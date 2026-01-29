OpenAI, X'e rakip olacak bir sosyal ağ kuruyor; Girişte biyometrik doğrulama zorunlu olacak

Tam Boyutta Gör Sosyal medyanın anonim hesaplara izin vermesi son dönemde eskisinden de büyük bir problem hâline gelmiş durumda. Bir yandan Elon Musk'ın da her fırsatta dikkat çektiği bot hesap sıkıntısı, diğer yandan yapay zekâ ile üretilen içerikler derken, neyin ya da kimin gerçek olduğunu ayırt etmek giderek zorlaşıyor. Bu yüzden hem devlet yönetimleri hem de teknoloji şirketleri son dönemde sosyal medya üzerindeki kontrollerini sıkılaştırıyor. Bir yandan çocuk ve ergenlerin sosyal medya kullanımına sınırlama getirilirken, diğer yandan bu sosyal ağları kullanan insanlardan gerçek kişi olduklarını doğrulamaları için daha fazla şey talep ediliyor.

Tam da bu dönemde OpenAI, bu sorunu fırsata dönüştürebilecek bir alternatif üzerinde çalışıyor. Forbes'un haberine göre OpenAI'ın X'e rakip olacak sosyal medya platformu giderek daha somut bir hâl alıyor. Bu yeni sosyal ağın belki de en büyük farkı ise kayıt olmak ve giriş yapmak için biyometrik doğrulama istemesi olacak. Yani kullanıcıların bu sosyal ağı kullanabilmesi için yüzlerini ya da gözlerini taratarak gerçek kişi olduklarını doğrulamaları gerecek.

Gerçek kişi olduğu doğrulanmış kullanıcılarla dolu bir sosyal ağ, ilk bakışta epey cazip görünse de bunun da kendi içinde bazı sorunlu yanları olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. İlk olarak, kullanıcılardan giderek daha fazla şey talep eden teknoloji şirketleri, bu tarz platformlarla birlikte biyometrik verileri de neredeyse zorunlu hâle getirmiş olacak. Diğer yandan anonim hesapların ortadan kalkması, haberleşme kanallarının sıkı denetim altında olduğu ülkelerde ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayacak. Bu yüzden biraz daha detaylıca düşünüldüğünde, bu biyometrik doğrulama zorunluluğunun da mayınlı bir bölgeye çıkabileceğini görüyoruz.

Sam Altman, biyometrik tarama için dünyanın dört bir yanına Orb'lar yerleştiriyor

Tam Boyutta Gör Ancak zaman zaman dile getirilen bu endişelere rağmen OpenAI bu yönde ilerlemekte kararlı görünüyor. Nitekim OpenAI CEO'su Sam Altman, diğer şirketi Tools for Humanity'yi kullanarak bir süredir bunun hazırlıklarını yapıyor. Kağıt üstünde OpenAI'dan bağımsız, ayrı bir girişim olan Tools for Humanity, kripto merkezli Worldcoin projesi kapsamında dünyanın dört bir yanına “Orb” adlı cihazlar yerleştirip, insanların retinalarını tarıyarak gerçek kişi olduklarını doğruluyor ve veri tabanına ekliyordu. Buna karşılık, retinalara taratan insanlara küçük miktarlarda kripto para veriliyordu ki Orb'ların genelde yoksullukla boğuşan ülkelerde kurulması tepki de çekmişti. Hatta Altman'ın World projesine yönelik soruşturma başlatan ülkeler bile oldu.

Ancak şimdi OpenAI tarafından kurulacak yeni sosyal ağ, World projesini ve Orb'larını da bir anda farklı bir noktaya taşıyabilir. Gerçi akıllı telefonlarda giderek artan biyometrik sensörler, bugün pek çok kişi için Orb'ları gereksiz hâle getirmiş durumda. Bu noktada Orb'lar, ya da benzer bir sistem, bu imkâna evinde sahip olmayan insanlar için bir ek çözüm olarak da konumlandırılabilir. Nitekim OpenAI'ın da bu yönde planları olduğu ve hem Apple'ın Face ID'sinin hem de World'ün Orb'larının şirketin planları arasında yer aldığı belirtiliyor.

OpenAI bu sosyal ağı öncelikli projelerinden biri olarak görüyor olsa da Forbes'a konuşan kaynaklar projenin henüz yolun başlarında olduğunu ve şimdilik yaklaşık 10 kişilik küçük bir ekibe emanet edildiğini söylüyor. Yani bu yeni sosyal ağın kullanıcılara sunulması için bir süre daha beklememiz gerekecek.

