Çin'de ucuz güneş paneli dönemi bitiyor: Verimlilik standartları artık çok daha katı olacak

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda güneş enerjisi sektöründe yaşanan hızlı büyümenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, Çin'in devasa üretim kapasitesi oldu. Dünyadaki güneş paneli üretiminin büyük kısmını tek başına karşılayan Çin, kurduğu dev üretim ağı sayesinde panel fiyatlarını tarihi seviyelere kadar düşürdü. Ancak bu durum zamanla sektör için ciddi bir soruna dönüştü. Üretim kapasitesinin talebin çok üzerine çıkması, üreticileri ayakta kalabilmek için agresif fiyat indirimlerine zorladı. Son iki yıldır sektörde adeta yıpratıcı bir fiyat savaşı yaşanıyor. Bu durum artık Çin için yıpratıcı bir hâl aldığı için, Pekin yönetimi şimdi duruma el koyuyor.

Çin hükümeti, güneş paneli üretiminde verimsiz üretim tesislerini kademeli olarak devre dışı bırakacak yeni ve zorunlu enerji verimliliği standartlarını duyurdu. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeler, fotovoltaik üretim zincirinin tamamını kapsıyor. Polisilikon üretiminden silikon wafer'lara, güneş panellerinden şebekeye bağlı inverterlere kadar tüm temel üretim süreçleri artık yeni enerji verimliliği kriterlerine uymak zorunda olacak.

Çin, Güneş Paneli Üretim Zincirinin Tamamını Yeniden Şekillendiriyor

Yeni düzenleme kapsamında yürürlüğe girecek üç farklı standart, daha önce yalnızca tavsiye niteliğinde olan kuralları zorunlu hâle getirecek. Bu da yalnızca üretim süreçlerini değil, kamu ihalelerini, ekipman seçimlerini ve gelecekte yapılacak yenilenebilir enerji yatırımlarını da doğrudan etkileyebilecek.

Bunlardan ilki olan GB 29447-2026, polisilikon üretimine odaklanıyor. Güneş panellerinin temel hammaddesi olan polisilikonun üretimi oldukça yüksek enerji tükettiği için, yeni standart bu süreçte harcanabilecek enerji miktarına daha sıkı sınırlar getiriyor. Özellikle eski nesil üretim tesislerinin bu şartları karşılayabilmek için atık ısı geri kazanımı, hidrojen geri dönüşümü ve üretim süreçlerinin optimizasyonu gibi alanlarda kapsamlı modernizasyon yatırımları yapması gerekecek.

Benzer şekilde silikon wafer üretimini kapsayan GB 47835-2026 standardı da daha verimli üretim teknolojilerini teşvik ediyor. Özellikle eski kristal büyütme sistemleri ve düşük verimli wafer üretim hatlarının yeni kurallar karşısında rekabet gücünü kaybetmesi bekleniyor.

Üretim zincirinin son halkasını oluşturan güneş panelleri ve şebekeye bağlı inverterler de bu dönüşümden nasibini alıyor. GB 47834-2026 standardı, kristal silikon tabanlı güneş panelleri için enerji verimliliği sınıfları oluştururken, ürünlerin yalnızca laboratuvar verimliliğini değil uzun vadeli dayanıklılığını da dikkate alıyor. Yeni sistemde paneller üç farklı verimlilik sınıfına ayrılacak. En yüksek performansı temsil eden 1. sınıfın yanı sıra, piyasaya sunulacak ürünlerin en azından 3. sınıf kriterlerini karşılaması gerekecek. Mevcut bilgilere göre bu alt sınır TOPCon ve HJT paneller için yaklaşık yüzde 23,2, BC mimarisine sahip paneller için ise yüzde 23,5 seviyesinde olacak.

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Küresel Güneş Enerjisi Pazarını da Etkielyebilir

Özellikle eski PERC panel hatları ve yüksek enerji tüketen polisilikon fabrikalarının yeni kurallar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmak ya da kapsamlı modernizasyon yatırımları yapmak zorunda kalacak. Buna karşılık daha yeni üretim teknolojilerine sahip, daha düşük enerji tüketen tesislerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması çok daha kolay olacak. Bu değişim kısa vadede üreticiler için ek maliyet anlamına geliyor. Fabrikaların yenilenmesi, üretim hatlarının değiştirilmesi ve bazı kapasitelerin devreden çıkarılması sektörün maliyetlerini artırabilir. Ancak Pekin yönetiminin asıl hedefi, güneş enerjisi sektörünü sürekli fiyat kırarak rekabet eden bir yapıdan çıkarıp, enerji verimliliği ve üretim kalitesi üzerinden yarışan daha sürdürülebilir bir modele dönüştürmek.

Dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi olan Çin'in attığı bu adım, yalnızca ülke içindeki üreticileri değil küresel güneş enerjisi pazarını da etkileyebilir. Çünkü bugün dünya genelinde kullanılan güneş panellerinin önemli bir bölümü Çin'de üretiliyor. Verimsiz üretim kapasitesinin azaltılması ve eski fabrikaların devreden çıkması, son yıllarda hızla düşen panel fiyatlarının yeniden dengelenmesine yol açabilir. Bu yüzden 2027'de yürürlüğe girecek yeni standartlar, Çin'in güneş enerjisi sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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