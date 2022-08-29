Dünyanın ilk mobil değişken odak testi duyuruldu

Bir dönem masaüstü ve konsol grafiklerinde sıkça tartıştığımız değişken odak tasarımı artık mobil dünyada da kendisine yer buldu. Qualcomm ağırlıklı olmak üzere ve Samsung hali hazırda değişken odak tasarımı sunabilen iki firma durumunda.

GPUScore: The Expedition nedir?

Değişken odak tasarımı ya da VRS, grafik birimi bir nesneyi yüzeye işlerken her piksel başına tek bir örnek olan oranı optimize ediyor. Böylece düşük kare oranı olan alanlara veya detaylı nesnelere uygulanabiliyor. Böylece verimlilik ve kare oranlarında önemli artış yaşanıyor.

Redmi telefonlara önemli dokunuş 3 gün önce eklendi

Basemark tarafından geliştirilen GPUScore: The Expedition adındaki benchmark yazılımı mobil cihazlardaki değişken odak performansını ölçüyor. MediaTek, Nvidia, Qualcomm, Samsung gibi firmaların oluşturduğu platformun desteğiyle hazırlanan yazılım şimdilik Qualcomm işlemcileri kapsıyor.

Snapdragon 888 yongası ile sunulan VRS teknolojisi Exynos 2200 yongasında da mevcut ancak henüz Samsung bunu yaygın kullanma fırsatı bulamadı. İlk sonuçlar Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin ezici bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan Dimensity 9000 sonrasında da MediaTek bu alana adım atmıştı ancak ilk testlerde yer almamış. Yazılım mobil uygulama mağazalarından indirilebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.