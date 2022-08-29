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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk mobil değişken odak testi duyuruldu

    Mobil oyunlarda kare oranlarını daha yukarı çekmeyi amaçlayan değişken odak tasarımının performansı artık teste tabi. Basemark yeni benchmark uygulamasını duyurdu. 
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    Değişken odak

    Bir dönem masaüstü ve konsol grafiklerinde sıkça tartıştığımız değişken odak tasarımı artık mobil dünyada da kendisine yer buldu. Qualcomm ağırlıklı olmak üzere ve Samsung hali hazırda değişken odak tasarımı sunabilen iki firma durumunda.

    GPUScore: The Expedition nedir?

    Değişken odak tasarımı ya da VRS, grafik birimi bir nesneyi yüzeye işlerken her piksel başına tek bir örnek olan oranı optimize ediyor. Böylece düşük kare oranı olan alanlara veya detaylı nesnelere uygulanabiliyor. Böylece verimlilik ve kare oranlarında önemli artış yaşanıyor.

    Basemark tarafından geliştirilen GPUScore: The Expedition adındaki benchmark yazılımı mobil cihazlardaki değişken odak performansını ölçüyor. MediaTek, Nvidia, Qualcomm, Samsung gibi firmaların oluşturduğu platformun desteğiyle hazırlanan yazılım şimdilik Qualcomm işlemcileri kapsıyor.

    Snapdragon 888 yongası ile sunulan VRS teknolojisi Exynos 2200 yongasında da mevcut ancak henüz Samsung bunu yaygın kullanma fırsatı bulamadı. İlk sonuçlar Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin ezici bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan Dimensity 9000 sonrasında da MediaTek bu alana adım atmıştı ancak ilk testlerde yer almamış. Yazılım mobil uygulama mağazalarından indirilebiliyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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