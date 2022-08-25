Redmi telefonların kutusundan şarj adaptörü kaldırılıyor mu?

Apple’ın iPhone 12 ile birlikte başlayan ve çevreye zarar vermemek adına kutulardan adaptörü kaldıran politikası mobil dünyada hızla yayılıyor. Samsung ve Xiaomi’nin ardından Redmi telefonlarında da benzer bir politika uygulanabilir.
Redmi kutularından adaptör kalkabilir
Dün Hindistan’da satışa sunulan ve Redmi Note 10S modelinin yeniden isimlendirilmiş hali olan Redmi Note 11 SE modelinin kutusundan adaptör çıkmıyor. Bugüne kadar ülkede satılan tüm Redmi telefonlarda adaptör yer alıyordu. Yani ilk kez bir Redmi telefon adaptörsüz satılacak.
Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için tek seferlik politika mı yoksa devam edecek mi net değil. Bununla birlikte Xiaomi de Mi 11 döneminden bu yana kutulardan adaptörü çıkarmaya başlamıştı. Bu bakımdan özellikle maliyete odaklanan bir marka için adaptör kararı daha düşük maliyet demek.
Üreticilere önemli bir tasarruf sağlayan şarj adaptörü politikası diğer taraftan aksesuar pazarında da yeni bir dönemi başlattı. Bu bakımdan yakın gelecekte daha fazla üreticinin kutudan adaptörü kaldırması oldukça muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: