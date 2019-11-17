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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobilefest 2019 başlıyor

    Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest, Startup Ödül Töreni gibi etkinliklerle mobil uygulamaya dair tüm bu fırsatları ülke gündemine taşıyacak.
    5 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Mobilefest 2019 başlıyor
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    Dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest, 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Mobilefest; mobil uygulamalar başta olmak üzere, servis, hizmet ve altyapı sağlayıcıları, uygulama marketleri, Iot, mobil cihazlar ve dijital servisleri bir araya getirecek.

    Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara 15 bini aşkın ziyaretçi katılacak. Fuara mobil uygulama geliştiren

    Mobilefest’e katılan ziyaretçiler geleceğin uygulamalarını deneyimleme fırsatı bulacak. Katılımcı firmalar ise büyük markalarla iletişime geçerek iş birliği yapma fırsatı elde edecek.

    MMA Innovate Summit kapsamında geleceğin teknolojileri konuşulacak

    Organizasyon, MMA Innovate Summit, fuar alanı ve festival olmak üzere üç ana bileşenden oluşuyor. Imagine the Future, Innovate Istanbul sloganıyla düzenlenen MMA Innovate Summit kapsamında, mobil uygulama gündemindeki konular ve yeni teknolojiler tartışılarak sektörel öngörüler paylaşılacak.

    MMA Innovate Summit kapsamındaki içerikler, mobil pazarlamanın gelişmesi ve yayılması amacıyla dünya çapında 50’den fazla ülkede 800’den fazla üyesiyle faaliyet gösteren bir endüstri girişimi olan MMA (Mobile Marketing Association) tarafından planlanıp hazırlanıyor. Türkiye’deki mobil uygulama fırsatlarını da tüm detaylarıyla masaya yatıracak olan MMA Innovate Summit, 4 gün süren ve her günü ayrı bir konsepte odaklanan oturumlardan oluşuyor.



    Mobil ve teknoloji sektör profesyonelleri, devlet yetkilileri ve düzenleyici kurum yöneticilerinin bir araya geleceği ilk günkü oturumlarda, mobil ekosistem, mobil stratejiler, veri yönetimi, tasarım, müşteri tecrübesi ve lokasyon bazlı pazarlama gibi sektörel konular tartışılacak.

    Mobil uygulamalar alanında çalışan girişimciler, kuluçka firmaları, yatırımcılar ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşecek olan ikinci günün oturumlarında ise mobil odaklı girişimler ve girişimcilik ekosistemi işlenirken, aynı gün Startup Ödül Töreni ve 5G Paneli gerçekleşecek.

    Zirvenin üçüncü gününde, son kullanıcıya ve doğrudan tüketicilere hizmet veren sektör profesyonellerinin pazar dinamiklerini ve mobil dünyadaki en son teknolojik gelişmeleri tartışacakları bir oturumlar dizisi yapılacak. Bu kapsamda, inovasyon ve yeni teknolojiler, Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Nesnelerin İnterneti, Blockchain teknolojileri tartışılacak.

    Dördüncü günde, mobil uygulamalar pazarından en önemli payı almakta olan mobil oyunlar, sektör profesyonelleri, yazılım geliştiriciler ve mobil oyun meraklıları tarafından ele alınacak. Günün başlıkları ise mobil oyunlar, oyunsallaştırma ve e-spor olacak.

    Mobilefest organizasyonuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye ve biletlere www.mobilefest.net adresinden ulaşabilirsiniz.



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    smart1978 4 gün
    Kaliteli arayuzlu ve iyi bir mantalite ile uygulama gelistiren hic olmadi ki :)

    Neredeyse tamami KIYTIRIK ... Ya da hazir seylerden yapilma ...

    Yabanci gelistiricilerden biri girse bu fuara tozu dumana katar :) .
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