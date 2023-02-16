Mobil oyun Tomb Raider Reloaded yayınlandı

Tam Boyutta Gör Tomb Raider Reloaded, 2021 yılında piyasaya sürüldü, ancak çok sınırlı bir test aşamasındaydı ve yalnızca belirli ülkelerde kullanıma sunulmutşu. Şimdi oyun 1.0.0 sürümüne güncellendi ve artık tüm dünyada oynanabilir durumda.

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Klasik seriden izler taşıyor

Ekran görüntülerine bakılırsa oyun arcade tarzında yapılmış ve standart modda ücretsiz olarak oynanabiliyor. Ancak oyun içi satın alımlar yaparak karakterinizde enerji, silah ve ekipman yükseltmeleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca günlük giriş için ödüller ve daha fazlası da mevcut. Tomb Raider, oyunda Vilcabamba, St. Francis Manastırı ve Kayıp Vadi'yi yeniden ziyaret edecek ve Werner Von Croy gibi klasik seriden tanıdık karakterlerle tanışıyor.

Tomb Raider Reloaded tüm dünyada hem Google Play hem de App Store'da mevcut. Şu anda yüksek puanlara sahip değil, ancak incelemelere bakılırsa (çoğunlukla eski olanlar), oyuncular bölge kısıtlaması nedeniyle oyunu oynayamamış ve bu nedenle de düşük puan vermiş durumdalar.

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