif üzerinde çalışıyor. Forbes'un haberine göre OpenAI'ın X'e rakip olacak sosyal medya platformu giderek daha somut bir hâl alıyor. Bu yeni sosyal ağın belki de en büyük farkı ise kayıt olmak ve giriş yapmak için biyometrik doğrulama istemesi olacak. Yani kullanıcıların bu sosyal ağı kullanabilmesi için yüzlerini ya da gözlerini taratarak gerçek kişi olduklarını doğrulamaları gerecek.
Gerçek kişi olduğu doğrulanmış kullanıcılarla dolu bir sosyal ağ, ilk bakışta epey cazip görünse de bunun da kendi içinde bazı sorunlu yanları olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. İlk olarak, kullanıcılardan giderek daha fazla şey talep eden teknoloji şirketleri, bu tarz platformlarla birlikte biyometrik verileri de neredeyse zorunlu hâle getirmiş olacak. Diğer yandan anonim hesapların ortadan kalkması, haberleşme kanallarının sıkı denetim altında olduğu ülkelerde ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayacak. Bu yüzden biraz daha detaylıca düşünüldüğünde, bu biyometrik doğrulama zorunluluğunun da mayınlı bir bölgeye çıkabileceğini görüyoruz.
Sam Altman, biyometrik tarama için dünyanın dört bir yanına Orb'lar yerleştiriyor
Ancak şimdi OpenAI tarafından kurulacak yeni sosyal ağ, World projesini ve Orb'larını da bir anda farklı bir noktaya taşıyabilir. Gerçi akıllı telefonlarda giderek artan biyometrik sensörler, bugün pek çok kişi için Orb'ları gereksiz hâle getirmiş durumda. Bu noktada Orb'lar, ya da benzer bir sistem, bu imkâna evinde sahip olmayan insanlar için bir ek çözüm olarak da konumlandırılabilir. Nitekim OpenAI'ın da bu yönde planları olduğu ve hem Apple'ın Face ID'sinin hem de World'ün Orb'larının şirketin planları arasında yer aldığı belirtiliyor.
OpenAI bu sosyal ağı öncelikli projelerinden biri olarak görüyor olsa da Forbes'a konuşan kaynaklar projenin henüz yolun başlarında olduğunu ve şimdilik yaklaşık 10 kişilik küçük bir ekibe emanet edildiğini söylüyor. Yani bu yeni sosyal ağın kullanıcılara sunulması için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: