Mobil oyun Tomb Raider Reloaded yayınlandı

Klasik seriden izler taşıyor
Ekran görüntülerine bakılırsa oyun arcade tarzında yapılmış ve standart modda ücretsiz olarak oynanabiliyor. Ancak oyun içi satın alımlar yaparak karakterinizde enerji, silah ve ekipman yükseltmeleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca günlük giriş için ödüller ve daha fazlası da mevcut. Tomb Raider, oyunda Vilcabamba, St. Francis Manastırı ve Kayıp Vadi'yi yeniden ziyaret edecek ve Werner Von Croy gibi klasik seriden tanıdık karakterlerle tanışıyor.
Tomb Raider Reloaded tüm dünyada hem Google Play hem de App Store'da mevcut. Şu anda yüksek puanlara sahip değil, ancak incelemelere bakılırsa (çoğunlukla eski olanlar), oyuncular bölge kısıtlaması nedeniyle oyunu oynayamamış ve bu nedenle de düşük puan vermiş durumdalar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah